برشلونة يعلن ضم غريزمان واتلتيكو يطالب بالمزيد من المال

اعترض نادي أتلتيكو مدريد الإسباني على قيمة العقد الجزائي الذي دفعه برشلونة لقاء انتقال غريزمان إلى صفوفه، وقال اتلتيكو إن على نظيره برشلونة دفع مبلغ 200 مليون يورو للحصول على خدمات المهاجم الفرنسي غريزمان وليس 120 مليون يورو فقط، وهو المبلغ الذي دفعه النادي الكتالوني صباح اليوم في مقر رابطة أندية الدوري الإسباني "الليجا". وأشار أتلتيكو مدريد في بيان له إلى أنه على برشلونة أن يدفع قيمة الشرط الجزائي الذى كان ساريا وقت تفاوضه مع اللاعب (200 مليو يورو) وليس القيمة المخفضة لهذا الشرط والتي تراجعت إلى 120 مليون يورو فقط هذا الشهر.

وقال أتلتيكو مدريد في البيان المذكور: "أتلتيكو مدريد يعتبر المبلغ المودع غير كاف للوفاء بقيمة الشرط الجزائي، حيث أن الاتفاق بين اللاعب ونادي برشلونة تم قبل تراجع قيمة هذا الشرط من 200 إلى 120 مليون يورو".

وكان برشلونة قد أعلن اليوم (الجمعة 12 تموز/ يوليو 2019) أن المهاجم الدولي الفرنسي أنطوان غريزمان انضم إلى صفوفه بموجب عقد حتى عام 2024 بعدما دفع النادي الكاتالوني الشرط الجزائي في عقده مع أتلتيكو مدريد والبالغ 120 مليون يورو.

ومن المقرر أن يوقع اللاعب الفرنسي على عقد جديد مع برشلونة يمتد لخمسة مواسم، ويتضمن شرطا جزائيا 800 مليون يورو، حسبما جاء في بيان النادي الكتالوني.

ولم تكن وجهة بطل العالم الفرنسي الذي كان أعلن منذ أيار/ مايو الماضي أنه سيترك أتلتيكو مدريد في نهاية الموسم حيث تنخفض قيمة الشرط الجزائي في عقده من 200 مليون يورو إلى 120 مليون يورو، موضع شك.

لكن مصير غريزمان أشعل توترا كبيرا بين أتلتيكو وبرشلونة، حيث ندد نادي العاصمة الأسبوع الماضي في بيان بـ"عدم احترام" اللاعب والنادي الكاتالوني بعدما تفاوضا سرا على التعاقد في شهر آذار/ مارس الماضي في خضم المنافسة على الألقاب هذا الموسم وتحديدا خوض أتلتيكو مدريد لمباراتيه ضد يوفنتوس الإيطالي في ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وارتفع التوتر بين الناديين بعدما غاب غريزمان عن بداية استعدادات أتلتيكو مدريد للموسم الجديد الأحد الماضي ما دفع الأخير إلى فتح إجراء تأديبي بحق المهاجم الفرنسي.

وانضم غريزمان إلى برشلونة بعدما كان قريبا من الانتقال الى صفوفه الموسم الماضي قبل أن يقرر البقاء في مدريد ويفجر غضب الجماهير والمسؤولين الكاتالونيين.

م.م/ ع.خ (د ب أ، أ ف ب)