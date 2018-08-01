برشلونة يحلم بالجمع بين فيدال ونجم مانشستر يونايتد

بعد نجاح برشلونة في الظفر بخدمات الدولي التشيلي أرتورو فيدال، قادما من العلاق البافاري بايرن ميونيخ، يطمح النادي الكتالوني إلى مواصلة تعزيز كتيبته، بنجم آخر، كان زميلا لفيدال في الماضي، قبل أن ينتقل إلى الدوري الإنجليزي، وتحديدا إلى فريق مانشستر يونايتد.

ويشير موقع صحيفة "موندو ديبورتيفو"، أن برشلونة يُحاول الآن التعاقد مع متوسط ميدان مانشستر يونايتد بول بوغبا، وأضاف الموقع الإسباني أن الفريق الكتالوني يُريد الجمع من الجديد بين فيدال وبوغبا، حيث شكلا سابقا ثنائيا قويا برفقة فريق يوفنتوس الإيطالي.

وأوضح موقع "موندو ديبورتيفو"، أن إدارة "البلوغرانا" ترى أن قدوم بوغبا (25 عاماً) المُتوج حديثا بكأس العالم مع منتخب "الديوك" سيُقوي خط وسط برشلونة، لاسيما بعد رحيل "الرسام" أندريس إنييستا، والبرازيلي باولينيو، زيادة على بلوغ كل من سيرغيو بوسكيتس وإيفان راكيتيتش الـ 30 من العمر.

وتابع نفس المصدر، أن برشلونة يُدرك أن الفرصة مواتية للفوز بصفقة بول بوغبا، إذ لا يعيش الدولي الفرنسي أحسن أيامه الكروية تحت قيادة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، وأضاف أن مينو رايولا وكيل أعمال بوغبا، يعي رغبة بوغبا غي اللعب يوما ما مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وأفاد موقع الصحيفة الإسبانية، أن برشلونة مستعد لبيع عدة لاعبين من أجل تمويل صفقة بوغبا، وأضاف أن المدافع ياري مينا والجناح عثمان ديمبيلى اقتربا من مغادرة القلعة الكتالونية، وأردف أن "البلوغرانا" يُريد استغلال أموال بيع هؤلاء اللاعبين، بهدف التقدم بعرض رسمي إلى مانشستر يونايتد لضم بول بوغبا في الأيام القادمة.