 برشلونة يحث الخطى للظفر بنجم أياكس الموهوب ″ماتياس دي ليخت″ | عالم الرياضة | DW | 18.04.2019

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عالم الرياضة

برشلونة يحث الخطى للظفر بنجم أياكس الموهوب "ماتياس دي ليخت"

يبدو أن برشلونة لا يريد إهدار المزيد من الوقت من أجل حسم صفقة نجم شاب يُسيل لعاب أندية أوروبية عملاقة. النادي الكتالوني سيفتح خزائنه على أمل إقناع إدارة أياكس أمستردام بالتخلي عن قاهر يوفنتوس الإيطالي.

Champions League - Viertelfinale- Juventus - Ajax Amsterdam (Reuters/M. Pinca)

دي ليخت قاد أياكس أمستردام للتأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا على حساب يوفنتوس القوي.

بعد مستواه المميز في مباراة أياكس أمستردام أمام يوفنتوس في ربع نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا، وتسجيله هدف الفوز في شباك "البيانكونيري" (2-1)، يبدو أن الموهوب الهولندي ماتياس دي ليخت لن يطيل المقام كثيراً مع فريق العاصمة الهولندية.

ويسيل المدافع الصلب دي ليخت لعاب عدة أندية أوروبية عملاقة على غرار برشلونة ومانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان ويوفنتوس، إذ تخوض هذه الفرق معركة بينها بهدف الظفر بخدمات ماتياس دي ليخت.

مختارات

بعدما نجح برشلونة في الظفر بخدمات الموهوب الهولندي فرينكي دي يونغ، ذكرت تقارير صحفية أن النادي الكتالوني متوجس من ردة فعل باريس سان جيرمان، الذي قد يستخدم طريقة خاصة للرد على "صفعة" ضياع صفقة دي يونغ من بين أيديه. (24.01.2019)

بعدما رفض سابقاً كل العروض المقدمة للتعاقد معه، يستعد برشلونة للتضحية بواحد من نجوم الفريق من أجل ضم مدافع أياكس أمستردام الشاب ماتياس دي ليخت في فترة الانتقالات الصيفية. فهل تنجح خطة النادي الكتالوني؟ (28.03.2019)

ويشير موقع "لو 10 سبورت" الفرنسي أن برشلونة انتقل إلى السرعة القصوى من أجل حسم صفقة دي ليخت في الأيام القليلة القادمة، حيث تعمل إدارة النادي الكتالوني على التقدم بعرض إلى أياكس أمستردام بقيمة 80 مليون يورو.

وتابع نفس المصدر إلى أن برشلونة سيحاول ربط دي ليخت بعقد مع الفريق تصل مدته إلى 5 سنوات، وذلك على غرار زميله فرينكي دي يونغ، الذي سيدافع عن قميص "البلوغرانا" رسميا بداية من الموسم القادم.

وتبدو فرصة دي ليخت كبيرة في الانتقال إلى برشلونة في فترة الانتقالات الصيفية، لاسيما وأن عدة تقارير صحفية أشارت إلى إدارة النادي الكتالوني ستبيع ربما مدافع الفريق صامويل أومتيتي بسبب كثرة تعرضه للإصابة، وستوظف أموال الصفقة المتوقعة وصولها إلى 70 مليون يورو من أجل ضم ماتياس دي ليخت.

يشار إلى أن ماتياس دي ليخت، جذب الأنظار إليه بقوة في هذا الموسم، إذ يتمتع المدافع الصلب بقامة طويلة، ونظرة قوية فوق المستطيل الأخضر تساعده على قراءة مجريات المباريات بشكل جيد وخلق الفارق في أكثر من مباراة.

