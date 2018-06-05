برشلونة يقترح على سان جيرمان صفقة تبادلية مثيرة

بعد فشل ضم المهاجم الفرنسي أنطوان غريزمان، يدخل برشلونة في صراع مع الوقت من أجل استقدام مهاجم، يُساعد الفريق الكتالوني على مواصلة سيطرته المحلية، والعودة مجددا إلى منصات التتويج الأوروبية.
ويبدو أن البلوغرانا قد وجد أخيرا المهاجم الذي يتناسب مع طريقة لعبه، ويُعطي الإضافة إلى تركيبة المدرب الإسباني فالفيردي الكروية. فقد ذكر موقع "سبورتس كيدا" أن برشلونة يعتزم عرض 120 مليون يورو، فضلا عن لاعبه عثمان ديمبيلي، من أجل الحصول على خدمات نجم باريس سان جيرمان كيليان مبابي.
وأوضح موقع "سبورتس كيدا"، بناء على معلومات استقاها من وسائل إعلام إسبانية أن برشلونة، يريد استغلال رغبة مدرب باريس سان جيرمان الجديد توماس توخل التعاقد مع عثمان ديمبيلي، من أجل اقناع الفريق الباريسي العملاق بالتعاقد مع نجمه كيليان مبابي.
من جهة أخرى، تابع نفس المصدر أن رغبة غريم برشلونة التقليدي ريال مدريد الظفر بخدمات النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، قد يُرجح كفة "البلوغرانا" بشكل كبير في ضم مبابي، رغم أن هذا الأخير على أجندة "الميرنغي" منذ مدة طويلة.
يُشار إلى أن كيليان مبابي (19 عاما)، ساهم بشكل كبير في تأهل فرنسا إلى دور ربع النهائي في مونديال روسيا، إذ اقتنص ضربة جزاء في الشوط الأول، وهز شباك المنتخب الأرجنتين في مناسبتين في مباراة شهدت الكثير من الإثارة والتشويق.
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"برشلونة".. جولة مصورة في مدينة فريق الـ"بارسا"
عرفت مدينة برشلونة قبل دورة الألعاب الأولمبية عام 1992 انطلاق مشاريع بناء ضخمة غيرت كثيرا صورة المدينة. أما حصة الأسد فقد كانت من نصيب ميناء المدينة، فمنذ ذلك الحين أصبح الميناء الأولمبي واحدة من الوجهات السياحية الأكثر شعبية حول العالم ومقصد العديدين للتنزه والاستمتاع بالحانات والمطاعم والحياة الليلية.
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"برشلونة".. جولة مصورة في مدينة فريق الـ"بارسا"
في برشلونة يمكن الجمع بين الاستمتاع بمعالم المدينة وشواطئها. فعاصمة منطقة كاتالونيا، المعروفة بلؤلؤة إسبانيا على البحر المتوسط، تمتلك سبعة شواطئ جذابة للاستمتاع بالسباحة وأشعة الشمس الدافئة في معظم فصول السنة.
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"برشلونة".. جولة مصورة في مدينة فريق الـ"بارسا"
انطلاقا من شاطئ المدينة وعبر شارع "لارامبلا"، الشارع المركزي بقلب برشلونة، يمكن الوصول إلى مركز برشلونة التاريخي. وتصطف على جنبات شارع "لارامبلا" الشهير العديد من المحلات التي تعرض أشهى أطباق ومشروبات المدينة الكاتالونية.
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"برشلونة".. جولة مصورة في مدينة فريق الـ"بارسا"
وفي شمال شارع "لارامبلا" يوجد حي "باري غوتيك" القوطي التاريخي. ويشتهر هذا الحي بآثار تعود إلى القرنين الـ14 والـ15 الميلادي عندما كانت مدينة برشلونة قوة بحرية عالمية.
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"برشلونة".. جولة مصورة في مدينة فريق الـ"بارسا"
العديد من أزقة الحي القديم تلتقي في ساحات صغيرة وكبيرة وساحة "ريال" هي أكثرها شعبية لما تزهر به من مرافق للحياة الليلية ناهيك عن المطاعم والكباريهات. هذا الجو الخاص في هذا الحي التاريخي راجع إلى المباني العتيقة المحيطة بساحة "ريال" والتي يعود بنائها في نهاية القرن الـ19.
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"برشلونة".. جولة مصورة في مدينة فريق الـ"بارسا"
يرتبط إسم برشلونة أيضا بإسم "أنطونيو غاودي" الذي عمل أكثر من 40 عاما كمهندس معماري لبناء كنيسة "ساغرادا فاميليا" وبدأ بنائها عام 1882 ومن المقرر أن ينتهي البناء فيها عام 2026، وهي بذلك تعد أشهر مشروع بناء في العالم من حيث طول فرتة الانجاز.
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"برشلونة".. جولة مصورة في مدينة فريق الـ"بارسا"
ورغم أن بناء "ساغرادا فاميليا" لم يكتمل حتى الآن إلا أنها من أكثر الأماكن جاذبية للسياح الذين بإمكانهم زيارة أجزاء منها لاستلهام روح الفنان "غاودي" الإبداعية. وقد تحددت مدة انتهاء الأشغال في الكنيسة (7 من شهر يونيو عام 2026) ليصادف هذا التاريخ مرور 100 عام على وفاة الفنان الإسباني.
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"برشلونة".. جولة مصورة في مدينة فريق الـ"بارسا"
تعد "النافورة السحرية"، التي تتميز بعروضها المائية المضاءة بـ50 لونا ومصحوبة بموسيقى، واحدة من أجمل النوافير في العالم وتجذب مئات العشاق والرومانسيين. صممها المهندس كارلوس بيقاس وتم بناؤها عام 1929.
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"برشلونة".. جولة مصورة في مدينة فريق الـ"بارسا"
يحيط ببرشلونة جبلين، مونتجويك (173 مترا)، وتيبيدابو (520 مترا) الذي يعطيك رؤية ممتازة لكل شيء في المدينة. أما الوسيلة الوحيدة للوصول إلى جبل تيبيدابو من برشلونة يبقى "الترام" الذي يوصلك إلى حديقة ترفيهية كبيرة تتوفر على فنادق ومطاعم فاخرة.