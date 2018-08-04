 برشلونة يقترح صفقة تبادلية مُثيرة على مانشستر يونايتد | عالم الرياضة | DW | 07.08.2018

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عالم الرياضة

برشلونة يقترح صفقة تبادلية مُثيرة على مانشستر يونايتد

بعدما رفض مانشستر يونايتد العرض الأول الذي تقدم به برشلونة للظفر بخدمات بول بوغبا، أوضحت تقارير صحفية أن الفريق الكتالوني سيقترح صفقة تبادلية مُثيرة على فريق "الشياطين الحمر" لإقناعه بالتخلي عن الدولي الفرنسي بوغبا.

Russland WM 2018 Frankreich gegen Kroatien (Reuters/M. Shemetov)

صورة من الأرشيف.

ذكر موقع صحيفة "موندو ديبورتيفو"، أن برشلونة بدأ  في وضع خطة بديلة، من أجل إقناع مانشستر يونايتد، بالتخلي عن نجمه الفرنسي بول بوغبا في فترة الانتقالات الصيفية، وأضاف الموقع الإسباني أن "البلوغرانا"، عاقد العزم على الحصول على خدمات الفائز بكأس العالم الأخيرة مع منتخب "الديكة".

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غض عملاق إنجلترا مانشستر سيتي الطرف عن التعاقد مع نجم ينشر من مدة طويلة سحره الكروي مع العملاق الإيطالي يوفنتوس، يعبد طريق برشلونة للانقضاض على هذا اللاعب. هذا ما كشفت عنه تقارير صحفية حديثة. (24.07.2018)

ذكرت تقارير صحفية أن برشلونة يحلم بالجمع بين التشيلي أرتورو فيدال ونجم يلعب برفقة فريق مانشستر يونايتد، بهدف تدعيم خط وسط النادي الكتالوني وإحراز الألقاب محليا وقاريا. فمن هو هذا النجم؟ وهل ينجح برشلونة في مسعاه؟ (04.08.2018)

وأوضح موقع "موندو ديبورتيفو"، أن برشلونة سيقترح على "الشياطين الحمر"، صفقة تبادلية يحصل بموجبها الفريق الإنجليزي العريق على إيفان راكيتيتش وعثمان ديمبيلي، بينما ينال الفريق الكتالوني بول بوغبا.

وتابع نفس المصدر أن، برشلونة لا يريد التفريط في خدمات كل من راكيتيتش وديمبيلي، بيد أن الفريق الإسباني قد يضطر للقيام بذلك، إذ يرى أن هذه الصفقة التبادلية ربما تُقنع المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، بالتخلي عن نجمه الفرنسي في فترة الانتقالات الصيفية.

وفي سياق ذي صلة، أشار موقع صحيفة "ذا صن" أن برشلونة، كان قد اقترح على مانشستر يونايتد الحصول على خدمات كل من الكولومبي ياري مينا والبرتغالي أندريه غوميز، فضلا عن 44 مليون جنيه إسترليني من أجل التعاقد مع متوسط ميدان "الشياطين الحمر" بول بوغبا.

وتابعت الصحفية البريطانية، أن مانشستر يونايتد تجاهل بشكل كامل عرض النادي الكتالوني، وأخبره بأن الدولي الفرنسي بول بوغبا ليس للبيع، على حد وصف نفس المصدر.

  • Champions League Halbfinale FC Bayern München - Real Madrid CF (John Macdougall/AFP/Getty Images)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    بحسب قائمة مجلة "فوربس" الأمريكية وصحيفة "هاندلسبلات" الألمانية، فإن كريستيانو رونالدو ما يزال الأعلى دخلاً بين لاعبي الكرة في 2017. ويحصل "الدون" البرتغالي على راتب سنوي خيالي يصل إلى 51.7 مليون يورو. كما تبلغ عائداته من الإعلانات 31.2 مليون يورو سنوياً، ليكون إجمالي دخله 82.9 مليون يورو. وقد وضعته "فوربس" على رأس قائمة الرياضيين الأعلى دخلاً في العالم عموماً.

  • England Fußball UEFA Champions League FC Arsenal - FC Barcelona (Reuters/T. Melville Livepic)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    يأتي ليونيل ميسي، نجم منتخب الأرجنتين ونادي برشلونة، في المركز الثاني بين اللاعبين والثالث بين الرياضيين عموماً، حيث يبلغ دخله 71.3 مليون يورو، منها 47.2 مليون راتباً و24.1 مليون عائدات إعلانات لشركات منها "أديداس" و"بيبسي كولا".

