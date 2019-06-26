برشلونة يعلن ضم غريزمان واتلتيكو يطالب بالمزيد من المال

اعترض نادي أتلتيكو مدريد الإسباني على قيمة العقد الجزائي الذي دفعه برشلونة لقاء انتقال غريزمان إلى صفوفه، وقال اتلتيكو إن على نظيره برشلونة دفع مبلغ 200 مليون يورو للحصول على خدمات المهاجم الفرنسي غريزمان وليس 120 مليون يورو فقط، وهو المبلغ الذي دفعه النادي الكتالوني صباح اليوم في مقر رابطة أندية الدوري الإسباني "الليجا". وأشار أتلتيكو مدريد في بيان له إلى أنه على برشلونة أن يدفع قيمة الشرط الجزائي الذى كان ساريا وقت تفاوضه مع اللاعب (200 مليو يورو) وليس القيمة المخفضة لهذا الشرط والتي تراجعت إلى 120 مليون يورو فقط هذا الشهر.
وقال أتلتيكو مدريد في البيان المذكور: "أتلتيكو مدريد يعتبر المبلغ المودع غير كاف للوفاء بقيمة الشرط الجزائي، حيث أن الاتفاق بين اللاعب ونادي برشلونة تم قبل تراجع قيمة هذا الشرط من 200 إلى 120 مليون يورو".
وكان برشلونة قد أعلن اليوم (الجمعة 12 تموز/ يوليو 2019) أن المهاجم الدولي الفرنسي أنطوان غريزمان انضم إلى صفوفه بموجب عقد حتى عام 2024 بعدما دفع النادي الكاتالوني الشرط الجزائي في عقده مع أتلتيكو مدريد والبالغ 120 مليون يورو.
ومن المقرر أن يوقع اللاعب الفرنسي على عقد جديد مع برشلونة يمتد لخمسة مواسم، ويتضمن شرطا جزائيا 800 مليون يورو، حسبما جاء في بيان النادي الكتالوني.
ولم تكن وجهة بطل العالم الفرنسي الذي كان أعلن منذ أيار/ مايو الماضي أنه سيترك أتلتيكو مدريد في نهاية الموسم حيث تنخفض قيمة الشرط الجزائي في عقده من 200 مليون يورو إلى 120 مليون يورو، موضع شك.
لكن مصير غريزمان أشعل توترا كبيرا بين أتلتيكو وبرشلونة، حيث ندد نادي العاصمة الأسبوع الماضي في بيان بـ"عدم احترام" اللاعب والنادي الكاتالوني بعدما تفاوضا سرا على التعاقد في شهر آذار/ مارس الماضي في خضم المنافسة على الألقاب هذا الموسم وتحديدا خوض أتلتيكو مدريد لمباراتيه ضد يوفنتوس الإيطالي في ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا.
وارتفع التوتر بين الناديين بعدما غاب غريزمان عن بداية استعدادات أتلتيكو مدريد للموسم الجديد الأحد الماضي ما دفع الأخير إلى فتح إجراء تأديبي بحق المهاجم الفرنسي.
وانضم غريزمان إلى برشلونة بعدما كان قريبا من الانتقال الى صفوفه الموسم الماضي قبل أن يقرر البقاء في مدريد ويفجر غضب الجماهير والمسؤولين الكاتالونيين.
م.م/ ع.خ (د ب أ، أ ف ب)
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طريق ليفربول الشاق إلى معانقة "ذات الأذنين" رمز المجد الأوروبي
بداية صعبة
في مباراته الأولى أمام باريس سان جيرمان، نجح ليفربول في تحقيق فوز صعب للغاية في معقله "آنفيلد" على حساب الفريق الباريسي 3-2، حيث سجل المهاجم البرازيلي روبرتو فيرمينو هدف الفوز في الوقت القاتل. وبهذا الفوز، تصدر ليفربول مجموعته بعد تعادل كل من نابولي وريد ستار بلغراد من دون أهداف.
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طريق ليفربول الشاق إلى معانقة "ذات الأذنين" رمز المجد الأوروبي
سقوط مفاجئ
فجر ريد ستار بلغراد مفاجأة من العيار الثقيل، وذلك بفوزه على ليفربول بهدفين دون رد. وكان الفريق الصربي نداً قويا لليفربول، الذي ظل يحاول العودة في النتيجة لكن دون جدوى. خسارة الفريق الإنجليزي العريق عقدت من مهمته في التأهل إلى الدور المقبل من مسابقة الكأس "ذات الأذنين".
