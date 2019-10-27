 بذكرى ″ليلة الكريستال″.. تظاهرة ضخمة ضد نازيين جدد معادين لليهود | أخبار | DW | 09.11.2019

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أخبار

بذكرى "ليلة الكريستال".. تظاهرة ضخمة ضد نازيين جدد معادين لليهود

في ذكرى "ليلة الكريستال" التي دمرت فيها ممتلكات اليهود على يد النازيين، شهدت مدينة بيليفيلد الألمانية خروج عشرات النازيين الجدد في مسيرة، فيما تظاهر ضدهم الآلاف رافعين شعار "الفاشية ليست رأياً بل جريمة".

Deutschland Demonstration von Rechten in Bielefeld Gegendemo (picture-alliance/dpa/F. Strauch)

تظاهر الآلاف اليوم السبت (التاسع من تشرين الثاني/نوفمبر 2019) في مدينة بيليفيلد غربي ألمانيا ضد مسيرة للنازيين الجدد. وقالت متحدثة باسم الشرطة الألمانية إن الشرطة فصلت بين حوالي 230 مشاركاً في مسيرة لليمينيين المتطرفين، وبين نحو 4800 مشارك في المظاهرة المضادة التي تشكلت من حوالي 14 مظاهرة جزئية.

مختارات

وسط تقارير صحفية مؤخراً عن موجة جديدة من معاداة السامية في مدارس العاصمة برلين، لفتة طيبة قد تخفف الاحتقان: سياسي من أصول فلسطينية مسلمة ورئيس الجالية اليهودية في برلين يطلقان مبادرة لإعادة ترميم كنيس يهودي دمره النازيون (03.04.2018)

هي فتاة عربية تبدو للوهلة الأولى وهي محجبة عندما تصادفها في مدخل متحف الطفلة اليهودية آنه فرانك في برلين، بأنها زائرة، لكن مبادرتها بالتحدث إلى الزوار تجعلهم يدركون أنهم أمام دليل من نوع استثنائي، اسمها نسرين. (28.03.2016)

وكان اليمينيون قد دعوا إلى مسيرة بمناسبة مرور 81 عاماً على ذكرى ليلة الكريستال، التي دمرت فيها ممتلكات اليهود على يد النازييين، والتي توافق اليوم السبت، وذلك من أجل امرأة محكوم عليها بالسجن بسبب إنكارها للمحرقة النازية في مدينة بيليفيلد.

ودفعت الشرطة بحوالي 1000 من عناصرها من سائر أنحاء ولاية شمال الراين-ويستفاليا. وقالت الشرطة إنها منعت التصريحات اليمينية الداعية إلى كراهية شرائح من الشعب والتي يمكن أن تكدر السلم العام، وقدمت لمنظم المسيرة قائمة بالشعارات المحظورة.

ورفعت كل من النقابات والكنائس والاتحادات والأحزاب علماً مشتركاً يحمل شعار "الفاشية ليست رأياً، بل هي جريمة" متضامنين في ذلك ضد النازيين الجدد.

وكانت المحكمة الإدارية في مدينة مندن أصدرت قراراً في نهاية أيلول/ سبتمبر الماضي يلغي أمراً من قيادة الشرطة في بيليفيلد بتقديم موعد المسيرة في الليلة "التاريخية".

ووصف وزير الداخلية بولاية شمال الراين-ويستفاليا هيربيرت رويل الحشد في هذا اليوم "التاريخي" بأنه "عار" و "استفزاز محض من جانب يمينيين مختلي العقول".
م.ع.ح/خ.س (د ب أ)

  • Roonstrasse Synagogue in Cologne, Germany (picture-alliance/Arco Images/Joko)

    في صور.. الهجمات على الكنس اليهودية في ألمانيا

    كولونيا، 1959: الصليب المعقوف وخطاب الكراهية

    في أيلول/سبتمبر 1959، قام رجلان من الحزب النازي الألماني، برسم الصليب المعقوف وكتابة شعار "الألمان يطالبون بخروج اليهود"، على جدران الكنيس في كولونيا. انتشر بعد ذلك عبر ألمانيا رسومات وشعارات جدارية ضد السامية، تمكنت الشرطة من اعتقال الجناة، وقام البرلمان بتمرير قانون ضد "تحريض الناس"، والذي لازال حبراً على ورق.

  • Synagogue in Lübeck, Germany (picture-alliance/dpa/J. Büttner)

    في صور.. الهجمات على الكنس اليهودية في ألمانيا

    لوبيك 1994: أول حريق متعمد على معبد منذ عقود

    أصيب العالم بالصدمة بعد إحراق كنيس يهودي شمال لوبيك في آذار/مارس 1994، في هجوم يعتبر الأول من نوعه منذ عقود. تم في النهاية إدانة أربعة أشخاص من اليمين المتطرف. في اليوم التالي للحريق، تجمع 4000 شخص في الشارع، حاملين شعارات "لوبيك تحبس أنفاسها"، ولكن في العام 1995 تعرض ذات الكنيس إلى هجوم آخر.

