 برشلونة يضع قائمة رباعية لتعويض بيكيه | رياضة| تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية | DW | 06.01.2020

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رياضة

برشلونة يضع قائمة رباعية لتعويض بيكيه

بدأ برشلونة يُعد العدة لمرحلة ما بعد مدافعه جيرارد بيكيه. النادي الكتالوني وضع قائمة قصيرة تضم أربعة مدافعين من أجل الاستقرار على اسم واحد يعوض المدافع الإسباني، الذي تعيش مسيرته الكروية فصلها الأخيرة مع "البلوغرانا".

Champions League FC Barcelona vs AS Roma | Gerard Pique (Reuters/A. Gea)

يعد جيرارد بيكه من الأعمدة الرئيسية في فريق برشلونة، فقد ساهم الدولي الإسباني السابق في فوز النادي الكتالوني بأكثر من لقب محلي وقاري، فضلاً عن تتويجه بكأس العالم وكأس الأمم الأوروبية مع المنتخب الإسباني.

ويدرك "البلوغرانا" أن مسيرة جيرارد بيكيه تعيش فصلها الأخير، لاسيما بعد تقدمه في العمر (32 عاماً)، وتذبذب مستواه في السنوات الأخيرة بشكل كبير. ويبدو أن النادي الكتالوني بدأ منذ الآن يُعد العدة لمرحلة ما بعد مدافع المميز.

وفي هذا الشأن، ذكرت صحيفة "إكسبريس" البريطانية أن برشلونة، وضع قائمة قصيرة تضم أربعة أسماء، من أجل تعويض جيرارد بيكه في المستقبل القريب، إذ سيستقر النادي الكتالوني على واحد من هذه الأسماء بهدف ضمه للفريق.

مختارات

تصر المشاكل على ملاحقة فيليبي كوتينيو في تجربته الكروية مع برشلونة. النجم البرازيلي تعرض إلى موقف محرج مع زميله في النادي الكتالوني جيرارد بيكيه، فيما أصبح "البلوغرانا" منفتحا على رحيل كوتينيو عن الفريق نهاية الموسم. (09.03.2019)

رغم فوز برشلونة في آخر مبارياته في الليغا، إلا أن قلب الدفاع الكاتالوني أطلق تصريحات نارية تجاه إدارة النادي لفشلها في الإعداد جيداً للموسم معتبراً أن الجولات الخارجية الطويلة حرمت اللاعبين من التدريب بالقدر الكافي. (26.09.2019)

أما عن أول هذه الأسماء، فهو مدافع يوفنتوس ماتياس دي ليخت. وكان برشلونة من أكثر الفرق المهتمة بضم الدولي الهولندي، بيد أنه فضل الانتقال إلى "البيانكونيري". ويرغب برشلونة في استغلال وضع دي ليخت المعقد نوعاً مع يوفنتوس، حيث لا يعيش المدافع الهولندي أحسن أيامه الكروية. كما أنه تعرض في أكثر من مرة لانتقادات لاذعة بسبب أخطائه المتكررة، والتي كلفت يوفنتوس في أكثر من مباراة.

أيضاً، يدخل مدافع تشيلسي أندرياس كريستنسين (23 عاماً) ضمن قائمة برشلونة القصيرة، حيث تبدو حظوظ "البلوغرانا" جيدة في الظفر بالمدافع الدنماركي، الذي جلس طويلاً على دكة بدلاء النادي اللندني.

ويتعلق الاسم الثالث بمدافع فيورنتينا نيكولا ميلينكوفيتش، الذي جذب اهتمام عدة أندية أوروبية كبيرة. وكانت تقارير إيطالية سابقة قد أوضحت أن، فيورنتينا لا يمانع أبداً في بيع مدافعه الصربي شرط حصوله على مبلغ مالي جيد.

ويأتي مدافع إشبيلية دييغو كارلوس (26 عاماً) كآخر خيار يضعه برشلونة لتعويض بيكيه. وأشارت "إكسبريس" أن النادي الكتالوني يدرك صعوبة ضم المدافع البرازيلي، الذي يرغب ريال مدريد في ضمه أيضا بهدف تعويض سيرجيو راموس.

  • Spanien Barcelona Skulptur Goldfisch (picture-alliance/Arco Images/J. de Cuveland)

    "برشلونة".. جولة مصورة في مدينة فريق الـ"بارسا"

    عرفت مدينة برشلونة قبل دورة الألعاب الأولمبية عام 1992 انطلاق مشاريع بناء ضخمة غيرت كثيرا صورة المدينة. أما حصة الأسد فقد كانت من نصيب ميناء المدينة، فمنذ ذلك الحين أصبح الميناء الأولمبي واحدة من الوجهات السياحية الأكثر شعبية حول العالم ومقصد العديدين للتنزه والاستمتاع بالحانات والمطاعم والحياة الليلية.

  • Spanien Barcelona Surfen (picture-alliance/dpa/R. Jensen)

    "برشلونة".. جولة مصورة في مدينة فريق الـ"بارسا"

    في برشلونة يمكن الجمع بين الاستمتاع بمعالم المدينة وشواطئها. فعاصمة منطقة كاتالونيا، المعروفة بلؤلؤة إسبانيا على البحر المتوسط، تمتلك سبعة شواطئ جذابة للاستمتاع بالسباحة وأشعة الشمس الدافئة في معظم فصول السنة.

