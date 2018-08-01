 برشلونة يحلم بالجمع بين فيدال ونجم مانشستر يونايتد | عالم الرياضة | DW | 04.08.2018

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عالم الرياضة

برشلونة يحلم بالجمع بين فيدال ونجم مانشستر يونايتد

ذكرت تقارير صحفية أن برشلونة يحلم بالجمع بين التشيلي أرتورو فيدال ونجم يلعب برفقة فريق مانشستر يونايتد، بهدف تدعيم خط وسط النادي الكتالوني وإحراز الألقاب محليا وقاريا. فمن هو هذا النجم؟ وهل ينجح برشلونة في مسعاه؟

Fußball Paul Pogba Mimik, Gestik (picture-alliance/empics/N. French)

بعد نجاح برشلونة في الظفر بخدمات الدولي التشيلي أرتورو فيدال، قادما من العلاق البافاري بايرن ميونيخ، يطمح النادي الكتالوني إلى مواصلة تعزيز كتيبته، بنجم آخر، كان زميلا لفيدال في الماضي، قبل أن ينتقل إلى الدوري الإنجليزي، وتحديدا إلى فريق مانشستر يونايتد.

ويشير موقع صحيفة "موندو ديبورتيفو"، أن برشلونة يُحاول الآن التعاقد مع متوسط ميدان مانشستر يونايتد بول بوغبا، وأضاف الموقع الإسباني أن الفريق الكتالوني يُريد الجمع من الجديد بين فيدال وبوغبا، حيث شكلا سابقا ثنائيا قويا برفقة فريق يوفنتوس الإيطالي.

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وأوضح موقع "موندو ديبورتيفو"، أن إدارة "البلوغرانا" ترى أن قدوم بوغبا (25 عاماً) المُتوج حديثا بكأس العالم مع منتخب "الديوك" سيُقوي خط وسط برشلونة، لاسيما بعد رحيل "الرسام" أندريس إنييستا، والبرازيلي باولينيو، زيادة على بلوغ كل من سيرغيو بوسكيتس وإيفان راكيتيتش الـ 30 من العمر.

وتابع نفس المصدر، أن برشلونة يُدرك أن الفرصة مواتية للفوز بصفقة بول بوغبا، إذ لا يعيش الدولي الفرنسي أحسن أيامه الكروية تحت قيادة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، وأضاف أن مينو رايولا وكيل أعمال بوغبا، يعي رغبة بوغبا غي اللعب يوما ما مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وأفاد موقع الصحيفة الإسبانية، أن برشلونة مستعد لبيع عدة لاعبين من أجل تمويل صفقة بوغبا، وأضاف أن المدافع ياري مينا والجناح عثمان ديمبيلى اقتربا من مغادرة القلعة الكتالونية، وأردف أن "البلوغرانا" يُريد استغلال أموال بيع هؤلاء اللاعبين، بهدف التقدم بعرض رسمي إلى مانشستر يونايتد لضم بول بوغبا في الأيام القادمة.

  • Champions League Halbfinale FC Bayern München - Real Madrid CF (John Macdougall/AFP/Getty Images)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    بحسب قائمة مجلة "فوربس" الأمريكية وصحيفة "هاندلسبلات" الألمانية، فإن كريستيانو رونالدو ما يزال الأعلى دخلاً بين لاعبي الكرة في 2017. ويحصل "الدون" البرتغالي على راتب سنوي خيالي يصل إلى 51.7 مليون يورو. كما تبلغ عائداته من الإعلانات 31.2 مليون يورو سنوياً، ليكون إجمالي دخله 82.9 مليون يورو. وقد وضعته "فوربس" على رأس قائمة الرياضيين الأعلى دخلاً في العالم عموماً.

  • England Fußball UEFA Champions League FC Arsenal - FC Barcelona (Reuters/T. Melville Livepic)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    يأتي ليونيل ميسي، نجم منتخب الأرجنتين ونادي برشلونة، في المركز الثاني بين اللاعبين والثالث بين الرياضيين عموماً، حيث يبلغ دخله 71.3 مليون يورو، منها 47.2 مليون راتباً و24.1 مليون عائدات إعلانات لشركات منها "أديداس" و"بيبسي كولا".

