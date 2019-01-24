 برشلونة يستعد لتوجيه ضربة جديدة إلى سان جيرمان | عالم الرياضة | DW | 08.03.2019

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عالم الرياضة

برشلونة يستعد لتوجيه ضربة جديدة إلى سان جيرمان

بعدما نجح في الظفر بخدمات نجم أياكس أمستردام فرينكي دي يونغ، يستعد برشلونة لتوجيه ضربة جديدة إلى باريس سان جيرمان. النادي الكتالوني مستعد لفتح خزائنه من أجل ضم نجم يسيل لعاب عدة أندية أوروبية عملاقة.

Fußball Champions League Real Madrid - Ajax Amsterdam (picture-alliance/Pro Shots/H.J. Dijks)

دي ليخت، صورة أرشيفية.

ذكر موقع "لو 10 سبورت" أن برشلونة مستعد لفتح خزائنه، من أجل ضم نجم أياكس أمستردام ماتياس دي ليخت، وأضاف الموقع الفرنسي أن القيمة المالية للدولي الهولندي لن تكون عائقاً أمام ضمه إلى النادي الكتالوني.

وأوضح نفس المصدر أن دي ليخت، يعتبر أولوية بالنسبة لبرشلونة في فترة الانتقالات الصيفية، إذ يعتزم النادي الكتالوني تعزيز كتيبته الكروية بواحد من أحسن اللاعبين الشباب حالياً في عالم الساحرة المستديرة.

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لا تتوقف وسائل الإعلام عن الحديث والتكهن حول إنهاء عقد نجمي باريس سان جيرمان البرازيلي نيمار والفرنسي مبابي والتكهن بالوجهة المتوقعة لهما في الموسم المقبل. والآن رئيس النادي الباريسي يحسم الجدل حول مصير النجمين الكبيرين. (26.02.2019)

بعدما نجح برشلونة في الظفر بخدمات الموهوب الهولندي فرينكي دي يونغ، ذكرت تقارير صحفية أن النادي الكتالوني متوجس من ردة فعل باريس سان جيرمان، الذي قد يستخدم طريقة خاصة للرد على "صفعة" ضياع صفقة دي يونغ من بين أيديه. (24.01.2019)

ويعد دي ليخت محط أنظار عدة أندية أوروبية عملاقة على غرار باريس سان جيرمان ويوفنتوس، إذ خطف المدافع الصلب الأنظار بقوة هذا الموسم، بفضل قدراته الدفاعية الكبيرة وشخصيته القيادية فوق المستطيل الأخضر.

وسينجح برشلونة- في حال تعاقده مع دي ليخت- في توجيه ضربة جديدة إلى باريس سان جيرمان، لاسيما وأن "البلوغرانا" نجح قبل أسابيع في حسم صفقة فرينكي دي يونغ، الذي أدار ظهره لباريس سان جيرمان وفضل الانتقال إلى برشلونة.

من جهة أخرى، يتوقع أن ينزل باريس سان جيرمان بكل ثقله، من أجل الظفر بخدمات ماتياس دي ليخت، إذ سيحاول النادي الباريسي منع انتقال نجم أياكس أمستردام إلى برشلونة. فضلاً عن ذلك، يحتاج باريس سان جيرمان إلى مدافع من طينة دي ليخت أكثر من أي وقت مضى، حيث أظهرت مباراة باريس سان جيرمان الأخيرة أمام مانشستر يونايتد (1-3)، وجود مشاكل دفاعية في الخط الدفاعي للفريق.

يشار إلى أن ماتياس دي ليخت (19 عاماً)، يرتبط  بعقد مع أياكس أمستردام يمتد حتى صيف 2021، وتبلغ القيمة المالية للمدافع الهولندي حالياً تقريباً 65 مليون يورو، وفق ما أشار إليه موقع "ترانسفر ماركت" المهتم بشؤون اللاعبين في عالم كرة القدم.

  • Spanien Barcelona Skulptur Goldfisch (picture-alliance/Arco Images/J. de Cuveland)

    "برشلونة".. جولة مصورة في مدينة فريق الـ"بارسا"

    عرفت مدينة برشلونة قبل دورة الألعاب الأولمبية عام 1992 انطلاق مشاريع بناء ضخمة غيرت كثيرا صورة المدينة. أما حصة الأسد فقد كانت من نصيب ميناء المدينة، فمنذ ذلك الحين أصبح الميناء الأولمبي واحدة من الوجهات السياحية الأكثر شعبية حول العالم ومقصد العديدين للتنزه والاستمتاع بالحانات والمطاعم والحياة الليلية.

  • Spanien Barcelona Surfen (picture-alliance/dpa/R. Jensen)

    "برشلونة".. جولة مصورة في مدينة فريق الـ"بارسا"

    في برشلونة يمكن الجمع بين الاستمتاع بمعالم المدينة وشواطئها. فعاصمة منطقة كاتالونيا، المعروفة بلؤلؤة إسبانيا على البحر المتوسط، تمتلك سبعة شواطئ جذابة للاستمتاع بالسباحة وأشعة الشمس الدافئة في معظم فصول السنة.

