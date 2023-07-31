 برشلونة وتشيلسي يدخلان سباق المنافسة لضم مبابي.. والهلال لم يستسلم | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 31.07.2023

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

برشلونة وتشيلسي يدخلان سباق المنافسة لضم مبابي.. والهلال لم يستسلم

يتنافس كل من نادي تشيلسي الإنجليزي وبرشلونة الإسباني من أجل ضم اللاعب الفرنسي مبابي واستقطابه من باريس سان جيرمان. وبالتزامن مع هذه المساعي يتوقع أن يجدد نادي الهلال السعودي مساعيه لإقناع مبابي بالانضمام إليه.

اللاعب الفرنسي كيليان مبابي

تتسابق عدة أندية أوروبية وسعودية للظفر بخدمات النجم الفرنسي كيليان مبابي

ذكر تقرير إخباري أن تشيلسي الإنجليزي وبرشلونة الإسباني يسعيان بشكل أقوى من غيرهما لضم النجم الفرنسي كيليان مبابيمن باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم، مقابل لاعب آخر إلى جانب المال.

مختارات

وذكرت مصادر مقربة من باريس سان جيرمان أن تود بولي، الشريك في ملكية نادي تشيلسي، يحاول تقديم عرض لضم مبابي(24 عاما) الذي يبدو رحيله عن الفريق الفرنسي مؤكدا، سواء كان هذا الصيف بمقابل أو بعد عام واحد بدون مقابل.

وعلمت وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا" أن برشلونة حامل لقب الدوري الإسباني يسعى بقوة أيضا لإبرام صفقة تبادلية لضم مبابي.

كذلك يتوقع النادي الفرنسي تجدد محاولات نادي الهلال السعودي لإقناع مبابي بالموافقة على البنود الشخصية للانتقال إلى الهلال. وتردد أن مبابي رفض الاجتماع بوفد نادي الهلال في باريس في الأسبوع الماضي.

وحصل نادي الهلال على إذن من باريس سان جيرمان بالتفاوض مع مبابي، بعد أن تقدم النادي السعودي بعرض قياسي قيمته 300 مليون يورو (330 مليون دولار) في وقت سابق من تموز/يوليو الجاري.

ويخشى باريس سان جيرمان أن تفشل كل محاولات الأندية للتعاقد مع مبابي هذا الصيف، حيث سيمكن للاعب الرحيل بدون مقابل في العام المقبل. وفقا لمصادر قريبة من النادي الفرنسي، هناك اقتناع بأن مبابي اتفق مع ريال مدريد الإسباني على الانتقال إلى صفوفه في صفقة انتقال حر عقب انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان، ليحصل على رسوم تعاقد قيمتها 160 مليون يورو.

وتزايدت الشائعات حول مستقبل مبابي بشكل كبير في حزيران/يونيو الماضي منذ أن تبين أن اللاعب لن يفعل بند تمديد التعاقد مع سان جيرمان لعام آخر، والذي كان سيبقيه مع الفريق حتى عام 2025 .

وبدا رحيل مبابي عن سان جيرمان مؤكدا عندمنا جرى استبعاده من جولة الفريق قبل انطلاق الموسم إلى اليابان وكوريا الجنوبية، وهو ما أثار اهتمام الأندية به بشكل أكبر، ومن بينها نادي الهلال.

ع.أ.ج/ ف.ي (د ب ا)

  • هازارد بقميص ريال مدريد في مواجهة اثنين من لاعبي فريقه السابق تشيلسي بدوري أبطال أوروبا (1/5/2021)

    من هازارد إلى نيمار – أغلى 10 صفقات انتقال في تاريخ كرة القدم

    المركز العاشر - إيدن هازارد

    بعد سبع سنوات قضاها مع نادي تشيلسي الإنجليزي، غادر البلجيكي إيدن هازارد (الثالث من اليمين) البرمييرليغ في صيف 2019 لينضم إلى ريال مدريد. وقد دفع النادي الملكي بالعاصمة الإسبانية 115 مليون يورو مقابل انتقال صانع الألعاب.

  • رونالدو يحتفل بعد تسجيل الهدف الأول للبرتغال في شباك أوروغواي بمونديال قطر (28/11/2022)

    من هازارد إلى نيمار – أغلى 10 صفقات انتقال في تاريخ كرة القدم

    المركز التاسع - كريستيانو رونالدو

    رغم فوزه بالكرة الذهبية خمس مرات وأرقامه القياسية العديدة، لا يتصدر كريستيانو رونالدو أغلى الانتقالات. في عام 2009، انتقل النجم البرتغالي من مانشستر يونايتد إلى ريال مدريد مقابل مبلغ قياسي آنذاك بلغ 94 مليون يورو. وبعد تسع سنوات ترك النادي الملكي لينتقل إلى يوفنتوس تورين عام 2018 مقابل 117 مليون يورو.

