برشلونة يقارب الخطى لضم محمد صلاح

قبل أيام قليلة أعلن أنطوان غريزمان، بقائه رسميا برفقة نادي أتلتيكو مدريد، ليقطع بذلك الطريق على برشلونة، الذي كان من أشد الراغبين في الحصول على خدمات اللاعب الدولي الفرنسي، الذي قاد "الروخي بلانكوس" للفوز بالدوري الأوروبي على حساب مارسيليا الفرنسي.

ويحاول "البلوغرانا" تعويض صفقة غريزمان الضائعة بأخرى من الدوري الإنجليزي وتحديدا من نادي ليفربول، الذي فاز نجمه الأول محمد صلاح بجائزة أحسن لاعب في "البريميرليغ"، فضلا عن جائزة هداف الدوري الإنجليزي (32 هدفا).

وذكر موقع "سبورت" الفرنسي أن المفاوضات بين برشلونة ومحمد صلاح، قد بدأت بالفعل من أجل انتقال النجم المصري إلى الفريق الكتالوني في فترة الانتقالات الصيفية، وأضاف الموقع الفرنسي تبعا لمعلومات منسوبة إلى صحيفة "آس" الإسبانية الشهيرة، أن الفرعون المصري هو الخطة البديلة الآن بعد فشل ضم غريزمان.

من جهة أخرى، كانت عدة تقارير صحفية قد أكدت أيضا رغبة ريال مدريد في الحصول على خدمات محمد صلاح، إذ أشارت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية أن ريال مدريد اقترح على ليفربول صفقة تبادلية بحيث يحصل "الميرنغي" بموجبها على محمد صلاح، بينما ينتقل غاريث بيل إلى ليفربول.

يُشار إلى أن، محمد صلاح (25 عاما) عاد مؤخرا إلى المستطيل الأخضر بعد إصابة ألمت به في كتفه، أثناء التحام قوي مع مدافع ريال مدريد سيرجيو راموس في نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا، بيد أن النجم المصري عجز عن مساعدة منتخب "الفراعنة" في التأهل إلى الدور الثاني.