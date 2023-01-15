برشلونة يسقط الريال في عقر داره ويضع قدما في نهائي كأس الملك

فاز برشلونة العنيد بهدف دون رد على غريمه التقليدي ريال مدريد في لقاء مشحون بذهاب قبل نهائي كأس ملك إسبانيا اليوم الخميس (الثاني من مارس/ آذار 2023) على ملعب سانتياغو برنابيو.

وجاء هدف المباراة عبر النيران الصديقة، بعدما أحرز البرازيلي إيدير ميليتاو، لاعب ريال مدريد، هدفا لبرشلونة بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 26. ودافع الفريق الكتالوني بصورة رائعة بعد هدف ميليتاو عن طريق الخطأ في مرماه وحافظ على نتيجة الفوز.

وبات يكفي برشلونة، الذي خاض المباراة بدون نجمه البولندي روبرت ليفاندوفسكي، الذي يعاني من إجهاد عضلي، التعادل بأي نتيجة في مباراة الإياب التي ستجرى بملعبه (سبوتيفاي كامب نو) في الخامس من نيسان/أبريل المقبل، من أجل حجز بطاقة التأهل للدور النهائي.

بهذا الانتصار، واصل برشلونة تفوقه على الريال للمباراة الثانية على التوالي، بعدما سبق أن تغلب 3 / 1 على الفريق الملكي في يناير/ كانون الثاني الماضي، في نهائي كأس السوبر الإسباني، الذي جرى بالعاصمة السعودية الرياض.

وكانت هذه هي المباراة الثالثة بين الفريقين بمختلف المسابقات خلال الموسم الحالي، بعدما سبق أن فاز الريال 3 / 1 على برشلونة على ملعب (سانتياغو برنابيو)، الذي استضاف لقاء اليوم، في مواجهة الفريقين الأولى بالدوري الإسباني في تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

رغم الضغط الشديد فشل ريال مدريد في تحقيق التعادل.

ومن المقرر أن يتجدد الموعد أيضا بين الفريقين 19 آذار/مارس الجاري، في برشلونة، خلال مواجهة الفريقين الثانية ببطولة الدوري.

يذكر أن الفائز من تلك المواجهة سوف يلتقي في نهائي كأس الملك مع الفائز من مواجهة الدور قبل النهائي الأخرى بين أوساسونا وأتلتيك بلباو.

وكانت مباراة الذهاب، التي أقيمت بملعب أوساسونا أمس الأربعاء، انتهت بفوز أصحاب الأرض 1 / صفر.

خ.س/ أ.ح (د ب أ، أ ف ب، رويترز)