  • Spanien Barcelona Flaniermeile Las Ramblas (picture-alliance/DUMONT Bildarchiv/F. Heuer)

    "برشلونة".. جولة مصورة في مدينة فريق الـ"بارسا"

    انطلاقا من شاطئ المدينة وعبر شارع "لارامبلا"، الشارع المركزي بقلب برشلونة، يمكن الوصول إلى مركز برشلونة التاريخي. وتصطف على جنبات شارع "لارامبلا" الشهير العديد من المحلات التي تعرض أشهى أطباق ومشروبات المدينة الكاتالونية.

  • Spanien Barcelona (picture-alliance/DUMONT Bildarchiv/F. Heuer)

    "برشلونة".. جولة مصورة في مدينة فريق الـ"بارسا"

    وفي شمال شارع "لارامبلا" يوجد حي "باري غوتيك" القوطي التاريخي. ويشتهر هذا الحي بآثار تعود إلى القرنين الـ14 والـ15 الميلادي عندما كانت مدينة برشلونة قوة بحرية عالمية.

  • Spanien Barcelona Placa Reial (picture-alliance/DUMONT Bildarchiv/F. Heuer)

    "برشلونة".. جولة مصورة في مدينة فريق الـ"بارسا"

    العديد من أزقة الحي القديم تلتقي في ساحات صغيرة وكبيرة وساحة "ريال" هي أكثرها شعبية لما تزهر به من مرافق للحياة الليلية ناهيك عن المطاعم والكباريهات. هذا الجو الخاص في هذا الحي التاريخي راجع إلى المباني العتيقة المحيطة بساحة "ريال" والتي يعود بنائها في نهاية القرن الـ19.

  • Spanien Barcelona Sagrada Familia (picture-alliance/dpa/A. Warnecke)

    "برشلونة".. جولة مصورة في مدينة فريق الـ"بارسا"

    يرتبط إسم برشلونة أيضا بإسم "أنطونيو غاودي" الذي عمل أكثر من 40 عاما كمهندس معماري لبناء كنيسة "ساغرادا فاميليا" وبدأ بنائها عام 1882 ومن المقرر أن ينتهي البناء فيها عام 2026، وهي بذلك تعد أشهر مشروع بناء في العالم من حيث طول فرتة الانجاز.

  • Spanien Barcelona Sagrada Familia (picture-alliance/dpa/R. Goldmann)

    "برشلونة".. جولة مصورة في مدينة فريق الـ"بارسا"

    ورغم أن بناء "ساغرادا فاميليا" لم يكتمل حتى الآن إلا أنها من أكثر الأماكن جاذبية للسياح الذين بإمكانهم زيارة أجزاء منها لاستلهام روح الفنان "غاودي" الإبداعية. وقد تحددت مدة انتهاء الأشغال في الكنيسة (7 من شهر يونيو عام 2026) ليصادف هذا التاريخ مرور 100 عام على وفاة الفنان الإسباني.

  • Spanien Barcelona Brunnen am Montjuic (picture-alliance/Eibner)

    "برشلونة".. جولة مصورة في مدينة فريق الـ"بارسا"

    تعد "النافورة السحرية"، التي تتميز بعروضها المائية المضاءة بـ50 لونا ومصحوبة بموسيقى، واحدة من أجمل النوافير في العالم وتجذب مئات العشاق والرومانسيين. صممها المهندس كارلوس بيقاس وتم بناؤها عام 1929.

  • Spanien Barcelona Vergnügungspark Tibidabo (picture-alliance/dpa/S. Reboredo)

    "برشلونة".. جولة مصورة في مدينة فريق الـ"بارسا"

    يحيط ببرشلونة جبلين، مونتجويك (173 مترا)، وتيبيدابو (520 مترا) الذي يعطيك رؤية ممتازة لكل شيء في المدينة. أما الوسيلة الوحيدة للوصول إلى جبل تيبيدابو من برشلونة يبقى "الترام" الذي يوصلك إلى حديقة ترفيهية كبيرة تتوفر على فنادق ومطاعم فاخرة.


مختارات

"برشلونة".. جولة مصورة في مدينة فريق الـ"بارسا"

عندما يأتي ذكر برشلونة غالبا ما يتبادر إلى الذهن فريق كرة القدم الشهير صاحب الإنجازات والألقاب الرياضية الكبيرة، لكن شهرة هذا الفريق فاقت شهرة المدينة التي يحمل اسمها. تعرف في ملف الصور هذا على مدينة "البارسا". (28.04.2017)  

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كشف مارتن أوديغارد، لاعب ريال مدريد المعار إلى ريال سوسييداد، أن برشلونة حاول الحصول على توقيعه قبل سنوات. النجم النرويجي يتألق حاليا برفقة فريقه الباسكي، في ظل توقعات بعودته إلى ريال مدريد قريبا.

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بعدما قال فالنتي غوارديولا والد المدرب الشهير بيب غوارديولا إن إمكانية عودة ابنه إلى تدريب برشلونة ممكنة، لم يتردد جوسيب ماريا بارتيمو رئيس النادي الكتالوني في التفاعل مع تصريحات غوارديولا الأب.

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