  • جاك غريليش، أغلى لاعب إنجليزي في لقطة من مباراة مانشستر سيتي ضد لايبزيغ الألماني بملعب الاتحاد (15/9/2021)

    من هازارد إلى نيمار – أغلى 10 صفقات انتقال في تاريخ كرة القدم

    المركز الثامن: جاك غريليش

    في صيف عام 2021، غادر جاك غريليش نادي أستون في مسقط رأسه "بيرمينغهام"، الذي التحق به منذ أن كان في السادسة من عمره. ودفع مانشستر سيتي 117.5 مليون يورو من أجل ضم الجناح الأيسر لمنتخب إنجلترا، وهو رقم قياسي في صفقة انتقال داخل الدوري الإنجليزي "البرمييرليغ". يحمل غريليش الآن لقب "أغلى لاعب إنجليزي" وهو حمل ثقيل، كما اعترف هو نفسه لاحقًا.

  • غريزمان يحتفل بعد التسجيل بقميص برشلونة في شباك دورتموند بدوري أبطال أوروبا (27/11/2019)

    من هازارد إلى نيمار – أغلى 10 صفقات انتقال في تاريخ كرة القدم

    المركز السابع: أنطوان غريزمان

    بعد تكهنات طويلة، انتقل النجم الفرنسي وبطل العالم آنذاك من أتليتكو مدريد إلى نادي برشلونة في عام 2019. ودفع برشلونة إلى غريمه في الدوري الإسباني قيمة الشرط الجزائي البالغ 120 مليون يورو المنصوص عليه في عقد غريزمان القديم مع أتليتكو. وحصل المهاجم على عقد لمدة خمس سنوات مع شرط جزائي بقيمة 800 مليون يورو. لكن لاحقا عاد غريزمان إلى أتلتيكو مقابل أموال أقل بكثير.

  • إنزو فرنانديز يفوز بجائزة أفضل لاعب شاب في كأس العالم بقطر 2022 (18/12/2022)

    من هازارد إلى نيمار – أغلى 10 صفقات انتقال في تاريخ كرة القدم

    المركز السادس: إنزو فرنانديز

    صفقة خيالية عقدها فريق بنفيكا لشبونة: في صيف عام 2022، حصل النادي البرتغالي على توقيع لاعب خط الوسط إنزو فرنانديز من نادي ريفر بلايت الأرجنتيني العريق مقابل 14 مليون يورو فقط. وبعد ذلك بسبعة أشهر باعه إلى تشيلسي الإنجليزي مقابل 121 مليون يورو. وفاز فرنانديز مؤخرا مع الأرجنتين بلقب كأس العالم 2022 في قطر، وحصل على جائزة أفضل لاعب شاب في البطولة.

  • جواو فيليكس في مواجهة عز الدين أوناحي في لقاء البرتغال والمغرب بكأس العالم في قطر (10/12/2022)

    من هازارد إلى نيمار – أغلى 10 صفقات انتقال في تاريخ كرة القدم

    المركز الخامس - جواو فيليكس

    يعتبر البرتغالي الدولي (يمينًا) موهبة القرن. جواو فيليكس هو صانع ألعاب ويمكنه فعل كل شيء بالكرة تقريبًا: يسدد بكلتا قدميه ولديه تقنية ضربات رأسية ممتازة. في صيف 2019 أشعل أتلتيكو مدريد سباق الأندية الكبرى التي تسعى للتعاقد مع النجم الشاب، وفي النهاية دفع الإسبان إجماليا 127.2 مليون يورو إلى بنفيكا لشبونة مقابل الحصول على خدمات جواو فيليكس.

  • كوتينيو بقميص بايرن ميونيخ، لكن لموسم واحد فقط

    من هازارد إلى نيمار – أغلى 10 صفقات انتقال في تاريخ كرة القدم

    المركز الرابع - فيليب كوتينيو

    في عام 2017، انتقل لاعب خط الوسط البرازيلي من ليفربول إلى برشلونة مقابل 135 مليون يورو. لكن في الحقيقة فإن فيليب كوتينيو ليس سعيدًا تماما في كتالونيا. في موسم 2019/2020 انتقل كوتينيو على سبيل الإعارة إلى بايرن ميونيخ لموسم واحد، وفي النهاية لم يقم حامل الرقم القياسي للبوندسليغا بتفعيل خيار شراء كوتينيو مقابل 120 مليون يورو، فعاد النجم البرازيلي إلى برشلونة بعد ذلك.

  • عثمان ديمبيلي بقميص الديوك الفرنسية في كأس الأمم الأوربية 2020.

