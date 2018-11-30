 برشلونة يسعى لضم نجم دورتموند لتعويض ديمبلي | عالم الرياضة | DW | 04.12.2018

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عالم الرياضة

برشلونة يسعى لضم نجم دورتموند لتعويض ديمبلي

برشلونة مستعد لفتح خزائنه من أجل ضم نجم شاب ينشر سحره الكروي مع فريق بروسيا دورتموند فوق الملاعب الألمانية ويحل مكان مهاجم "البلوغرانا" عثمان ديمبلي. هذا ما كشفت عنه تقارير صحفية حديثة. فمن هو؟ وهل يسمح دورتموند برحيله؟

Fußball Bundesliga Borussia Dortmund - Hertha BSC (Reuters/L. Kuegeler)

صورة من الأرشيف.

ذكر موقع "شبورت" الألماني أن فريق برشلونة يسعى للظفر بخدمات نجم بروسيا دورتموند الشاب جادون سانشو لتعويض عثمان ديمبلي، الذي يُتوقع رحيله عن النادي الكتالوني بنسبة كبيرة بسبب مستواه المتذبذب مع "البلوغرانا".

وأوضح موقع "شبورت"، وفقاً لمعلومات منسوبة إلى وسائل إعلام إسبانية، أن برشلونة مستعد لفتح خزائنه من أجل الحصول على خدمات جادون سانشو، وأضاف أن بروسيا دورتموند  لن يتخلى عن لاعبه الشاب بأقل من 120 مليون يورو.

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إذا لم تصاحب الموهبة الكروية سلوكا انضباطيا على المستوى الشخصي والرياضي، فإن صاحبها يواجه مشاكل بالجملة. وهذا بالضبط ما يحدث في الأيام الماضية مع النجم الفرنسي الموهوب عثمان ديمبلي، سواء في دورتموند أو حتى برشلونة. (15.11.2018)

منذ انتقاله من دورتموند لبرشلونة ومشاكل عثمان ديمبلى الانضباطية لا تتوقف. والآن تقول تقارير صحفية إن أرتورو فيدال، بخبرته الطويلة، سيساعد اللاعب الشاب على عدم تكرار الأخطاء. لكن لفيدال نفسه له أخطاء فادحة. (30.11.2018)

وتابع المصدر أن  سانشو يثير اهتمام الفريق الكتالوني بشكل كبير، لاسيما وأنه استطاع منذ بداية الموسم الحالي جذب أنظار عدة أندية كروية كبيرة بفضل مستواه الرائع مع بروسيا دورتموند، فقد ساهم بشكل كبير في تصدر دورتموند حالياً "البوندسليغا"، فضلاً عن حجز الفريق الألماني بطاقة التأهل للدور المقبل من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

هذا وكان بروسيا دورتموند قد حصل على جادون سانشو (18 عاماً) الموسم الماضي من فريق مانشستر سيتي، فيما وقع النجم الإنجليزي على عقد مع النادي الألماني يمتد حتى عام 2022.

في المقابل، ماتزال الشائعات تُحاصر مستقبل عثمان ديمبلي مع برشلونة، إذ تشير عدة تقارير صحفية إلى أن النجم الفرنسي الشاب ربما لن يطيل المقام كثيراً مع الفريق الكتالوني، الذي يريد اعتلاء منصات التتويج المحلية والقارية نهاية كل موسم، وأردفت أن الدوري الإنجليزي هو الوجهة الأقرب للمهاجم الفرنسي الشاب.

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    عشر حقائق عليك معرفتها عن الدوري الألماني "بوندسليغا"!

    بونديسليغا يسحر الجماهير

    المنصة الجنوبية في ملعب نادي دورتموند توفر مكانا لوقوف 24.454 متفرجا، وتمثل رمزا لسحر البونديسليغا، وهي أكبر منصة للوقوف في أوروبا، وتكون مليئة تماما بالمشجعين. وبالمناسبة، يعتبر الدوري الألماني من أكبر الدوريات الجذابة للمتفرجين بمعدل حضور 43.878 متفرجا لكل مباراة في الموسم الماضي. وهو رقم قياسي دون منافس في أوروبا. معدل الحضور في انجلترا قرابة 36.000 متفرج، أما إسبانيا فبحضور نحو 27.000 متفرج.

  • Deutschland BG Bundesliga | RheinEnergieStadion (picture alliance/dpa/C. Gateau)

    عشر حقائق عليك معرفتها عن الدوري الألماني "بوندسليغا"!

    بونديسليغا موطن المتفرجين وقوفا

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  • Deutschland BG Bundesliga | Schiedsrichterin Bibiana Steinhaus (picture-alliance/augenklick/firo Sportphoto/S. El Saqqa)

    عشر حقائق عليك معرفتها عن الدوري الألماني "بوندسليغا"!

    أول امرأة "تتحكم" بلعبة الرجال

    حالة نادرة غير موجود في دوريات أوروبا: امرأة حكم. فبعد عملها في مباريات الدرجتين الثانية والثالثة، دخلت السيدة بيبيانا شتاينهاوز في العاشر من أيلول/ سبتمبر 2017 مجال التحكيم في دوري الدرجة الأولى وذلك في مباراة هيرتا برلين أمام بريمن. وبعد شهر حكّمت شتاينهاوز مباراتها الثانية بين نادي شالكه وماينتز. شتاينهاوز البالغة من العمر 39 عاما حكّمت خلال مسيرتها القصيرة في الدوري الألماني ثماني مباريات.

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    عشر حقائق عليك معرفتها عن الدوري الألماني "بوندسليغا"!

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  • Deutschland BG Bundesliga | Jubel und Tanz der Frankfurter Spieler (picture-alliance/augenklick/firo Sportphoto/R. Ibing)

    عشر حقائق عليك معرفتها عن الدوري الألماني "بوندسليغا"!

    لا حدود لعدد اللاعبين الأجانب

    على عكس الدوريات الأوروبية الأخرى، لا يحدد الدوري الألماني عددا معينا للاعبين الأجانب في صفوف الأندية المشاركة فيه، سواء أكانوا من دول الاتحاد الأوروبي أو من خارجه. أينتاراخت فرانكفورت مثلا دخل المباراة الخامسة له في الموسم الماضي 2017/2018 أمام نادي كولونيا بفريق ينحدر اللاعبون فيه من 11 دولة مختلفة. في النهاية حسم المباراة بديلان ألمانيان هما ماركو روس وماريوس فولف بنتيجة هدف مقابل لا شيء.

  • Deutschland BG Bundesliga | Arena auf Schalke (picture-alliance/imageBROKER/H. Blossey)

    عشر حقائق عليك معرفتها عن الدوري الألماني "بوندسليغا"!

    ملاعب ومعابد وقاعات مغلقة

    الكثير من المشجعين يطلقون تسمية "معبد" على ملاعب أنديتهم، وهي تسمية في حالة فرانكفورت وبرلين وشالكه غير مبالغ فيها. ففي الملاعب الثلاثة توجد فعلا قاعات للعبادة، "كنائس صغيرة". فيما يعتبر ملعب شالكه فريد من نوعه في كل أوروبا، لأنه الملعب الوحيد الذي يمكن إغلاق سقفه بشكل تام ليتحول المستطيل الأخضر إلى قاعة مغلقة. قاعة عملاقة للممارسة لعبة كرة القدم متوفرة فقط في الدوري الألماني لكرة القدم.


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