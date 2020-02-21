 برشلونة يخطط لخطف ″محبوب″ غوارديولا! | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 22.02.2020

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رياضة

برشلونة يخطط لخطف "محبوب" غوارديولا!

حسب تقرير صحفي يخطط برشلونة للحصول على خدمات واحد من نجوم مانشستر سيتي. و يتوقع أن يضغط النادي الكتالوني بقوة من أجل إقناع "محبوب" بيب غوارديولا بارتداء قميص "البلوغرانا" قريباً.

برناردو سيلفا مع مدرب مانشستر سيتي بيب غوارديولا

سيلفا من أبرز أعمدة مانشستر سيتي وغواردويلا لا يريد التخلي عنه

كشفت صحيفة "إكسبريس" البريطانية أن برشلونة، يراقب منذ شهور نجم مانشستر سيتي برناردو سيلفا، الذي كان من أبرز أسباب فوز "الأزرق السماوي" بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في الموسم الماضي. وأردفت الصحيفة أن النادي الكتالوني يريد الحصول على خدمات صاحب القدم اليسرى الساحرة.

وأوضحت "إكسبريس" أن مانشستر سيتي لا يرغب في التفريط بخدمات برناردو سيلفا، إلاّ أن الدولي البرتغالي قد يحزم حقائبه ويرحل، بسبب حرمان الفريق من المشاركة في مسابقة دوري أبطال أوروبا لمدة سنتين، بسبب مخالفة قواعد اللعب المالي النظيف.

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قديماً قال العرب مصائب قوم عند قوم فوائد، والآن وقعت مصيبة لنادي مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي، فقد تم استبعاده لعامين من المسابقات الأوروبية. ما لا يعرفه الكثيرون أن "السبب هو منصور بن زايد"، ولكن كيف؟ (15.02.2020)

عبر أسطورة برشلونة ليونيل ميسي عن استغرابه من دخول "البلوغرانا" في مشاكل بسبب شركة للعلاقات العامة. وفسخ النادي الكتالوني تعاقده مع الشركة المعنية، التي استخدمت لتشويه سمعة بعض لاعبي الفريق، حسب تقارير صحفية. (20.02.2020)

وتابع نفس المصدر أن مدرب مانشستر سيتي، بيب غوارديولا، من المعجبين جداً ببرناردو سيلفا ولا يريد رحيله عن الفريق، مضيفا أن سيلفا يرى ربما أن الوقت مناسب لخوض تجربة كروية جديدة والانتقال إلى برشلونة.

ولفت المصدر إلى أن الحديث عن انتقال برناردو سيلفا إلى برشلونة قبل شهور كان أمراً شبه مستحيل، بيد أن عقوبة الاتحاد الأوروبي "يويفا" على مانشستر سيتي قلبت الأمور الآن رأساً على عقب، حيث أصبح أكثر من لاعب مرشح للرحيل عن الفريق نهاية الموسم.

الجدير ذكره أن برناردو سيلفا (25 عاماً)، جذب قبل سنوات اهتمام أكبر الأندية بعد تألقه اللافت مع فريق موناكو الفرنسي، لاسيما في مسابقة دوري أبطال أوروبا. ونجح مانشستر سيتي في الحصول على توقيعه، ويعد الآن من الأعمدة الرئيسية للفريق.

ويرتبط برناردو سيلفا مع مانشستر سيتي بعقد يمتد حتى صيف 2025. أما قيمته السوقية، فإنها تبلغ حالياً حوالي 100 مليون يورو، وفق ما ذكر موقع "ترانسفر ماركت".

ر.م/ ع.ج

  • Champions League Bayer 04 Leverkusen vs. Tottenham Hotspur FC (Reuters/W. Rattay)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    توتنهام هوتسبر

    نشرت مجلة فوربس قائمتها لأغنى أندية العالم لكرة القدم. فاحتل فريق توتنهام هوتسبر المركز العاشر في القائمة، إذ يملك النادي 945 مليون يورو. وحاز الفريق على المركز الثاني في الدوري الانكليزي. ووصل الفريق إلى ربع نهائي الدوري الأوروبي.

  • Italien Juventus Turin vorzeitig italienischer Meister (Getty Images/AFP/F. Monteforte)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    يوفنتوس تورين

    نجح يوفنتوس في الوصول إلى نهائي بطولة أبطال أوروبا لهذا العام، لكنه تلقى خسارة كبيرة أمام ريال مدريد في النهائي. أما على الصعيد المالي فما زال النادي ضمن قائمة الأغنى في العالم، إذ تبلغ قيمة النادي نحو 1.12 مليار يورو.

