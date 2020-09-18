"برشلونة يحبك ليو!".. رئيس برشلونة يؤكد تمسكه ببقاء ميسي

أكد خوان لابورتا، الرئيس الجديد لبرشلونة، أنه سيحاول، إقناع ليونيل ميسي بالبقاء في النادي وذلك خلال حفل تنصيب أقامه النادي الكتالوني لخوان لابورتا، الذي عاد لرئاسة النادي، بعد فوزه بالانتخابات التي أجريت في وقت سابق من الشهر الحالي، حيث كانت رسالته لميسي، الذي كان حاضرا في الحفل، هي العنوان الرئيسي لخطابه الافتتاحي.

وجه لابورتا حديثه لميسي قائلا "آسف يا ليو ... سأبذل قصارى جهدي وهو يعرف ذلك. سنحاول بالطبع إقناعه بالبقاء هنا لأنه أفضل لاعب في التاريخ". وأضاف لابورتا "آسف، لكني أحبك وبرشلونة يحبك أيضا. "إذا كان هذا الملعب ممتلئا، فلن ترغب في الرحيل".

وشدد لابورتا في نهاية خطابه "نريد العودة لصناعة التاريخ في دوري الأبطال، لكن هذا العام نحتاج للمضي قدما ومحاولة الفوز بلقب الدوري وكأس الملك".

مشاهدة الفيديو 01:51 شارك ميسي باق في برشلونة لعام واحد على الأأقل إرسال Facebook Facebook Messenger Web EMail Whatsapp Web Telegram الرابط https://p.dw.com/p/3i3I5 ميسي يضع حدا لتكهنات بشأن مستقبله في برشلونة

وينتهي عقد ميسي مع برشلونة في صيف العام الحالي، حيث يحاول لابورتا إقناعه بتمديد تعاقده مع الفريق في ظل التقارير التي ربطت اللاعب بالانتقال إلى مانشستر سيتي الإنجليزي وباريس سان جيرمان الفرنسي.

وسجل ميسي 27 هدفا وقام بـ12 تمريرة حاسمة لزملائه خلال 36 مباراة لعبها مع برشلونة في مختلف المسابقات خلال الموسم الحالي.

كان برشلونة قد ودع دوري الأبطال مبكرا، عقب خسارته 2 / 5 أمام باريس سان جيرمان الفرنسي في مجموع مباراتي الذهاب والعودة بدور الستة عشر للمسابقة. في المقابل، يحتل برشلونة المركز الثاني حاليا في ترتيب الدوري الإسباني، بفارق أربع نقاط فقط خلف أتلتيكو مدريد (المتصدر)، قبل 11 جولة على نهاية المسابقة، فيما بلغ المباراة النهائية لبطولة كأس ملك إسبانيا، حيث يواجه أتلتيك بلباو.

ص.ش/ع.ج.م (د ب أ)