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طريق ليفربول الشاق إلى معانقة "ذات الأذنين" رمز المجد الأوروبي
ضربة موجعة
تلقت آمال ليفربول في التأهل إلى الدور المقبل من مسابقة الكأس "ذات الأذنين" ضربة موجعة للغاية، إذ سقط "الريدز" بنتيجة 2-1 أمام باريس سان جيرمان. وسجل أهداف اللقاء كل من بيرنات ونيمار لفريق العاصمة الفرنسية، فيما أحرز ميلنر هدف ليفربول الوحيد من ضربة جزاء.
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طريق ليفربول الشاق إلى معانقة "ذات الأذنين" رمز المجد الأوروبي
تأهل بشق الأنفس
انتظر ليفربول حتى الجولة الأخيرة من دور المجموعات، من أجل أن يحسم بشكل رسمي تأهله إلى الدور المقبل. وسجل النجم المصري محمد صلاح هدف الفوز (1-0) في شباك فريق نابولي الإيطالي. ورفع "الريدز" رصيده بهذا الفوز إلى 9 نقاط، فيما تصدر باريس سان جيرمان المجموعة بـ 11 نقطة.
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طريق ليفربول الشاق إلى معانقة "ذات الأذنين" رمز المجد الأوروبي
تعادل مفروض
في ذهاب دور الـ 16 من مسابقة دوري أبطال أوروبا، فرض بايرن ميونيخ التعادل على ليفربول من دون أهداف. الفريق البافاري قدم مباراة رائعة على ملعب "آنفيلد" معقل الفريق الإنجليزي، فيما لم تنجح كل خطط مدرب ليفربول يورغن كلوب في الفوز بتلك القمة الكروية النارية.
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طريق ليفربول الشاق إلى معانقة "ذات الأذنين" رمز المجد الأوروبي
فوز عريض
أما في مباراة الإياب التي أقيمت في بايرن، فقد حقق ليفربول الفوز بثلاثة أهداف مقابل واحد على الفريق البافاري. المباراة شهدت تألق نجم "الريدز" ساديو ماني، الذي هز شباك الحارس الألماني العملاق نوير في مرتين، فيما ودع بايرن ميونيخ بهذه الخسارة القاسية بطولة دوري أبطال أوروبا من دور الـ 16.
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طريق ليفربول الشاق إلى معانقة "ذات الأذنين" رمز المجد الأوروبي
تأهل مستحق
برسم ربع نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا، سحق ليفربول نظيره بورتو البرتغالي بـ 6-1 (مجموع نتيجة الذهاب والإياب). ففي ملعب "آنفيلد" فاز "الريدز" بثنائية نظيفة، بينما شهدت مباراة العودة في البرتغال خسارة بورتو بأربعة أهداف مقابل واحد. وبهذا الفوز العريض حجز ليفربول بطاقة التأهل إلى الدور المقبل في أعرق المسابقات الأوروبية.
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طريق ليفربول الشاق إلى معانقة "ذات الأذنين" رمز المجد الأوروبي
خسارة قاسية
في ذهاب نصف نهائي الكأس "ذات الأذنين" وعلى أرضية ملعب "كامب نو"، دك برشلونة شباك ليفربول بثلاثة أهداف دون رد، سجل منها ليونيل ميسي ثنائية. نتيجة المباراة، عقدت من مهمة "الريدز" في التأهل إلى حلم النهائي، الذي أصبح الوصول إليه بالنسبة لليفربول مهمة شبه مستحيلة، حسب عدة متابعين.
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طريق ليفربول الشاق إلى معانقة "ذات الأذنين" رمز المجد الأوروبي
"ريمونتادا" تاريخية
في إياب نصف نهائي الكأس "ذات الأذنين"، كان عشاق الساحرة المستديرة على موعد مع مباراة لا تتكرر كثيراً، فقد حقق ليفربول "ريمونتادا" تاريخية على حساب برشلونة. "الريدز" فاز بأربعة أهداف دون رد، وذلك في مباراة تألق فيها كل نجوم ليفربول دون استثناء. وحجز ليفربول بهذا الفوز العريض تأشيرة المرور إلى نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا للمرة الثانية على التوالي.
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طريق ليفربول الشاق إلى معانقة "ذات الأذنين" رمز المجد الأوروبي
وأخيرا عانق الريدز "ذات الأذنين" رمز المجد الأوروبي
في نهائي أنجليزي خالص لدوري أبطال أوروبا على ملعب "واندا ميتروبوليتانو" في العاصمة الإسبانية مدريد، قاد هدف مبكر سجله محمد صلاح وهدف آخر قبل النهاية سجله ديفوك أوريغي ليفربول للفوز 2-صفر على توتنهام هوتسبير السبت (فاتح يونيو جزيران 2019) ليلامس المدرب يورغن كلوب أخيرا لقب أرفع بطولات الأندية القارية. إعداد: رضوان مهدوي
الكاتب: مهدوي رضوان