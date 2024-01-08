براندت: منتخب ألمانيا يمر بنفس معاناة بوروسيا دورتموند

الوضع المتأزم لمنتخب ألمانيا لكرة القدم يشبه ما يعانيه فريق وسيا دورتموند، هذا ما يراه جوليان براندت مهاجم دورتموند، الذي يتمنى الالتحاق بمنتخب بلاده في بطولة أوروبا التي تنظمها ألمانيا في صيف 2024.

شبه جوليان براندت مهاجم بوروسيا دورتموند عبر مجلة كيكر الألمانية اليوم الإثنين (الثامن من يناير/كانون الثاني 2024) الوضع المتأزم لمنتخب ألمانيا بما يعانيه فريقه في الأسابيع الماضية.

وأضاف أنه يتمنى تحسن أوضاع دورتموند مثلما فعل في النصف الثاني من الموسم الماضي، مشيرا إلى أنه يتطلع للمشاركة بصورة أكبر في المباريات سعيا للحاق بقائمة منتخب ألمانيا في بطولة أوروبا التي تنظمها بلاده في صيف 2024.

وفاز منتخب ألمانيا بثلاث مباريات فقط من أصل 11 مباراة في العام الماضي 2023 وخسر آخر مباراتين تحت قيادة المدرب الجديد جوليان ناغلسمان.

أما فريق بوروسيا دورتموند يحتل المركز الخامس في الدوري الألماني بفارق 15 نقطة عن الصدارة بعد فوز واحد في آخر ثماني مباريات. وتعثر دورتموند كثيرا قبل 12 شهرًا لكنه استعاد عافيته وخسر سباق اللقب أمام بايرن ميونخ فقط في الجولة الأخيرة.

ويستعد دورتموند لأول مباراة بعد انتهاء العطلة الشتوية حيث سيلعب ضد دارمشتات متذيل الترتيب، يوم السبت المقبل.

وقال مهاجم بوروسيا دورتموند فيما يخص إمكانية التحاقه بالمنتخب الألماني أن "بعض اللاعبين الآخرين في حالة أفضل مني لأنهم خاضوا المزيد من المباريات وبإمكانهم التعبير عن أنفسهم بشكل أفضل".

وواصل اللاعب الدولي "ومع ذلك لست قلقا بل أتطلع للمشاركة في المباريات وأرى أنه بإمكاني إقناع جوليان ناغلسمان مدرب المنتخب باختياري للقائمة".

وتابع براندت "كل الخيارات واردة ومتاحة بالنسبة لي بشأن بطولة أوروبا أو الانضمام للمنتخب، والمسؤولية تقع على لإقناع المدرب بضمي في الصيف".

ع.ج.م/ح.ز (د ب أ)