  • Corentin Tolisso (Imago/PanoramiC)

    جنون الأسعار يضرب الدوري الألماني لكرة القدم

    كورينتن توليسو

    يحتاج لاعب كرة القدم الموهوب إلى بعض الحظ أيضاً، إذ يأمل لاعب بايرن ميونيخ، كورينتن توليسو، أن يكون قادراً على إظهار موهبته الكروية فوق المستطيل الأخضر، وذلك بعد غيابه المتواصل عن الملاعب منذ تعرضه لإصابة قوية نهاية الموسم الماضي. وانتقل توليسو إلى النادي البافاري قادماَ من ليون الفرنسي في صفقة بلغت 41,5 مليون يورو، وكان أغلى لاعب ينتقل إلى "البوندسليغا" آنذاك.

  • Deutschland DFB Pokal Finale FC Bayern München - Borussia Dortmund

    جنون الأسعار يضرب الدوري الألماني لكرة القدم

    هنريك ميختريان

    بعد أخذ ورد ترك هنريك ميختريان فريقه بوروسيا دورتموند سنة 2016 وانتقل إلى الفريق الإنجليزي العملاق مانشستر يونايتد. وضخ "الشياطين الحمر" مبلغ 42 مليون يورو في خزينة بوروسيا دورتموند، من أجل الاستفادة من خدمات صانع الألعاب الأرميني الموهوب.

  • Borussia Mönchengladbach - VfL Wolfsburg 1:2 (picture alliance/dpa/Revierfoto)

    جنون الأسعار يضرب الدوري الألماني لكرة القدم

    غرانيت تشاكا

    في الموسم الكوري 2017/2016 انتقل كابتن المنتخب السويسري غرانيت تشاكا من بوروسيا مونشنغلاباخ إلى فريق العاصمة اللندنية أرسنال. وانتعشت خزائن الفريق الألماني من بيع تشاكا بـ 45 مليون يورو، فيما يواصل المدافع الصلب تقديم مستويات قوية مع "المدفعجية" والمنتخب السويسري على حد سواء.

  • Fussball Coppa Italien - Juventus vs FC Turin 1:0 Tor (picture alliance/ZUMAPRESS/M. Bottanelli)

    جنون الأسعار يضرب الدوري الألماني لكرة القدم

    دوغلاس كوستا

    عام 2015 تعاقد بايرن ميونيخ مع نجم شاختار دونيتسك الأوكراني، دوغلاس كوستا، بمبلغ 30 مليون يورو. ولم ينتظر النادي البافاري كثيراً من أجل بيع النجم البرازيلي، الذي انتقل عام 2018 إلى يوفنتوس مقابل 46 مليون يورو ويلعب الآن بجوار النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في "البيانكونيري".

  • Fußball: Bundesliga, FC Schalke 04 - Hannover 96 Schalkes Leroy Sane

    جنون الأسعار يضرب الدوري الألماني لكرة القدم

    ليروي سانيه

    قبل ثلاث سنوات نجح مانشستر سيتي في الفوز بخدمات نجم شالكه ليروي سانيه. وبلغت قيمة الصفقة حوالي 50 مليون يورو بسبب الحوافز والمكافآت الخاصة بمستوى الدولي الألماني خلال فترة عقده مع "الأزرق السماوي". ويُعد صاحب القدم اليسرى الساحرة حالياً أغلى لاعب ألماني في التاريخ. فضلاً عن احتلاله المرتبة 48 كأغلى الصفقات الكروية في العالم.

  • Pierre-Emerick Aubameyang als Black Panther (picture-alliance/Xinhua News Agency/M. Impey)

    جنون الأسعار يضرب الدوري الألماني لكرة القدم

    بيير أوباميانغ

    بعد تجربة ناجحة مع بوروسيا دورتموند وتسجيله لعدة أهداف حاسمة، رحل الهداف الغابوني بيير أوباميانغ إلى أرسنال سنة 2018 في صفقة مالية بلغت 63,75 مليون يورو. ويواصل المهاجم السريع نشر سحره الكروي فوق المستطيل الأخضر مع "المدفعجية".

