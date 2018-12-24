برشلونة يخرج من سباق ماتيس دي ليغت

كبار الأندية الأوروبية مهتمة بالتعاقد مع مدافع نادي أياكس امستردام ماتيس دي ليغت وعلى رأسهم برشلونة الإسباني، لكن أيضا بايرن ميونيخ الألماني ويوفينتوس تورين الإيطالي أعربا أيضا عن اهتمامهما بالموهبة الصاعدة.

ومنذ أشهر ارتبط اسم دي ليغت بقوة بالنادي الكاتالوني، بل والتقطت صور له في مارس/ آذار الماضي إلى جانب نجم البلوغرانا السابق، باتريك كلويفرت، ونجليه شاين وجاستن. ما اعتبر أن المنافسة على اللاعب البالغ من العمر 18 عاما قد حسمها النادي الكاتالوني لصالحه.

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غير أن صحيفة "موندو ديبورتيفو" عادت لتكشف مؤخرا أن برشلونة صرف النظر عن الصفقة مع لاعب أياكس، وذلك بسبب مدير أعماله، وأنه الآن يتوجه للتعاقد مع زميله فرينكي يونغ (21 عاما).

وحسب الصحيفة فإن إدارة النادي لم تعد راغبة في التفاوض مع مينو رايولا، مدير أعمال المدافع دي ليغت. والإيطالي مينو رايولا هو أيضا مدير أعمال الفرنسي بول بوغبا، والسويدي زلاتان إيبراهيموفيتش، وتعهد على نفسه أن يتعاقد مع النادي الذي سيدفع أعلى أجرا إلى ماتيس دي ليغت. ولأن برشلونة رفض الدخول في هكذا مزاد، حسب وصف "موندو ديبورتيفو"، قرر النادي التخلي عن الصفقة.

يذكر أن ماتيس دي ليغت متعاقد مع أياكس إلى غاية 2021، فيما تبلغ قيمة الشرط الجزائي 60 مليون يورو مقابل التخلي عن اللاعب.

و.ب