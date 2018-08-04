برشلونة يقترح صفقة تبادلية مُثيرة على مانشستر يونايتد

ذكر موقع صحيفة "موندو ديبورتيفو"، أن برشلونة بدأ في وضع خطة بديلة، من أجل إقناع مانشستر يونايتد، بالتخلي عن نجمه الفرنسي بول بوغبا في فترة الانتقالات الصيفية، وأضاف الموقع الإسباني أن "البلوغرانا"، عاقد العزم على الحصول على خدمات الفائز بكأس العالم الأخيرة مع منتخب "الديكة".

وأوضح موقع "موندو ديبورتيفو"، أن برشلونة سيقترح على "الشياطين الحمر"، صفقة تبادلية يحصل بموجبها الفريق الإنجليزي العريق على إيفان راكيتيتش وعثمان ديمبيلي، بينما ينال الفريق الكتالوني بول بوغبا.

وتابع نفس المصدر أن، برشلونة لا يريد التفريط في خدمات كل من راكيتيتش وديمبيلي، بيد أن الفريق الإسباني قد يضطر للقيام بذلك، إذ يرى أن هذه الصفقة التبادلية ربما تُقنع المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، بالتخلي عن نجمه الفرنسي في فترة الانتقالات الصيفية.

وفي سياق ذي صلة، أشار موقع صحيفة "ذا صن" أن برشلونة، كان قد اقترح على مانشستر يونايتد الحصول على خدمات كل من الكولومبي ياري مينا والبرتغالي أندريه غوميز، فضلا عن 44 مليون جنيه إسترليني من أجل التعاقد مع متوسط ميدان "الشياطين الحمر" بول بوغبا.

وتابعت الصحفية البريطانية، أن مانشستر يونايتد تجاهل بشكل كامل عرض النادي الكتالوني، وأخبره بأن الدولي الفرنسي بول بوغبا ليس للبيع، على حد وصف نفس المصدر.