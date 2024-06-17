بديل السكر شائع الاستخدام ولكن مخاطره كبيرة!

تصنف المحليات أو بدائل السكر مثل "إكسيليتول" على أنها آمنة من قبل الخبراء ويوصى بها للأشخاص الذين يعانون من السمنة والسكري وأمراض القلب والأوعية الدموية. ولكن نتائج دراسة حديثة تدعو لإعادة النظر في هذه التوصية.

يعتقد كثيرون أن بدائل السكر المضافة في المنتجات الغذائية ليست مضرة كما السكر العادي، لكن الواقع قد يكون غير ذلك. "إكسيليتول" أو المعروف أيضاً باسم سكر البتولا هو واحد من بدائل السكر الطبيعية ويعد مُحلي منخفض السعرات الحرارية ويوجد بشكل طبيعي في العديد من الفواكه والخضروات. كما يتم الحصول عليه بشكل صناعي من بقايا خشب البتولا . لكن الزيليتول لا يحظى بشعبية كبيرة في صناعة المواد الغذائية فحسب، بل يستخدم هذا المُحلي غالباً في بعض أنواع الحلويات والعلكة والمشروبات وحتى منتجات العناية بالأسنان، أبرزها معجون الأسنان لأنه يمنع نمو بكتيريا تسوس الأسنان.

طبيب يحذر فئة معينة من المستهلكين!

دراسة حديثة أجراها باحثون من مركز "كليفلاند كلينك" الطبي ونشر نتائجها موقع صحيفة "فرانكفورت روندشاو" الألمانية، توصلت إلى نتيجة مثيرة للقلق بشأن بديل السكر الشائع الاستخدام. إذ بعد فحص عينات الدم لأكثر من 3300 مريض بالقلب والأوعية الدموية على مدى ثلاث سنوات. ووفق نتائج الدراسة، فقد ارتفع خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية الخطيرة أو السكتات الدماغية بنسبة 57 في المائة لدى الأشخاص الذين وجد لديهم نسب عالية من "إكسيليتول" في دمه.

ويوضح الدكتور، ماركو فيتكوفسكي، طبيب بمركز القلب الألماني في مستشفى شاريتيه في برلين والمشرف الأول على الدراسة أن هذه المُحليات قد تشكل مخاطر صحية إضافية للأشخاص الذين لديهم بالفعل خطر متزايد للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية. ويقول فيتكوفسكي: "من المهم أن يدرك المستهلكون هذه المخاطر وأن يعيدوا النظر في استهلاكهم لهذه المحليات".

إ.م