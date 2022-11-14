برسالة خطية.. علاء عبد الفتاح "يطمئن" عائلته عن حالته الصحية

قالت شقيقة الناشط المصري البريطاني المضرب عن الطعامعلاء عبد الفتاح اليوم الاثنين (14 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022) إن الأسرة تلقت رسالة من داخل السجن تمثل "إثباتا على أنه حي". وأضافت شقيقته سناء سيف على تويتر "علاء حي.. يقول إنه بدأ يشرب الماء مجددا منذ 12 نوفمبر. "إنه بالتأكيد خط يده. أخيرا إثبات على أنه حي".

بدوره، قال محامي عبد الفتاح المضرب عن الطعام، والذي توقف عن شرب السوائل مع افتتاح قمة المناخ كوب27، الإثنين إن موكله يشرب المياه وهو في "حالة جيدة". وقال المحامي خالد علي نقلا عن رسالة كتبها موكله إلى عائلته إن عبد الفتاح "كتب ... أنه بخير ويخضع لمراقبة طبية" وبأنه "بدأ شرب" المياه السبت.

من ناحيته، قال وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي اليوم الاثنين إن الحكومة ستواصل العمل لتأمين التواصل القنصلي للمصري البريطاني المضرب عن الطعام علاء عبد الفتاح. وقالت عائلته الأسبوع الماضي إن سلطات السجن أبلغتها بتدخل طبي للحفاظ على صحته.

وقال كليفرلي لراديو تايمز "ما سنفعله هو أننا سنواصل العمل لتأمين التواصل القنصلي لأنه يحمل جنسية بريطانية وهذا ما نتوقعه وسنواصل الضغط من أجل التوصل إلى حل لهذه القضية التي طال أمدها والصعبة جدا".

وكان عبد الفتاح، الذي بدأ إضرابا عن الطعام في أبريل نيسان الماضي، قال إنه سيتوقف عن شرب المياه في السادس من نوفمبر تشرين الثاني بالتزامن مع انطلاق مؤتمر المناخ (كوب 27) في منتجع شرم الشيخ المصري.

وقال رئيس الوزراء البريطاني الجديد ريشي سوناك إنه أثار القضية مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عندما توجه إلى هناك لحضور القمة الأسبوع الماضي.

ع.ش/ح.ز (رويترز، أ ف ب)