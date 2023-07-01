برشلونة يفسخ عقده مع مدافعه الفرنسي أومتيتي

أعلن برشلونة بطل الدوري الإسباني لكرة القدم السبت (الأول من يوليو/تموز 2023) توصله الى اتفاق مع مدافعه الفرنسي صامويل أومتيتي لإنهاء العقد الممتد بينهما لثلاث سنوات حتى نهاية موسم 2025-2026.

وشكر النادي الكاتالوني أومتيتي على إنجازاته مع لنادي في بيان، مضيفا "نتمنى له التوفيق والنجاح في المستقبل".

وذكرت وسائل الإعلام الإسبانية أن برشلونة سيدفع جزءًا كبيرًا جدًا من الراتب المتبقي للاعب بقيمة إجمالية قدرها 20 مليون يورو عن المواسم الثلاثة المتبقية.

وشكل أومتيتي (29 عاماً) الذي وصل إلى برشلونة في 2016 قادماً من أولمبيك ليون الفرنسي، ثنائياً مع جيرارد بيكيه في قطب دفاع البلاوغرانا في أول عامين له قبل أن يعيش فترة صعبة جداً في صفوفه.

وعانى أومتيتي الذي ساعد فرنسا في الفوز بكأس العالم 2018 في عام 2018 في روسيا، من إصابات عدة إلى درجة أنه لعب حوالي خمسين مباراة فقط في المواسم الأربعة التالية. وأعير أومتيتي الموسم الماضي إلى ليتشي الإيطالي وسرعان ما أصبح ركيزة مهمة في صفوفه بخوضه 26 مباراة.

وخاض أومتيتي 133 مباراة مع برشلونة، وتوج اللاعب المولود في العاصمة الكاميرونية ياوندي، مع برشلونة بلقب بطل الدوري مرتين (2018 و2019) وكأس ملك إسبانيا ثلاثة مرات (2017 و2018 و2021) والكأس السوبر الإسبانية مرتين (2016 و2018).

(أ ف ب، رويترز)