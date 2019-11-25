 برشلونة يجهز عرضاً خياليا لخطف مبابي! | رياضة| تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية | DW | 05.12.2019

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رياضة

برشلونة يجهز عرضاً خياليا لخطف مبابي!

يرى تقرير صحفي أن برشلونة سينزل بكل قوته من أجل التعاقد مع نجم باريس سان جيرمان كيليان مبابي. النادي الكتالوني يستعد لتقديم عرض ضخم للظفر بخدمات "الجوهرة" الفرنسية، فيما يحاول الفريق الباريسي الحفاظ على نجمه الواعد.

FIFA Fußball-WM 2018 in Russland | Halbfinale - Frankreich vs Belgien - Warm-Up (Getty Images/AFP/G. Cacace)

ذكر برنامج "التشيرينغيتو" أن فريق برشلونة يجهر لعرض ضخم، من أجل الظفر بخدمات نجم باريس سان جيرمان كيليان مبابي، وأضاف أن النادي الكتالوني سيقدم 120 مليون يورو بالإضافة إلى كل من  أنطوان غريزمان وعثمان ديمبيلي، بهدف إقناع إدارة النادي الباريسي بالتخلي عن "الجوهرة" الفرنسية.

وأوضح البرنامج الإسباني الشهير أن برشلونة مهتم جداً بمبابي، حيث يشتغل الفريق الإسباني من الآن على هذه الصفقة، وأردف أن "البلوغرانا" يضع ضم الدولي الفرنسي الشاب كأولوية قصوى له بهدف تعويض لويس سواريز، الذي تقدم في السن.

مختارات

يرى المدرب الأسبق للمنتخب الإسباني وريال مدريد فيسينتي دل بوسكي أن النجم البرازيلي نيمار يتمتع بمهارات تقدمه على زميله كيليان مبابي، وتجعله الأقرب لخلافة ليونيل ميسي وكريستيانو رنالدو. (25.09.2019)

في الوقت الذي يسعى فيه حامل لقب الدوري الفرنسي تمديد عقد مهاجمه كيليان مبابي، يبدو الأخير غير متحمس للفكرة، بل "غير مطمئن" لذلك تقول صحيفة "ليكيب" الفرنسية. (25.11.2019)

من جهة أخرى، تابع نفس المصدر أن كيليان مبابي ينوي الانتقال فقط إلى ريال مدريد، لاسيما وأن الفريق الملكي يسعى بقوة لضم النجم الشاب، الذي يُتوقع أن يصبح قريباً أحسن لاعب في عالم كرة القدم.

وكانت صحيفة "ماركا" الإسبانية قد أشارت قبل أيام إلى أن مدرب "الميرنغي" زين الدين زيدان حريص للغاية على التعاقد مع كيليان مبابي، والذي ينتهي عقده مع باريس سان جيرمان في صيف 2020.

ولا يريد باريس سان جيرمان السماح لمبابي بالرحيل عن الفريق، إذ يعد النجم الشاب من أهم أعمدة مشروع الفريق الفرنسي. ويضغط باريس سان جيرمان لتمديد عقد اللاعب وقطع الطريق على ريال مدريد، حسب ما أورد صحيفة "ليكيب" الفرنسية.

الجدير ذكره أن كيليان مبابي، عاد قبل أسابيع إلى المستطيل الأخضر بعد تعرضه إلى إصابة قوية. وسجل الدولي الفرنسي هذا الموسم حتى الآن 11 هدفاً في 14 مباراة شارك فيه مع باريس سان جيرمان.

  • Spanien Barcelona Skulptur Goldfisch (picture-alliance/Arco Images/J. de Cuveland)

    "برشلونة".. جولة مصورة في مدينة فريق الـ"بارسا"

    عرفت مدينة برشلونة قبل دورة الألعاب الأولمبية عام 1992 انطلاق مشاريع بناء ضخمة غيرت كثيرا صورة المدينة. أما حصة الأسد فقد كانت من نصيب ميناء المدينة، فمنذ ذلك الحين أصبح الميناء الأولمبي واحدة من الوجهات السياحية الأكثر شعبية حول العالم ومقصد العديدين للتنزه والاستمتاع بالحانات والمطاعم والحياة الليلية.

  • Spanien Barcelona Surfen (picture-alliance/dpa/R. Jensen)

    "برشلونة".. جولة مصورة في مدينة فريق الـ"بارسا"

    في برشلونة يمكن الجمع بين الاستمتاع بمعالم المدينة وشواطئها. فعاصمة منطقة كاتالونيا، المعروفة بلؤلؤة إسبانيا على البحر المتوسط، تمتلك سبعة شواطئ جذابة للاستمتاع بالسباحة وأشعة الشمس الدافئة في معظم فصول السنة.

