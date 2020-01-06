برشلونة يضع قائمة رباعية لتعويض بيكيه

يعد جيرارد بيكه من الأعمدة الرئيسية في فريق برشلونة، فقد ساهم الدولي الإسباني السابق في فوز النادي الكتالوني بأكثر من لقب محلي وقاري، فضلاً عن تتويجه بكأس العالم وكأس الأمم الأوروبية مع المنتخب الإسباني.

ويدرك "البلوغرانا" أن مسيرة جيرارد بيكيه تعيش فصلها الأخير، لاسيما بعد تقدمه في العمر (32 عاماً)، وتذبذب مستواه في السنوات الأخيرة بشكل كبير. ويبدو أن النادي الكتالوني بدأ منذ الآن يُعد العدة لمرحلة ما بعد مدافع المميز.

وفي هذا الشأن، ذكرت صحيفة "إكسبريس" البريطانية أن برشلونة، وضع قائمة قصيرة تضم أربعة أسماء، من أجل تعويض جيرارد بيكه في المستقبل القريب، إذ سيستقر النادي الكتالوني على واحد من هذه الأسماء بهدف ضمه للفريق.

أما عن أول هذه الأسماء، فهو مدافع يوفنتوس ماتياس دي ليخت. وكان برشلونة من أكثر الفرق المهتمة بضم الدولي الهولندي، بيد أنه فضل الانتقال إلى "البيانكونيري". ويرغب برشلونة في استغلال وضع دي ليخت المعقد نوعاً مع يوفنتوس، حيث لا يعيش المدافع الهولندي أحسن أيامه الكروية. كما أنه تعرض في أكثر من مرة لانتقادات لاذعة بسبب أخطائه المتكررة، والتي كلفت يوفنتوس في أكثر من مباراة.

أيضاً، يدخل مدافع تشيلسي أندرياس كريستنسين (23 عاماً) ضمن قائمة برشلونة القصيرة، حيث تبدو حظوظ "البلوغرانا" جيدة في الظفر بالمدافع الدنماركي، الذي جلس طويلاً على دكة بدلاء النادي اللندني.

ويتعلق الاسم الثالث بمدافع فيورنتينا نيكولا ميلينكوفيتش، الذي جذب اهتمام عدة أندية أوروبية كبيرة. وكانت تقارير إيطالية سابقة قد أوضحت أن، فيورنتينا لا يمانع أبداً في بيع مدافعه الصربي شرط حصوله على مبلغ مالي جيد.

ويأتي مدافع إشبيلية دييغو كارلوس (26 عاماً) كآخر خيار يضعه برشلونة لتعويض بيكيه. وأشارت "إكسبريس" أن النادي الكتالوني يدرك صعوبة ضم المدافع البرازيلي، الذي يرغب ريال مدريد في ضمه أيضا بهدف تعويض سيرجيو راموس.