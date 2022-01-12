برشلونة يعبر بصعوبة.. كيف أحرج الصغار الكبار في كأس الملك؟

عانى برشلونة كثيرا ليحجز بطاقة إلى دور الـ16 في كأس الملك في إسبانيا بعدما حقق فوزا صعبا على فريق يلعب في الدرجة الثالثة إنتر سيتي بـ4 مقابل 3 أمس الأربعاء (4 يناير/كانون الثاني 2023).

وسجل أوريول سولديفيلا، الناشئ السابق في برشلونة، ثلاثة أهداف في مرمى ناديه القديم لكن فريقه هو من خسر في النهاية بعد أن دفع إنتر سيتي المنتمي لدوري الدرجة الثالثة الإسباني لكرة القدم منافسه برشلونة عملاق دوري الدرجة الأولى نحو وقت إضافي قبل أن يخسر 4-3.

وعدل إنتر سيتي، الذي صعد لدوري الدرجة الثالثة الموسم الماضي، تأخره ثلاث مرات ليدفع المباراة نحو وقت إضافي بعد التعادل 3-3 في نهاية الوقت الأصلي.

لكن سيتي ودع البطولة في النهاية عندما سجل البديل أنسو فاتي هدف الفوز في الدقيقة 103 من المباراة التي أقيمت في أليكانتي.

وكان رونالد أراوخو وعثمان ديمبلي ورافينيا هم من سجلوا بقية أهداف برشلونة بينما سجل سولديفيلا البالغ من العمر 21 عاما ثلاثة أهداف في غضون 25 دقيقة من الشوط الثاني بما في ذلك الهدف الثالث المثير في الدقيقة 86 ليدفع المباراة نحو وقت إضافي.

وأمضى سولديفيلا عامين في أكاديمية برشلونة قبل أن ينتقل إلى إنجلترا لمدة موسمين لعب فيهما مع برمنجهام سيتي، لكنه فشل في المشاركة مع الفريق الأول بالنادي.

وتشهد مباريات كأس الملك في إسبانيا من حين لآخر مفاجآت مدوية، وتغامر أندية الدوري الإسباني – الدرجة الأولى بلعب المباريات الأولى في كأس الملك بتشكيلة احتياطية في الغالب، مقابل نوادي تمتلك الشغف الكبير لتحقيق نتائج تاريخية، وعانت فرق كبيرة من الإقصاء منها إشبيلية وأتلتيكو مدريد وريال مدريد وبرشلونة.

ففي عام 2021، أقصي ريال مدريد في الدور الـ32، أمام فريق ألكويانو الذي كان يلعب حينها بدوري الدرجة الثالثة الإسبانية، بنتيجة 1 -2، رغم أن التشكيلة شهدت حضور لاعبين كبار في نادي الريال.

ومن أكبر المفاجآت في تاريخ البطولة، هزيمة الريال في مباراة الذهاب أمام نادي الكوركون، من دوري الدرجة الثالثة 4-0 عام 2009 ولم يفلح في تعويض الهزيمة في مباراة الإياب (كان حينها نظام البطولة من مبارتين) وفاز فقط بهدف لصفر.

ومن أشهر النتائج، إقصاء برشلونة أمام فريق من الهواة عام 2004، هو أدا غرامنيت، الذي يلعب حاليا في دوري الدرجة السابعة الإسباني، وذلك بهدف نظيف.

وحقق ريال مدريد فوزا صعبا هذا الأسبوع في البطولة ذاتها أمام نادي كاسيرينو الذي يلعب في دوري الدرجة الرابعة، وذلك بهدف وحيد.

إ.ع ( رويترز)