  • Spanien Barcelona Flaniermeile Las Ramblas (picture-alliance/DUMONT Bildarchiv/F. Heuer)

    "برشلونة".. جولة مصورة في مدينة فريق الـ"بارسا"

    انطلاقا من شاطئ المدينة وعبر شارع "لارامبلا"، الشارع المركزي بقلب برشلونة، يمكن الوصول إلى مركز برشلونة التاريخي. وتصطف على جنبات شارع "لارامبلا" الشهير العديد من المحلات التي تعرض أشهى أطباق ومشروبات المدينة الكاتالونية.

  • Spanien Barcelona (picture-alliance/DUMONT Bildarchiv/F. Heuer)

    "برشلونة".. جولة مصورة في مدينة فريق الـ"بارسا"

    وفي شمال شارع "لارامبلا" يوجد حي "باري غوتيك" القوطي التاريخي. ويشتهر هذا الحي بآثار تعود إلى القرنين الـ14 والـ15 الميلادي عندما كانت مدينة برشلونة قوة بحرية عالمية.

  • Spanien Barcelona Placa Reial (picture-alliance/DUMONT Bildarchiv/F. Heuer)

    "برشلونة".. جولة مصورة في مدينة فريق الـ"بارسا"

    العديد من أزقة الحي القديم تلتقي في ساحات صغيرة وكبيرة وساحة "ريال" هي أكثرها شعبية لما تزهر به من مرافق للحياة الليلية ناهيك عن المطاعم والكباريهات. هذا الجو الخاص في هذا الحي التاريخي راجع إلى المباني العتيقة المحيطة بساحة "ريال" والتي يعود بنائها في نهاية القرن الـ19.

  • Spanien Barcelona Sagrada Familia (picture-alliance/dpa/A. Warnecke)

    "برشلونة".. جولة مصورة في مدينة فريق الـ"بارسا"

    يرتبط إسم برشلونة أيضا بإسم "أنطونيو غاودي" الذي عمل أكثر من 40 عاما كمهندس معماري لبناء كنيسة "ساغرادا فاميليا" وبدأ بنائها عام 1882 ومن المقرر أن ينتهي البناء فيها عام 2026، وهي بذلك تعد أشهر مشروع بناء في العالم من حيث طول فرتة الانجاز.

  • Spanien Barcelona Sagrada Familia (picture-alliance/dpa/R. Goldmann)

    "برشلونة".. جولة مصورة في مدينة فريق الـ"بارسا"

    ورغم أن بناء "ساغرادا فاميليا" لم يكتمل حتى الآن إلا أنها من أكثر الأماكن جاذبية للسياح الذين بإمكانهم زيارة أجزاء منها لاستلهام روح الفنان "غاودي" الإبداعية. وقد تحددت مدة انتهاء الأشغال في الكنيسة (7 من شهر يونيو عام 2026) ليصادف هذا التاريخ مرور 100 عام على وفاة الفنان الإسباني.

  • Spanien Barcelona Brunnen am Montjuic (picture-alliance/Eibner)

    "برشلونة".. جولة مصورة في مدينة فريق الـ"بارسا"

    تعد "النافورة السحرية"، التي تتميز بعروضها المائية المضاءة بـ50 لونا ومصحوبة بموسيقى، واحدة من أجمل النوافير في العالم وتجذب مئات العشاق والرومانسيين. صممها المهندس كارلوس بيقاس وتم بناؤها عام 1929.

  • Spanien Barcelona Vergnügungspark Tibidabo (picture-alliance/dpa/S. Reboredo)

    "برشلونة".. جولة مصورة في مدينة فريق الـ"بارسا"

    يحيط ببرشلونة جبلين، مونتجويك (173 مترا)، وتيبيدابو (520 مترا) الذي يعطيك رؤية ممتازة لكل شيء في المدينة. أما الوسيلة الوحيدة للوصول إلى جبل تيبيدابو من برشلونة يبقى "الترام" الذي يوصلك إلى حديقة ترفيهية كبيرة تتوفر على فنادق ومطاعم فاخرة.


مختارات

"برشلونة".. جولة مصورة في مدينة فريق الـ"بارسا"

عندما يأتي ذكر برشلونة غالبا ما يتبادر إلى الذهن فريق كرة القدم الشهير صاحب الإنجازات والألقاب الرياضية الكبيرة، لكن شهرة هذا الفريق فاقت شهرة المدينة التي يحمل اسمها. تعرف في ملف الصور هذا على مدينة "البارسا". (28.04.2017)  

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ذكرت تقارير صحفية أن انتقال نجم باريس سان جيرمان أدريان رابيو المرتقب إلى برشلونة، قد يعقد من مهمة النادي الكتالوني في الظفر بخدمات لاعب أياكس دي يونغ، فيما يستعيد باريس سان جيرمان لنصب شباكه حول الموهوب الهولندي.

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