  • Spanien Barcelona Flaniermeile Las Ramblas (picture-alliance/DUMONT Bildarchiv/F. Heuer)

    "برشلونة".. جولة مصورة في مدينة فريق الـ"بارسا"

    انطلاقا من شاطئ المدينة وعبر شارع "لارامبلا"، الشارع المركزي بقلب برشلونة، يمكن الوصول إلى مركز برشلونة التاريخي. وتصطف على جنبات شارع "لارامبلا" الشهير العديد من المحلات التي تعرض أشهى أطباق ومشروبات المدينة الكاتالونية.

  • Spanien Barcelona (picture-alliance/DUMONT Bildarchiv/F. Heuer)

    "برشلونة".. جولة مصورة في مدينة فريق الـ"بارسا"

    وفي شمال شارع "لارامبلا" يوجد حي "باري غوتيك" القوطي التاريخي. ويشتهر هذا الحي بآثار تعود إلى القرنين الـ14 والـ15 الميلادي عندما كانت مدينة برشلونة قوة بحرية عالمية.

  • Spanien Barcelona Placa Reial (picture-alliance/DUMONT Bildarchiv/F. Heuer)

    "برشلونة".. جولة مصورة في مدينة فريق الـ"بارسا"

    العديد من أزقة الحي القديم تلتقي في ساحات صغيرة وكبيرة وساحة "ريال" هي أكثرها شعبية لما تزهر به من مرافق للحياة الليلية ناهيك عن المطاعم والكباريهات. هذا الجو الخاص في هذا الحي التاريخي راجع إلى المباني العتيقة المحيطة بساحة "ريال" والتي يعود بنائها في نهاية القرن الـ19.

  • Spanien Barcelona Sagrada Familia (picture-alliance/dpa/A. Warnecke)

    "برشلونة".. جولة مصورة في مدينة فريق الـ"بارسا"

    يرتبط إسم برشلونة أيضا بإسم "أنطونيو غاودي" الذي عمل أكثر من 40 عاما كمهندس معماري لبناء كنيسة "ساغرادا فاميليا" وبدأ بنائها عام 1882 ومن المقرر أن ينتهي البناء فيها عام 2026، وهي بذلك تعد أشهر مشروع بناء في العالم من حيث طول فرتة الانجاز.

  • Spanien Barcelona Sagrada Familia (picture-alliance/dpa/R. Goldmann)

    "برشلونة".. جولة مصورة في مدينة فريق الـ"بارسا"

    ورغم أن بناء "ساغرادا فاميليا" لم يكتمل حتى الآن إلا أنها من أكثر الأماكن جاذبية للسياح الذين بإمكانهم زيارة أجزاء منها لاستلهام روح الفنان "غاودي" الإبداعية. وقد تحددت مدة انتهاء الأشغال في الكنيسة (7 من شهر يونيو عام 2026) ليصادف هذا التاريخ مرور 100 عام على وفاة الفنان الإسباني.

  • Spanien Barcelona Brunnen am Montjuic (picture-alliance/Eibner)

    "برشلونة".. جولة مصورة في مدينة فريق الـ"بارسا"

    تعد "النافورة السحرية"، التي تتميز بعروضها المائية المضاءة بـ50 لونا ومصحوبة بموسيقى، واحدة من أجمل النوافير في العالم وتجذب مئات العشاق والرومانسيين. صممها المهندس كارلوس بيقاس وتم بناؤها عام 1929.

  • Spanien Barcelona Vergnügungspark Tibidabo (picture-alliance/dpa/S. Reboredo)

    "برشلونة".. جولة مصورة في مدينة فريق الـ"بارسا"

    يحيط ببرشلونة جبلين، مونتجويك (173 مترا)، وتيبيدابو (520 مترا) الذي يعطيك رؤية ممتازة لكل شيء في المدينة. أما الوسيلة الوحيدة للوصول إلى جبل تيبيدابو من برشلونة يبقى "الترام" الذي يوصلك إلى حديقة ترفيهية كبيرة تتوفر على فنادق ومطاعم فاخرة.


مختارات

"برشلونة".. جولة مصورة في مدينة فريق الـ"بارسا"

عندما يأتي ذكر برشلونة غالبا ما يتبادر إلى الذهن فريق كرة القدم الشهير صاحب الإنجازات والألقاب الرياضية الكبيرة، لكن شهرة هذا الفريق فاقت شهرة المدينة التي يحمل اسمها. تعرف في ملف الصور هذا على مدينة "البارسا". (28.04.2017)  

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برشلونة يجهز عرضاً خياليا لخطف مبابي!

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