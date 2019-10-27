بذكرى "ليلة الكريستال".. تظاهرة ضخمة ضد نازيين جدد معادين لليهود

تظاهر الآلاف اليوم السبت (التاسع من تشرين الثاني/نوفمبر 2019) في مدينة بيليفيلد غربي ألمانيا ضد مسيرة للنازيين الجدد. وقالت متحدثة باسم الشرطة الألمانية إن الشرطة فصلت بين حوالي 230 مشاركاً في مسيرة لليمينيين المتطرفين، وبين نحو 4800 مشارك في المظاهرة المضادة التي تشكلت من حوالي 14 مظاهرة جزئية.

وكان اليمينيون قد دعوا إلى مسيرة بمناسبة مرور 81 عاماً على ذكرى ليلة الكريستال، التي دمرت فيها ممتلكات اليهود على يد النازييين، والتي توافق اليوم السبت، وذلك من أجل امرأة محكوم عليها بالسجن بسبب إنكارها للمحرقة النازية في مدينة بيليفيلد.

ودفعت الشرطة بحوالي 1000 من عناصرها من سائر أنحاء ولاية شمال الراين-ويستفاليا. وقالت الشرطة إنها منعت التصريحات اليمينية الداعية إلى كراهية شرائح من الشعب والتي يمكن أن تكدر السلم العام، وقدمت لمنظم المسيرة قائمة بالشعارات المحظورة.

ورفعت كل من النقابات والكنائس والاتحادات والأحزاب علماً مشتركاً يحمل شعار "الفاشية ليست رأياً، بل هي جريمة" متضامنين في ذلك ضد النازيين الجدد.

وكانت المحكمة الإدارية في مدينة مندن أصدرت قراراً في نهاية أيلول/ سبتمبر الماضي يلغي أمراً من قيادة الشرطة في بيليفيلد بتقديم موعد المسيرة في الليلة "التاريخية".

ووصف وزير الداخلية بولاية شمال الراين-ويستفاليا هيربيرت رويل الحشد في هذا اليوم "التاريخي" بأنه "عار" و "استفزاز محض من جانب يمينيين مختلي العقول".

م.ع.ح/خ.س (د ب أ)