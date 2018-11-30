برشلونة يسعى لضم نجم دورتموند لتعويض ديمبلي

ذكر موقع "شبورت" الألماني أن فريق برشلونة يسعى للظفر بخدمات نجم بروسيا دورتموند الشاب جادون سانشو لتعويض عثمان ديمبلي، الذي يُتوقع رحيله عن النادي الكتالوني بنسبة كبيرة بسبب مستواه المتذبذب مع "البلوغرانا".

وأوضح موقع "شبورت"، وفقاً لمعلومات منسوبة إلى وسائل إعلام إسبانية، أن برشلونة مستعد لفتح خزائنه من أجل الحصول على خدمات جادون سانشو، وأضاف أن بروسيا دورتموند لن يتخلى عن لاعبه الشاب بأقل من 120 مليون يورو.

وتابع المصدر أن سانشو يثير اهتمام الفريق الكتالوني بشكل كبير، لاسيما وأنه استطاع منذ بداية الموسم الحالي جذب أنظار عدة أندية كروية كبيرة بفضل مستواه الرائع مع بروسيا دورتموند، فقد ساهم بشكل كبير في تصدر دورتموند حالياً "البوندسليغا"، فضلاً عن حجز الفريق الألماني بطاقة التأهل للدور المقبل من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

هذا وكان بروسيا دورتموند قد حصل على جادون سانشو (18 عاماً) الموسم الماضي من فريق مانشستر سيتي، فيما وقع النجم الإنجليزي على عقد مع النادي الألماني يمتد حتى عام 2022.

في المقابل، ماتزال الشائعات تُحاصر مستقبل عثمان ديمبلي مع برشلونة، إذ تشير عدة تقارير صحفية إلى أن النجم الفرنسي الشاب ربما لن يطيل المقام كثيراً مع الفريق الكتالوني، الذي يريد اعتلاء منصات التتويج المحلية والقارية نهاية كل موسم، وأردفت أن الدوري الإنجليزي هو الوجهة الأقرب للمهاجم الفرنسي الشاب.