  • England Fußballtrainer FC Liverpool Jürgen Klopp (picture-alliance/empics/N. French)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    ليفربول

    المدرب الألماني الشهير يورغن كلوب قاد فريق ليفربول الانكليزي لتحقيق نتائج جيدة هذا الموسم واحتل المركز الرابع في الدوري الانكليزي. قيمة النادي وصلت إلى نحو 1.33 مليار يورو، محتلاً بذلك المركز الثامن عالميا.

  • Füssballer der Hull City Ryan Mason verletzt (Schädelbruch) (picture alliance/C. Wilson/Offside)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    تشيلسي

    نجح النادي اللندني تشيلسي في الحصول على عقود فلكية لحقوق بث مبارياته. إذ يملك النادي الملياردير الروسي رومان ابراموفيتش، الذي ضخ أموالا طائلة في ميزانية النادي. قيمة النادي حاليا نحو 1.65 مليار يورو.

  • Championsleague Arsenal London gegen FC Bayern München (Reuters/H. McKay)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    أرسنال

    خسر فريق أرسنال نحو 4 % من قيمته المالية مقارنة بالعام الماضي ووصلت قيمته هذا العام إلى نحو 1.72 مليار يورو، حسب مجلة فوربس. لكن النادي ما زال ضمن الأغنى واحتل المركز السادس في القائمة، وفاز أخيراً بلقب كأس الاتحاد الأنكليزي لكرة القدم على تشيلسي بهدفين لهدف.

  • Großbritannien Fußball Champions League - Manchester City vs. AS Monaco (Reuters/L. Smith)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    مانشستر سيتي

    تأسس النادي سنة 1880، لكن النادي التقليدي تغير كثيرا في بعد أن أشتراه الشيخ منصور بن زايد آل نهيان. وحصل الفريق على المركز الثالث في الدوري الانكليزي هذا الموسم. قيمة النادي حاليا 1.85 مليار يورو.

  • Bundesliga Saisonende - FC Bayern Deutscher Meister (Bongarts/Getty Images)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    بايرن ميونيخ

    الفريق البافاري هو الفريق الألماني الوحيد ضمن قائمة أغلى فرق العالم لكرة القدم. إذ تبلغ قيمة النادي نحو 2.41 مليار يورو. ويستثمر في الصيف الحالي بعضا من ملايينه الكثيرة في شراء لاعبين جدد.

  • Juventus vs. Real Madrid - UEFA Champions League Final Pokal (Reuters/C. Recine Livepic)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    ريال مدريد

    احتل الفريق الملكي المركز الثالث فقط في القائمة بقيمة وصلت إلى 3.18 مليار يورو. رغم الانجازات الكبيرة للفريق هذا الموسم وفوزه بالدوري الإسباني وبطولة أبطال أوروبا. ويعود سبب تراجع قيمة النادي إلى معدل أعمار اللاعبين المرتفعة نوعا ما، إذ يصل المعدل إلى 27.3 سنة.

  • Champions League FC Barcelona vs Juventus (Getty Images/S. Botterill)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    برشلونة

    بقيمة تصل إلى 3.24 مليار يورو يحتل الفريق الكاتلوني المركز الثاني ضمن القائمة. ففريق يملك لاعبين مثل ميسي ونيمار لا بد أن يكون من فرق الكبار والأغلى في العالم. ورغم تراجع انجازات النادي لهذا العام إلا أنه تفوق على النادي الملكي ماليا واحتل المركز الثاني.

  • Manchester United feiret Sieg der Europa League mit Pokal (Reuters/A. Couldridge)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    مانشستر يونايتد

    حقق نادي "الشياطين الحمر" تحت قيادة المدرب جوزيه مورينيو بطولة الدوري الأوروبي. ورغم عدم مشاركته في دوري الأبطال الموسم الماضي، لكن قيمته وصلت إلى 3.28 مليار يورو، متربعاً على قمة أغلى أندية العالم وأغناها. الكاتب: يوشوا فيبر/ زمن البدري


مختارات

لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

هل تدر أهداف كرة القدم ذهبا على فرقها؟ ليس بالضرورة ذلك فأغلى فرق العالم لا تعد أفضلها انجازا وأكثرها تهديفا. تعرف على قائمة أغلى فرق العالم لكرة القدم حسب إحصائيات مجلة "فوربس". (10.06.2017)  

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