  • Paris Saint-Germain Vorstellung neuer Spieler Neymar (Reuters/C. Hartmann)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    في المركز الثالث يأتي نيمار، إذ ينتظر أن يحصل في ناديه الجديد باريس سان جيرمان على 30 مليون يورو سنوياً. وكان نيمار يحصل في برشلونة حتى الآن على 13.4 مليون يورو، فيما بلغت عائداته من الإعلانات 19.6 مليون، ليبلغ مجموع دخله 33 مليون يورو. وسيزيد عقده الجديد من هذا المبلغ، إلا أن الفارق بينه وبين ميسي ورونالدو كبير.

  • UEFA EURO 2016 England vs Wales Bale Freistoß Tor Jubel (Reuters/B. Tessier)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    نجم منتخب ويلز وريال مدريد، غاريث بيل، يحتل المركز الرابع بإجمالي دخل قدره 30.3 مليون يورو، منها 20.5 مليون راتباً من الفريق الملكي و9.8 مليون عائدات إعلانات للنجم الفائز بلقب أفضل لاعب في إنجلترا عام 2013.

  • Zlatan Ibrahimovic Fußballspieler (dapd)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    "السلطان" السويدي زلاتان إبراهيموفيتش لاعب مانشستر يونايتد السابق وصاحب التصريحات والعبارات الأكثر جدلاً بين لاعبي كرة القدم. لكنه من حيث الدخل في عام 2017 حلّ في المركز الخامس، حيث يبلغ إجمالي دخله 28.5 مليون يورو، بينها 24 مليون راتباً و4.5 مليون يورو عائدات من الإعلانات.

  • Fußball San Marino England EM-Qualifikation Wayne Rooney (Reuters/C. Recine)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    المركز السادس من نصيب البريطاني واين روني، قائد مانشستر يونايتد السابق، الذي عاد هذا الصيف إلى ناديه الأم إيفرتون، بعدما خاض مع مانيو في البرمييرليغ 391 مباراة سجل خلالها 183 هدفاً. ويبلغ دخله 21 مليون يورو، بينها 15.7 مليون راتباً و5.3 مليون يورو من الإعلانات.

  • Spanien Luis Suarez CA Osasuna v FC Barcelona - La Liga (Getty Images/D. Ramos)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    نجم منتخب أوروغواي ونادي برشلونة الإسباني لويس سواريز يأتي في المركز السابع بدخل قدره 20.7 مليون يورو، من بينها 15.4 مليون راتباً، و5.4 مليون يورو عائدات من الإعلانات، للمهاجم الذي سجل لمنتخب بلده 47 هدفاً في 91 مباراة دولية.

  • Deutschland Fußballer Sergio Agüero (picture-alliance/AP Photo/M. Meissner)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    سيرخيو أغويرو مهاجم منتخب الأرجنتين السابق ونجم مانشستر سيتي الإنجليزي يحتل المرتبة الثامنة بدخل سنوي 20.1 مليون يورو، منها 13 مليون راتباً من النادي الذي يلعب له منذ عام 2011، والباقي 7.1 مليون يورو من عائدات الإعلانات. وقدد كرر أغويرو مراراً أنه لا يريد ترك مان سيتي.

  • Deutschland Vorstellung von James Rodriguez beim Bayern München (picture-alliance/Sven Simon/F. Hoermann)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    الكولومبي خاميس رودريغيز، هداف مونديال البرازيل لعام 2014، في المركز التاسع. وقد انتقل هذا الصيف من ريال مدريد إلى بايرن ميونخ على سبيل الإعارة لمدة عامين، ويبلغ دخله السنوي 19.5 مليون يورو، منها 13.3 مليون راتباً و6.2 مليون عائدات إعلانات، وفقاً لموقع "هاندلسبلات".

  • Frankreich Fußball-EM Frankreich vs Schweiz in Lille Paul Pogba (picture-alliance/dpa/M. Becker)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    في المركز العاشر لأعلى لاعبي الكرة دخلاً في عام 2017 على مستوى العالم يجيء النجم الفرنسي بول بوغبا، نجم مانشستر يونايتد. ويبلغ دخله الإجمالي 18.9 مليون يورو منها 3.6 مليون عائدات إعلانات و15.3 راتب لدى فريقه الإنجليزي. الكاتب: صلاح شرارة

    الكاتب: صلاح شرارة


مختارات

رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

(05.08.2017)  

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