برشلونة يعلن وفاة العضو "رقم واحد" في قائمة النادي منذ 1932

أعلن نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم اليوم الثلاثاء (26 تموز/يوليو 2022) وفاة مانويل مانوس غونزالبو الذي يحمل عضوية النادي منذ عام 1932، وذلك عن عمر 101 عامًا.

وذكر برشلونة أن غونزالبو كان يحتل المركز الأول في قائمة أعضاء النادي التي تضم أكثر من 140 ألف عضو يحق لهم التصويت.



وشهد جونزالبو خلال حياته فترات تألق العديد من النجوم البارزين أمثال يوهان كرويف ودييغو مارادونا وروماريو ورونالدو وريفالدو ورونالدينيو وليونيل ميسي.

وذكر نادي برشلونة في بيان: "يؤسفنا الإعلان عن وفاة مانويل مانوس غونزالبو، حامل العضوية رقم 1 في برشلونة، وذلك عن عمر 101 عامًا"، وأضاف: "يحمل عضوية النادي منذ الخامس من أيلول/سبتمبر عام 1932. تعازينا لعائلته وأصدقائه، فليرقد في سلام".



وتوفي غونزالبو يوم السبت الماضي. وكان قد حصل على العضوية رقم واحد في قائمة النادي بعد وفاة جوزيب ماريا سيلفا في شباط/فبراير 2019.

م.ع.ح/ع.ج.م (د ب أ ، س إ د)