بديل بوسكتيتس.. عين كومان على لاعب خط وسط توتنهام

على عكس مورينيو، يبدو أن المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني رونالد كومان مقتنع تمام الاقتناع بإمكانيات لاعب خط وسط توتنهام الإنجليزي تانغي ندومبيلي.

ويسعى المدرب الهولندي للتعاقد مع لاعب خط الوسط الفرنسي، ليكون بديلا لسيرخيو بوسكيتس، حسبما نقل موقع "دون بالون" الرياضي الإسباني.

ووقع الاختيار على ندومبيلي بعد مباحثات طويلة بين كومان وإدارة الكرة في النادي الكاتالوني. وتبقى أهم عقبة لإتمام الصفقة هي قيمتها التي يسعى برشلونة في إبقائها تحت مبلغ 40 مليون يورو، بينما كانت صفقة انتقال ندومبيلي من ليون إلى توتنهام قد كلفت خزينة النادي الإنجليزي 63 مليون يورو في صيف 2019.

ويسعى برشلونة لإيجاد صيغة في التعاقد مع ندومبيلي تمكنه من الاستفادة من الدولي الفرنسي ابتداء من انطلاق مباريات مرحلة الإياب للدوري الإسباني في كانون الثاني/ يناير، وهو ما سيجنب المدرب كومان سيناريو فترة الانتقالات الصيفية التي فشل في الحصول خلالها على لاعبين لتعزيز صفوف فريقه.