ممثل ومنتج أفلام أمريكي، مثل في العديد من الأفلام الأمريكية كان أولها فيلم "هانك". لمع بيت بأداوره الكوميدية والرومانسية، ونجح في إقناع الجمهور بأدائه في أفلام الرعب أيضا.

درس براد بيت الصحافة ، إلا أن حلم الشهرة والتمثيل دفعه لترك دراسته الجامعية والالتحاق بأحد معاهد التمثيل في لوس أنجلوس. وتمكن بيت من إقناع المخرج "بيتر ورانر" بموهبته من خلال الأدوار الصغيرة التي أسندت إليه في المسلسل الأمريكي "دالاس" وفيلم "نو مانس لاند". تزوج بيت الممثلة جنيفر أستون لكنهما انفصلا بعد خمس سنوات. وأثناء تصوير فيلم "السيد والسيدة سميث" تعرف على أنجولينا جولي وأنجب منها ثلاثة أطفال وتبنيا ثلاثة آخرون. حصل بيت على العديد من الجوائز منها الاوسكار والغولدن كلوب.