  • Alte Synagoge in Essen, Germany (picture-alliance/B. Boensch)

    في صور.. الهجمات على الكنس اليهودية في ألمانيا

    إيسن 2000: إلقاء حجارة داخل كنيس قديم

    قام أكثر من 100 فلسطيني من لبنان، بإلقاء الحجارة على كنيس قديم في إيسن بغرب ألمانيا في تشرين الأول/أكتوبر 2000. جاء الحادث بعد مظاهرة ضد "العنف في الشرق الأوسط". أصيب خلال الهجوم شرطي ألماني، فيما نفى نائب رئيس الوفد العام لفلسطين في ألمانيا(الممثلية الفلسطينية) محمود علاء الدين تورطه.

  • Neue Düsseldorfer Synagoge in Düsseldorf, Germany (picture-alliance/dpa/R. Weihrauch)

    في صور.. الهجمات على الكنس اليهودية في ألمانيا

    دوسلدورف 2000: حريق متعمد وحجارة

    قام شاب فلسطيني، 19 عاماً، وآخر مغربي، 20 عاماً، بتخريب كنيس يهودي جديد في دوسلدورف باستخدام الحجارة ومواد حارقة في تشرين الأول/أكتوبر 2000، "انتقاماً" من اليهود وإسرائيل. وصرح المستشار الألماني، آنذاك، جيرهارد شرودير :"يجب أن يثور الناس ضد معاداة السامية". وعلى إثر الحادث قامت السلطات الفيدرالية وعدة مؤسسات غير ربحية بإطلاق حملات ضد التطرف.

  • Neue Synagoge in Mainz, Germany (picture-alliance/akg/Bildarchiv Steffens)

    في صور.. الهجمات على الكنس اليهودية في ألمانيا

    ماينز 2010: هجوم بقنبلة مولوتوف بعد وقت قصير من افتتاح كنيس

    بعد وقت قصير من افتتاح كنيس في ماينز، قام متطرفون بإحراق الكنيس الجديد في 30 تشرين الأول/أكتوبر 2010. المبنى المدهش، من تصميم المعماري مانويل هيرز، أنشئ فوق كنيس قديم تم إحراقه على يد النازيين عام 1938. 

  • Wuppertal synagogue in Germany (picture-alliance/dpa/C. Seidel)

    في صور.. الهجمات على الكنس اليهودية في ألمانيا

    فوبرتال 2014: مواد حارقة

    في يوليو 2014، ألقى ثلاثة شبان فلسطينيين مواد حارقة بالقرب من الباب الأمامي لكنيس في فوبرتال. إلا أن المحكمة أقرت بعدم وجود "دليل قاطع" على معاداة السامية. أثار القرار الجدل بشكل واسع، وتسبب بموجة غضب وسط الجالية اليهودية في ألمانيا ووسائل الإعلام الأجنبية. وعليه أعلن رئيس الجالية اليهودية فوبرتال أن الحكم "دعوة لمزيد من الجرائم".

  • Neue Synagoge in Berlin, Germany (picture-alliance/dpa/Avers)

    في صور.. الهجمات على الكنس اليهودية في ألمانيا

    برلين 2019: مهاجم وسكين

    تسلق رجل وفي حوزته سكينًا حاجزًا يقع في المعبد اليهودي الجديد في برلين مساء يوم السبت 4 تشرين الأول/أكتوبر 2019، وذلك خلال الفترة المقدسة بين عطلتي "رأس السنة" ويوم كيبور. استطاع رجال الأمن السيطرة على المهاجم، الذي ظلت دوافعه غير واضحة. وقامت الشرطة لاحقاً بإطلاق سراحه، وهو قرار وصفه زعماء يهود بأنه "فشل" في تحقيق العدالة.

  • Synagogue in Halle, Germany (Imago Images/S. Schellhorn)

    في صور.. الهجمات على الكنس اليهودية في ألمانيا

    هاله 2019: إطلاق نار في يوم الغفران

    تجمع حوالي 80 شخصًا في الكنيس بعد ظهر الأربعاء للمشاركة في مراسم يوم الغفران، والذي يعتبر أقدس يوم في التقويم اليهودي. وبحسب ما ورد، حاول المهاجم المزعوم إطلاق النار على المعبد، ولكن لم يتمكن من المرور عبر باب الأمان. قتل اثنين من المارة وأصيب آخرين بإطلاق النار. وقد تمكنت الشرطة من إلقاء القبض على الفاعل، ليثبت لاحقاً أن لديه سجلا من الخطاب اليميني المتطرف ومعاداة السامية وكراهية النساء.


مختارات

في صور.. الهجمات على الكنس اليهودية في ألمانيا

محاولة الهجوم الأخيرة على كنيس يهودي في هاله بشرق البلاد ليست الأولى من نوعها في ألمانيا. إذ حتى بعد أهوال الحقبة النازية، مايزال الأفراد والنصب التذكارية وأماكن العبادة اليهودية هدفاً لهجمات معادية للسامية. (10.10.2019)  

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وثائقي - الكنيس ذو القبة الذهبية  

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