برشلونة متوجس من تحركات يوفنتوس

ما يزال مستقبل نجم باريس سان جيرمان الأول نيمار دا سيلفا يشغل بال عشاق الساحرة المستديرة، فقد عبر النجم البرازيلي صراحة عن رغبته الواضحة في الرحيل عن النادي الباريسي في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ويأتي برشلونة على رأس الأندية المهتمة بالحصول على خدمات الموهوب البرازيلي، الذي حمل قميص "البلوغرانا" في وقت سابق، وساهم في اعتلاء الفريق الإسباني منصات التتويج القارية والمحلية في أكثر من مرة.

بيد أن التعاقد مع نيمار في "الميركاتو" الصيفي، لن يكون بالأمر الهين بالنسبة للنادي الكتالوني، إذ ذكر موقع صحيفة "ديلي ستار" البريطانية، أن برشلونة متخوف من دخول يوفنتوس على الخط، والتعاقد مع النجم البرازيلي.

وأوضح نفس المصدر أن يوفنتوس، يريد ضم نيمار دا سيلفا من أجل تعزيز حظوظ الفريق في الفوز بمسابقة دوري أبطال أوروبا، وأضاف أن انتقال النجم البرازيلي سيعزز من قوة "البيانكونيري" على الصعيد الأوروبي، لاسيما وأن نيمار سيشكل شراكة قوية من كريستيانو رونالدو.

وأفاد المصدر أن يوفنتوس، سيحاول استغلال علاقة باريس سان جيرمان المتوترة مع برشلونة، من أجل تحويل وجهة صفقة نيمار دا سيلفا إلى إيطاليا، وأضاف أن "البيانكونيري" قد يدرج بعض لاعبيه بالإضافة إلى مبلغ مالي في صفقة نيمار.

ونوه المصدر أن انخفاض الضرائب في الدوري الإيطالي لكرة القدم، بالمقارنة مع دول أوروبية أخرى من بين العوامل، التي ترجح كفة يوفنتوس في صراعه مع برشلونة، لحسم صفقة نيمار دا سيلفا في "الميركاتو" الصيفي.

في المقابل، لفت المصدر أن إدارة برشلونة تنتابها شكوك قوية من أن باريس سان جيرمان، يفضل بيع نيمار إلى فريق آخر، وأردف أن إنفاق برشلونة مؤخراً حوالي 120 مليون يورو على صفقة الفرنسي أنطوان غريزمان يصعب من مهمة ضم نيمار دا سيلفا.

وكانت تقارير صحفية سابقة، قد أشارت إلى أن باريس سان جيرمان لا يمانع في رحيل نيمار عن الفريق في "الميركاتو" الصيفي، إلاّ أن الفريق الفرنسي يريد الحصول على أكثر من 200 مليون يورو من أجل السماح للنجم البرازيلي بالرحيل.