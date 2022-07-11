برشلونة يثني على نجمه الجديد رافينيا وينتظر ليفاندوفسكي!

أكمل اللاعب البرازيلي رافينيا دياز انتقاله لفريق برشلونة الإسباني لكرة القدم، اليوم الجمعة (15 تموز/يوليو 2022)، وأثنى عليه رئيس برشلونة خوان لابورتا، قائلًا: "نعتقد أن الأداء الجميل سيعود". وسار البرازيلي رافينيا (25 عامًا) على نفس نهج مواطنيه رونالدو وريفالدو ورنالدينيو ونيمار في الانضمام لبرشلونة، بينما تعلق الجماهير آمالًا كبيرة عليه.



ومن الممكن، قريبًا، أن ينضم إليه مهاجم بايرن ميونخ روبرت ليفاندوفسكي، الذي يعد الهدف الرئيسي لبرشلونة، ولكن لابورتا لم يفوت الفرصة في الإثناء على أول التعاقدات التي تكلفت أموالًا كبيرة. وقال لابورتا: "هذا مثير للغاية بالنسبة لنا. لكل الذين عاشوا الأوقات الذهبية للنادي، كان هناك لاعبون برازيليون"، وأضاف: "من النادي، نعتقد أن كرة القدم الجميلة ستعود".

واستطاع برشلونة أن يجد التمويل اللازم لإكمال الصفقة، حيث ذكرت تقارير أن قيمة الصفقة وصلت إلى 67 مليون يورو (67,5 مليون دولار).

وسجل رافينيا 11 هدفًا في الدوري الإنجليزي مع ليدز في الموسم الماضي، بعدما سجل ستة أهداف في موسم 2020/2021 عقب انضمامه للفريق من رين. وتم تقديم اللاعب في ملعب "سيوتات إسبورتيفا خوان جامبر"، الذي يستضيف تدريبات الفريق، بدلًا من "سبوتيفاي كامب نو".

هل ينجح برشلونة في إقناع ليفاندوفسكي بعرض جديد ويخطفه من بايرن ميونيخ؟



وأعرب اللاعب عن رضاه بالانتقال للدوري الإسباني والانضمام إلى برشلونة قائلًا إنه يشعر بـ"فخر كبير"، وأضاف: "هناك الكثير من اللاعبين الذين أعتبرهم مثلي الأعلى، مروا من هنا وصنعوا التاريخ. إذا تمكنت من فعل نصف ما فعلوه، فسأكون قد حققت الكثير"، وأكد: "أعيش حلم الطفولة، وعائلتي أيضًا. سأقدم أفضل ما عندي من أجل برشلونة".

عرض جديد من برشلونة

وبالنسبة لنجم بايرن ميونيخ، روبرت ليفاندوفسكي، ذكر تقرير إعلامي، اليوم الجمعة، أن المهاجم البولندي، لن يسافر مع الفريق في رحلته للولايات المتحدة الأسبوع المقبل، وهو الأمر الذي يشير إلى اقتراب انتقال اللاعب لبرشلونة. وذكرت بوابة "سبورت باذر" أن ليفاندوفسكي لن يحضر تقديم الفريق للجماهير غدا السبت في ملعب أليانز أرينا، كما أنه لن يسافر مع الفريق إلى الولايات المتحدة يوم الاثنين.

وذكرت تقارير أن برشلونة يدرس تقديم عرض أخير لليفاندوفسكي، الذي أوضح أنه يريد الانتقال لبرشلونة، بعد رفض عروض سابقة. وحتى الآن، يصر بايرن على أن ليفاندوفسكي (33 عاما) سيكمل عقده مع بايرن الذي ينتهي في عام 2023.

م.ع.ح/ع.ج (د ب أ)