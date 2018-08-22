برشلونة يعتزم التخلص من صفقته الجديدة

قبل عودة عجلة أغلب الدوريات الأوروبية الكبيرة إلى الدوران من جديد، كاد فريق برشلونة أن يتسبب في أزمة كبيرة مع نادي روما الإيطالي، بعدما خطف منه في الأمتار الأخيرة نجم بوردو الفرنسي مالكوم دي أوليفيرا، في فترة الانتقالات الصيفية.
وبعد ست جولات فقط من انطلاق الدوري الإسباني لكرة القدم، يبدو أن البرازيلي مالكوم لم يقدم بعد أداء يشفع له بحجز مكان رسمي في كتيبة المدرب فالفيردي الكروية، وقد يجد ربما نفسه قريباً خارج أسوار النادي الكتالوني.
وفي هذا الصدد، ذكر موقع "كالتشيو ميركاتو" أن برشلونة يعتزم التخلص من لاعبه مالكوم دي أوليفيرا، وأضاف أن مدرب "البلوغرانا" فالفيري لا يدري بعد المكان، الذي يجب أن يلعب فيه مالكوم فوق المستطيل الأخضر.
وأوضح موقع "كالتشيو ميركاتو" أن فالفيردي لم يكن يُريد بالمرة التوقيع مع مالكوم في "الميركاتو" الصيفي، بيد أن إصرار إدارة النادي الكتالوني على ضم البرازيلي الشاب (21 عاماً) جعل فالفيردي يقبل بالأمر الواقع.
وكان مالكوم، محط أنظار العديد من الأندية الأوروبية الكبيرة على غرار روما الإيطالي وتوتنهام الإنجليزي، إلا أن برشلونة تمكن من الحصول على خدمات اللاعب بعدما دفع حوالي 40 مليون يورو إلى فريقه السابق بوردو.
يُشار إلى أن مالكوم دي أوليفيرا، لعب 25 دقيقة فقط هذا الموسم مع برشلونة في الدوري الإسباني لكرة القدم، الذي من المتوقع أن يشهد هذا الموسم الكثير من الإثارة والتشويق.
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"برشلونة".. جولة مصورة في مدينة فريق الـ"بارسا"
عرفت مدينة برشلونة قبل دورة الألعاب الأولمبية عام 1992 انطلاق مشاريع بناء ضخمة غيرت كثيرا صورة المدينة. أما حصة الأسد فقد كانت من نصيب ميناء المدينة، فمنذ ذلك الحين أصبح الميناء الأولمبي واحدة من الوجهات السياحية الأكثر شعبية حول العالم ومقصد العديدين للتنزه والاستمتاع بالحانات والمطاعم والحياة الليلية.
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"برشلونة".. جولة مصورة في مدينة فريق الـ"بارسا"
في برشلونة يمكن الجمع بين الاستمتاع بمعالم المدينة وشواطئها. فعاصمة منطقة كاتالونيا، المعروفة بلؤلؤة إسبانيا على البحر المتوسط، تمتلك سبعة شواطئ جذابة للاستمتاع بالسباحة وأشعة الشمس الدافئة في معظم فصول السنة.
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"برشلونة".. جولة مصورة في مدينة فريق الـ"بارسا"
انطلاقا من شاطئ المدينة وعبر شارع "لارامبلا"، الشارع المركزي بقلب برشلونة، يمكن الوصول إلى مركز برشلونة التاريخي. وتصطف على جنبات شارع "لارامبلا" الشهير العديد من المحلات التي تعرض أشهى أطباق ومشروبات المدينة الكاتالونية.
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"برشلونة".. جولة مصورة في مدينة فريق الـ"بارسا"
وفي شمال شارع "لارامبلا" يوجد حي "باري غوتيك" القوطي التاريخي. ويشتهر هذا الحي بآثار تعود إلى القرنين الـ14 والـ15 الميلادي عندما كانت مدينة برشلونة قوة بحرية عالمية.
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"برشلونة".. جولة مصورة في مدينة فريق الـ"بارسا"
العديد من أزقة الحي القديم تلتقي في ساحات صغيرة وكبيرة وساحة "ريال" هي أكثرها شعبية لما تزهر به من مرافق للحياة الليلية ناهيك عن المطاعم والكباريهات. هذا الجو الخاص في هذا الحي التاريخي راجع إلى المباني العتيقة المحيطة بساحة "ريال" والتي يعود بنائها في نهاية القرن الـ19.
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"برشلونة".. جولة مصورة في مدينة فريق الـ"بارسا"
يرتبط إسم برشلونة أيضا بإسم "أنطونيو غاودي" الذي عمل أكثر من 40 عاما كمهندس معماري لبناء كنيسة "ساغرادا فاميليا" وبدأ بنائها عام 1882 ومن المقرر أن ينتهي البناء فيها عام 2026، وهي بذلك تعد أشهر مشروع بناء في العالم من حيث طول فرتة الانجاز.
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"برشلونة".. جولة مصورة في مدينة فريق الـ"بارسا"
ورغم أن بناء "ساغرادا فاميليا" لم يكتمل حتى الآن إلا أنها من أكثر الأماكن جاذبية للسياح الذين بإمكانهم زيارة أجزاء منها لاستلهام روح الفنان "غاودي" الإبداعية. وقد تحددت مدة انتهاء الأشغال في الكنيسة (7 من شهر يونيو عام 2026) ليصادف هذا التاريخ مرور 100 عام على وفاة الفنان الإسباني.
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"برشلونة".. جولة مصورة في مدينة فريق الـ"بارسا"
تعد "النافورة السحرية"، التي تتميز بعروضها المائية المضاءة بـ50 لونا ومصحوبة بموسيقى، واحدة من أجمل النوافير في العالم وتجذب مئات العشاق والرومانسيين. صممها المهندس كارلوس بيقاس وتم بناؤها عام 1929.
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"برشلونة".. جولة مصورة في مدينة فريق الـ"بارسا"
يحيط ببرشلونة جبلين، مونتجويك (173 مترا)، وتيبيدابو (520 مترا) الذي يعطيك رؤية ممتازة لكل شيء في المدينة. أما الوسيلة الوحيدة للوصول إلى جبل تيبيدابو من برشلونة يبقى "الترام" الذي يوصلك إلى حديقة ترفيهية كبيرة تتوفر على فنادق ومطاعم فاخرة.