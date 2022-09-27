برشلونة مهتم بضم نجم ألماني يلعب في الدوري الإنجليزي!

يبدو أن نجم مانشستر سيتي، الألماني إيلكاي غوندوغان، لايزال على رادار برشلونة، رغم مرور عدة أعوام على مفاوضات سابقة بين الطرفين، كما كشف خبير الانتقالات الإيطالي فابريزيو رومانو.



ونقل موقع "غول" الرياضي عن رومانو أن لاعب الوسط الألماني البالغ من العمر 31 عامًا هو مرشح برشلونة للانضمام إلى الفريق الموسم المقبل، خصوصًا وأن عقده مع سيتي ينتهي في صيف 2023.



اهتمام الفريق الكتالوني باللاعب الألماني ليس جديدًا. فقد سبق لغوندوغان أن أكد في عام 2018 إجراء مفاوضات مع برشلونة والذي وصفه بـ"النادي المرغوب". لكن لم تسفر تلك المفاوضات عن انتقاله إلى كامب نو.



وبما أن عقد غوندوغان مع سيتي ينتهي العام المقبل، يمكنه ترك فريقه في صفقة انتقال مجانية. لكن مدرب مانشستر سيتي غوارديولا لايزال يعتمد على غوندوغان هذا الموسم، ولهذا قد يرغب بتمديد عقده، بحسب موقع "غول".

م.ع.ح