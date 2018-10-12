 برانسون يصل واشنطن .. ترامب يشكر أردوغان وينفي وجود صفقة | أخبار | DW | 13.10.2018

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أخبار

برانسون يصل واشنطن .. ترامب يشكر أردوغان وينفي وجود صفقة

نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وجود أي صفقة مع الجانب التركي في قضية الإفراج عن القس الأمريكي برانسون الذي كان معتقلا في تركيا. بيد أن ذلك لم يمنعه من توجيه الشكر للرئيس التركي "لمساعدته" في الإفراج عن برانسون.

Türkei Pastor Brunson auf dem Weg in die USA (Getty Images/AFP/B. Kilic)

عاد القس الأميركي أندرو برانسون، الذي احتجز لعامين في تركيا على خلفية اتهامات بممارسة أنشطة مرتبطة بالإرهاب، إلى بلاده حيث سيستقبله الرئيس دونالد ترامب الذي أشار إلى انفراج في الأزمة الدبلوماسية مع أنقرة على خلفية هذه القضية. وحطّت طائرة القس الأميركي (50 عاما) في قاعدة أندروز الجوية، بحسب ما أعلن على تويتر طوني بيركنز، رئيس الجمعية الدينية "فاميلي ريسرتش كاونسل".

ومن جانبه شكر الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم السبت (13 تشرين الأول/ أكتوبر 2018) نظيره التركي رجب طيب أردوغان "لمساعدته" في إطلاق سراح القس أندرو برانسون. وقال ترامب إنه سيستقبل القس برانسون في وقت لاحق اليوم.

وكتب الرئيس الأمريكي على تويتر أن القس "سيكون معي في المكتب البيضاوي". ووصف ترامب لقاءه المرتقب بالقس برانسون بـ "الأمر الرائع. وأضاف في تغريدته قائلا: "إنه مسيحي عظيم خاض تجربة صعبة للغاية".

وفي تغريدة أخرى نفى الرئيس الأمريكي وجود صفقة مع تركيا من أجل إطلاق سراح برانسون وعودته. وشدد في تغريدته على أنه "لا يبرم الصفقات من أجل الرهائن". بيد أنه في المقابل أشاد بقرار القضاء التركي الإفراج عن برانسون قائلا إنه "سيؤدي إلى قيام علاقات جيدة وحتى ممتازة بين الولايات المتحدة وتركيا".

أردوغان لترامب: المحكمة أصدرت حكمها "باستقلالية"

ومن جهته قال الرئيس التركي لترامب إن قرار المحكمة إطلاق سراح القس الأميركي اتخذ "باستقلالية". وكتب أردوغان على تويتر "السيد الرئيس دونالد ترامب، تماشيا مع ما قلته على الدوام، لقد اتُّخذ القرار القضائي التركي باستقلالية". وتابع أردوغان "آمل أن يتواصل التعاون بين الولايات المتحدة وتركيا بما يليق بحليفين".

كذلك دعا إلى "نضال مشترك" ضد الجماعات الإرهابية. وقال أردوغان إن من بين هذه الجماعات حزب العمال الكردستاني وتنظيم "الدولة الإسلامية " (داعش) وجماعة الداعية التركي فتح الله غولن.

وبدوره طالب وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أنقرة بـ"الإفراج سريعاً" عن بقيّة الأميركيين المحتجزين لديها وكذلك أيضاً عن أتراك يعملون في بعثات دبلوماسية أميركية في تركيا، وذلك بعد إفراج السلطات التركية عن القسّ الأميركي برانسون. وقال بومبيو في تغريدة إنّ "القسّ برانسون عائد أخيراً إلى أميركا، بعد محنة طويلة له ولأسرته. نأمل أن تفرج الحكومة التركية سريعاً عن بقية المواطنين الأميركيين وموظفي وزارة الخارجية المحليين المحتجزين لديها".

وأضاف الوزير الأمريكي: "هذا يوم عظيم لأميركا! مواطن آخر يتم الإفراج عنه. ينبغي على العالم أن يعي أن رئيس الولايات المتحدة ووزارة الخارجية الأميركية سيواصلان العمل بكدّ في سبيل أن يعود إلى ديارهم كل الرهائن الأميركيين وأولئك المسجونين والمعتقلين بغير وجه حق".

وكان برانسون قد غادر تركيا مساء الجمعة على متن طائرة متّجهة إلى ألمانيا في طريق عودته إلى الولايات المتحدة حيث سيستقبله الرئيس دونالد ترامب في وقت لاحق اليوم، وذلك بعيد قرار محكمة تركية الإفراج عنه بعدما قضى عامين قيد الاحتجاز.

ص.ش/ أ.ح (أ ف ب)

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مختارات

القس الأمريكي برانسون يغادر تركيا بعد الإفراج عنه

أمرت محكمة تركية بإخلاء سبيل القس الأمريكي برانسون لانقضاء فترة محكوميته. وكان احتجاز القس قد سبب أزمة كبيرة بين الولايات المتحدة وتركيا. (12.10.2018)  

من هو القس برانسون الذي تسبب بأزمة دبلوماسية بين تركيا وأمريكا؟

إنه قس لا يثير الانتباه. انتقل عام 1993 من الولايات المتحدة الأمريكية إلى تركيا للقيام بأعمال التبشير للكنيسة الإنجيلية. إلا أنه اتهم بالتجسس وتحول إلى لعبة في أزمة دبلوماسية بين واشنطن وأنقرة فمن هو هذا القس؟ (15.08.2018)  

مصادر: محكمة تركية ترفض مجدداً الإفراج عن القس الأمريكي

ذكرت وسائل إعلام محلية أن محكمة تركية رفضت التماساً من القس الأميركي أندرو برونسون لإطلاق سراحه، الأمر الذي أكده محامي الدفاع مضيفاً أن محكمة أعلى درجة ستنظر لاحقاً في طلب موكله. (15.08.2018)  

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أمرت محكمة تركية بإخلاء سبيل القس الأمريكي برانسون لانقضاء فترة محكوميته. وكان احتجاز القس قد سبب أزمة كبيرة بين الولايات المتحدة وتركيا.

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يبدو أن قضية اعتقال القس الأمريكي أندرو برانسون" قد تتسبب بأزمة كبيرة في العلاقات بين الحليفين التركي والأمريكي. فقد توعد الرئيس الأمريكي بفرض "عقوبات كبيرة" على تركيا بسبب اعتقال القس الذي وصفه بـ "المسيحي العظيم".

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مصادر: محكمة تركية ترفض مجدداً الإفراج عن القس الأمريكي 15.08.2018

ذكرت وسائل إعلام محلية أن محكمة تركية رفضت التماساً من القس الأميركي أندرو برونسون لإطلاق سراحه، الأمر الذي أكده محامي الدفاع مضيفاً أن محكمة أعلى درجة ستنظر لاحقاً في طلب موكله.

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