  • Bundesliga Borussia Dortmund v VfB Stuttgart | Jubel Pulisic (Reuters/W. Rattay )

    جنون الأسعار يضرب الدوري الألماني لكرة القدم

    كريستيان بوليسيتش

    ربما يكون كريستيان بوليسيتش اللاعب الأمريكي الأكثر موهبة في جيله حاليا. إذ قدم النجم الأمريكي الشاب إلى بوروسيا دورتموند عام 2015، بيد أنه سيرحل نهاية هذا الموسم إلى تشيلسي بعدما وقع رسميا على عقد انتقاله إلى "البلوز" في صفقة كروية وصلت قيمتها إلى 64 مليون يورو.

  • 1. Bundesliga RB Leipzig v FC Ingolstadt 04 (Getty Images/AFP/R. Michael)

    جنون الأسعار يضرب الدوري الألماني لكرة القدم

    نابي كيتا

    صيف السنة الماضية 2018، حط نابي كيتا الرحال في ليفربول قادما من فريق لايبزيغ الألماني. وكلفت صفقة الدولي الغيني خزينة "الريدز" 48 مليون جنيه استرليني. ويتضمن عقد كيتا مع ليفربول عدة شروط ما قد يرفع من قيمة الصفقة إلى أكثر من 70 مليون يورو. ويعد نابي كيتا لاعبا أساسيا في كتيبة المدرب الألماني يورغن كلوب، رغم تذبذب مستواه هذا الموسم.

  • Deutschland Fußballspieler Kevin de Bruyne

    جنون الأسعار يضرب الدوري الألماني لكرة القدم

    كيفين دي بروين

    صيف سنة 2015، تعاقد مانشستر سيتي مع صانع ألعاب فولفسبورغ الألماني كيفن دي بروين بمبلغ 74 مليون يورو. ورغم انتعاش خزينة النادي الألماني من بيع الدولي البلجيكي الموهوب، إلا أن رحيله إلى "الأزرق السماوي" أثر على فولفسبورغ، الذي تراجع مستواه كثيراً.

  • Fußball-Profi Lucas Hernandez (Getty Images/A. Alcalde)

    جنون الأسعار يضرب الدوري الألماني لكرة القدم

    لوكاس هيرنانديز

    أصبح لوكاس هيرنانديز أغلى لاعب في تاريخ بايرن ميونيخ، فقد دفع النادي البافاري 80 مليون يورو لأتلتيكو مدريد من أجل إقناعه بالتخلي عن المدافع الفرنسي الشاب. زيادة على ذلك، أصبح هيرنانديز حالياً من أغلى المدافعين في عالم الساحرة المستديرة.

  • Ousmane Dembélé (picture-alliance/dpa/G. Kirchner)

    جنون الأسعار يضرب الدوري الألماني لكرة القدم

    عثمان ديمبيلي

    أما الرقم القياسي في سوق الانتقالات بالدوري الألماني لكرة القدم، فإنه يعود إلى نجم بوروسيا دورتموند السابق عثمان ديمبيلي، الذي رحل عن الفريق الألماني صيف سنة 2017 إلى برشلونة في صفقة بلغت قيمتها 105 مليون يورو، بالإضافة إلى متغيرات ستضاف إلى الصفقة لتصل إلى 42 مليون يورو، ما يعني أن قيمة الصفقة قد تصل إجمالاً إلى حوالي 147 مليون يورو. إعداد: فيبر يوشا/ ر.م


مختارات

جنون الأسعار يضرب الدوري الألماني لكرة القدم

دخل بايرن ميونيخ تاريخ الدوري الألماني كأول فريق ينفق 80 مليون يورو لضم نجم إلى صفوفه. وشهد سوق الانتقالات من وإلى "البوندسليغا" إنفاق مبالغ طائلة في السنوات الأخيرة. تعرف على أبرزها في ألبوم الصور التالي. (31.03.2019)  

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