    من هازارد إلى نيمار – أغلى 10 صفقات انتقال في تاريخ كرة القدم

    المركز الثالث - عثمان ديمبيلي

    عندما انتقل إلى بوروسيا دورتموند الألماني قادما من ستاد رين صيف 2016، جرى الاحتفاء به كجوهرة كروية. وسرعان ما جذب عثمان ديمبيلي اهتمام أكبر الأندية في أوروبا. انتقل اللاعب الفرنسي إلى نادي برشلونة في صيف عام 2017 مقابل مبلغ قدره 140 مليون يورو. ولم يسبق لأي نادٍ في البوندسليغا أن حصل على مثل هذا المبلغ مقابل تنازله عن لاعب لديه.

  • مبابي يحتفل بتسجيل الهدف الثالث في نهائي كأس العالم بقطر، قبل أن تخسر فرنسا اللقب لصالح الأرجنتين عبر ركلات الترجيح.

    من هازارد إلى نيمار – أغلى 10 صفقات انتقال في تاريخ كرة القدم

    المركز الثاني - كيليان مبابي

    نضج النجم الفرنسي منذ فترة طويلة ليصبح أحد أفضل اللاعبين في العالم. ويذكر الكثيرون اسم كيليان مبابي في نفس الوقت الذي يتحدثون فيه عن نجوم مثل ليونيل ميسي أو كريستيانو رونالدو. في صيف عام 2017 دفع باريس سان جرمان 180 مليون يورو لشراء المهاجم البالغ من العمر آنذاك 18 عامًا من منافسه في الدوري الفرنسي موناكو. في عام 2018، أصبح مبابي بطلا للعالم مع فرنسا وفي عام 2022 وصيفا لبطل العالم.

  • نيمار بعدما سجل في مباراة ودية أمام منتخب غانا (23/9/2022)

    من هازارد إلى نيمار – أغلى 10 صفقات انتقال في تاريخ كرة القدم

    المركز الأول - نيمار

    222 مليون يورو هي قيمة الشرط الجزائي المنصوص عليه في عقد النجم البرازيلي نيمار مع نادي برشلونة عام 2017. كان معظم الناس يعتقدون أنه مبلغ خيالي حتى أتى الممول القطري لباريس سان جرمان ودفع المبلغ. ومع ذلك، فحتى الآن، لم يتمكن نيمار ولا مبابي من منح النادي الفرنسي لقب دوري أبطال أوروبا، ذلك اللقب الذي طال انتظاره ولم يفز به سان جرمان من قبل. إعداد: شتيفان نيتسلر/ صلاح شرارة


مواضيع ذات صلة

PSG's Kylian Mbappe looks on during the French League One soccer match between Paris Saint-Germain and Brest at the Parc des Princes in Paris, Saturday, Sept. 10, 2022. (AP Photo/Thibault Camus)

مبابي يقترب من الرحيل عن باريس سان جيرمان! 11.07.2023

هل اقترب الحسم في مغادرة مبابي لباريس سان جيرمان؟ صحف فرنسية أكدت أن النادي العاصمي يبذل كل ما وسعه للحسم في الأمر قبل بدأ استعداداته للموسم المقبل ومستعد تحمل خسائر بالملايين!

(FILES) In this file photo taken on March 11, 1995, former Brazilian soccer star and Sports Minister, Edson Arantes do Nascimento, known as Pelé (L), smiles to fans at the opening ceremonies of the XII Pan American games t the Mundialista Stadium at Mar del Plata. - The 82-year-old icon was hospitalized in Sao Paulo on November 29, 2022, for what doctors said was a reevaluation of the chemotherapy he has been undergoing since surgery to remove a colon tumor in September 2021. (Photo by Omar TORRES / AFP)

العالم يبكي رحيل "الملك" ـ ردود فعل عالمية على وفاة الأسطورة بيليه 30.12.2022

نعى رؤساء دول وسياسيون ورياضيون من حول العالم نجم الكرة البرازيلي الأشهر بيليه، الذي فارق الحياة عن عمر ناهز 82 عاما بعد صراع مع السرطان. ويعد بيليه أحد أعظم من لعبوا كرة القدم في التاريخ وتمتع بموهبة فذة يندر تكرارها.

Manchester City v Paris Saint Germain - UEFA Champions League - Group A - Etihad Stadium Paris Saint-Germain s Kylian Mbappe speaks with manager Mauricio Pochettino on the touchline during the UEFA Champions League, Group A match at the Etihad Stadium, Manchester. Picture date: Wednesday November 24, 2021. Use subject to restrictions. Editorial use only, no commercial use without prior consent from rights holder. PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY Copyright: xTimxGoodex 63940698

أنشيلوتي: بوتشيتينو لم يقل الحقيقة حول مبابي.. والأرجنتيني يتراجع 30.04.2022

مصير النجم الفرنسي المتألق كيليان مبابي يبقى الشغل الشاغل لجماهير ريال مدريد. هل سينتقل إلى فريقهم هذا الصيف أم لا؟ تصريحات جديدة عن مبابي من جانب مدرب الريال، الإيطالي أنشيلوتي. وتراجع من من مدرب باريس. ما القصة؟