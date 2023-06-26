 برشلونة يعلن تعاقده رسمياً مع الألماني إيلكاي غوندوغان | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 26.06.2023

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رياضة

برشلونة يعلن تعاقده رسمياً مع الألماني إيلكاي غوندوغان

أعلن برشلونة بطل دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم ضم لاعب الوسط الألماني إيلكاي غوندوغان بعقد لمدة عامين في انتقال مجاني قادماً من مانشستر سيتي بطل إنكلترا وأوروبا.

يملك غوندوغان سجلاً ذهبياً منذ انتقاله إلى سيتي قادماً من بوروسيا دروتموند الألماني قبل 7 أعوام في صفقة بلغت 20 مليون جنيه استرليني

يملك غوندوغان سجلاً ذهبياً منذ انتقاله إلى سيتي قادماً من بوروسيا دروتموند الألماني قبل 7 أعوام في صفقة بلغت 20 مليون جنيه استرليني

أعلن نادي برشلونة الاسباني الاثنين (26 حزيران/يونيو 2023) تعاقده مع لاعب الوسط الألماني الدولي إيلكاي غوندوغان بصفقة حرة، بعد انتهاء عقده مع مانشستر سيتي الإنكليزي. وقال في بيان "توصل برشلونة وايلكاي غوندوغان إلى اتفاق يقضي بانتقال الألماني الدولي إلى النادي الكاتالوني بعد انتهاء عقده مع مانشستر سيتي. سيعلن النادي قريباً التفاصيل رسمياً".

مختارات

بعد كارثة الزلزال في تركيا وسوريا، دعم عدد من النجوم الرياضيين في ألمانيا المناطق المتضررة، أبرزهم لاعب المنتخب الألماني إيلكاي غوندوغان ولاعب المنتخب السابق مسعود أوزيل.

حين أشرك المدرب يواخيم لوف إلكاي غوندوغان في مباراة ألمانيا وفرنسا (66)، ركزت كاميرات الصحفيين على الفور على اللاعب وردّ فعله في أول لقاء مع جمهور حمل عليه كثيرا قبل وخلال تجربة مونديال روسيا.

وتابع "سينضم لموسمين حتى 30 حزيران/يونيو 2025 مع إمكانية التجديد لموسم إضافي. أما البند الجزائي الذي يتضمنه العقد فقيمته 400 مليون يورو".

وتألق غوندوغان (32 عاماً) بشكل لافت مع مانشستر سيتي الموسم المنصرم واحرز في صفوفه ثلاثية نادرة (الدوري والكأس المحليان ودوري أبطال أوروبا)، وخاض معه 51 مباراة في مختلف المسابقات مسجلاً 11 هدفاً.

وحاول سيتي تمديد عقد غوندوغان لكن عرضه كان لموسم واحد مع إمكانية إضافة موسم جديد، لكن الألماني فضل عقداً أطول مع برشلونة.

ويملك غوندوغان سجلاً ذهبياً منذ انتقاله إلى سيتي قادماً من بوروسيا دروتموند الألماني قبل 7 أعوام في صفقة بلغت 20 مليون جنيه استرليني، إذ توج في صفوفه بطلاً للدوري المحلي 5 مرات، وكأس انكلترا مرتين، وكأس الرابطة 4 مرات ودوري أبطال أوروبا مرة واحدة. وعلى العموم، خاض غوندوغان 304 مباريات مع سيتي وسجل 60 هدفاً.

وقال غوندوغان في بيان "بالنسبة لي فإنه لشرف اللعب في سيتي على مدار آخر سبع سنوات. كان مانشستر سيتي يمثل بيتي، وشعرت أني جزءاً من عائلة استثنائية جداً في سيتي". وأضاف "كنت محظوظا بالمرور بالعديد من اللحظات التي لا تنسى خلال وجودي هنا، وكان حمل شارة القيادة خلال هذا الموسم الاستثنائي بمثابة أفضل تجربة في مسيرتي".

وقد يرى مدرب برشلونة تشافي هرنانديس في غوندوغان خير بديل لسيرجيو بوسكيتس الذي قرر الرحيل في نهاية الموسم المنصرم والانتقال إلى إنتر ميامي الأمريكي إلى جانب الارجنتيني ليونيل ميسي زميله السابق في النادي الكاتالوني.

خ.س/ح.ز (أ ف ب، رويترز، د ب أ)

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    الكاتب: عبد الكريم اعمارا


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