  • Paris Saint-Germain Vorstellung neuer Spieler Neymar (Reuters/C. Hartmann)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    في المركز الثالث يأتي نيمار، إذ ينتظر أن يحصل في ناديه الجديد باريس سان جيرمان على 30 مليون يورو سنوياً. وكان نيمار يحصل في برشلونة حتى الآن على 13.4 مليون يورو، فيما بلغت عائداته من الإعلانات 19.6 مليون، ليبلغ مجموع دخله 33 مليون يورو. وسيزيد عقده الجديد من هذا المبلغ، إلا أن الفارق بينه وبين ميسي ورونالدو كبير.

  • UEFA EURO 2016 England vs Wales Bale Freistoß Tor Jubel (Reuters/B. Tessier)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    نجم منتخب ويلز وريال مدريد، غاريث بيل، يحتل المركز الرابع بإجمالي دخل قدره 30.3 مليون يورو، منها 20.5 مليون راتباً من الفريق الملكي و9.8 مليون عائدات إعلانات للنجم الفائز بلقب أفضل لاعب في إنجلترا عام 2013.

  • Zlatan Ibrahimovic Fußballspieler (dapd)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    "السلطان" السويدي زلاتان إبراهيموفيتش لاعب مانشستر يونايتد السابق وصاحب التصريحات والعبارات الأكثر جدلاً بين لاعبي كرة القدم. لكنه من حيث الدخل في عام 2017 حلّ في المركز الخامس، حيث يبلغ إجمالي دخله 28.5 مليون يورو، بينها 24 مليون راتباً و4.5 مليون يورو عائدات من الإعلانات.

  • Fußball San Marino England EM-Qualifikation Wayne Rooney (Reuters/C. Recine)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    المركز السادس من نصيب البريطاني واين روني، قائد مانشستر يونايتد السابق، الذي عاد هذا الصيف إلى ناديه الأم إيفرتون، بعدما خاض مع مانيو في البرمييرليغ 391 مباراة سجل خلالها 183 هدفاً. ويبلغ دخله 21 مليون يورو، بينها 15.7 مليون راتباً و5.3 مليون يورو من الإعلانات.

  • Spanien Luis Suarez CA Osasuna v FC Barcelona - La Liga (Getty Images/D. Ramos)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    نجم منتخب أوروغواي ونادي برشلونة الإسباني لويس سواريز يأتي في المركز السابع بدخل قدره 20.7 مليون يورو، من بينها 15.4 مليون راتباً، و5.4 مليون يورو عائدات من الإعلانات، للمهاجم الذي سجل لمنتخب بلده 47 هدفاً في 91 مباراة دولية.

  • Deutschland Fußballer Sergio Agüero (picture-alliance/AP Photo/M. Meissner)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    سيرخيو أغويرو مهاجم منتخب الأرجنتين السابق ونجم مانشستر سيتي الإنجليزي يحتل المرتبة الثامنة بدخل سنوي 20.1 مليون يورو، منها 13 مليون راتباً من النادي الذي يلعب له منذ عام 2011، والباقي 7.1 مليون يورو من عائدات الإعلانات. وقدد كرر أغويرو مراراً أنه لا يريد ترك مان سيتي.

  • Deutschland Vorstellung von James Rodriguez beim Bayern München (picture-alliance/Sven Simon/F. Hoermann)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    الكولومبي خاميس رودريغيز، هداف مونديال البرازيل لعام 2014، في المركز التاسع. وقد انتقل هذا الصيف من ريال مدريد إلى بايرن ميونخ على سبيل الإعارة لمدة عامين، ويبلغ دخله السنوي 19.5 مليون يورو، منها 13.3 مليون راتباً و6.2 مليون عائدات إعلانات، وفقاً لموقع "هاندلسبلات".

  • Frankreich Fußball-EM Frankreich vs Schweiz in Lille Paul Pogba (picture-alliance/dpa/M. Becker)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    في المركز العاشر لأعلى لاعبي الكرة دخلاً في عام 2017 على مستوى العالم يجيء النجم الفرنسي بول بوغبا، نجم مانشستر يونايتد. ويبلغ دخله الإجمالي 18.9 مليون يورو منها 3.6 مليون عائدات إعلانات و15.3 راتب لدى فريقه الإنجليزي. الكاتب: صلاح شرارة

    الكاتب: صلاح شرارة


مختارات

رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

(05.08.2017)  

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