 بديلا لكيميش؟ .. بايرن يضع عينه على لاعب ارتكاز من الدوري الإنجليزي | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 17.05.2023

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رياضة

بديلا لكيميش؟ .. بايرن يضع عينه على لاعب ارتكاز من الدوري الإنجليزي

رغم أهمية كيميش في بايرن إلا أن نزعته للهجوم جعلت هناك حاجة للاعب يقوم بمهام لاعب خط الوسط المدافع الحقيقي أو ما يسمى بلاعب الارتكاز. فما مواصفات ذلك اللاعب؟ توخل عينه على لاعب إنجليزي لكن هناك عقبات جمة في التعاقد معه؟

يوزوا كيميش من مواجهة بايرن مع فرانكفورت بالدوري الألماني في موسم (2012/2022)

تغلب على يوزوا كيميش النزعة الهجومية ولذلك يفكر المدرب توماس توخل في التعاقد مع نجم منتخب إنجلترا وفريق ويستهام رايس.

مع اقتراب بايرن من موسم خسر فيه الكثير (كأس ألمانيا ودوري الأبطال مثلا) تخطط إدارة الفريق من الآن مع المدرب الجديد توماس توخل من أجل الاستعداد للموسم المقبل وتدعيم الفريق بلاعبين في مناطق ظهر أن فيها نقصا أو خللا.

وبصرف النظر عن مركز حراسة المرمى، هناك مركز لاعب الارتكاز أو لاعب خط الوسط المدافع، الذي يقوم بمهام لا غني لأي فريق.

مختارات

توقع اللاعب الدولي السابق ديتمار هامان عودة الرئيس السابق لبايرن ميونيخ أولي هونيس لإدارة النادي بعد النتائج المخيبة للفريق هذا الموسم، فيما أكد النادي أن منصب الرئيس التنفيذي أوليفر كان ليس في خطر.

ويفترض في أي وافد جديد سواء لهذا المركز أو لغيره أن تكون لديه صفتان أساسيتان هما "الروح (القتالية العالية) والنهم" لأجل الفوز، بحسب ما كتب موقع صحيفة بيلد الألمانية.

مهام لاعب الارتكاز

يشغل الألماني يوزوا كيمش (28 عاما) هذا المركز في بايرن حاليا، لكن يجري الآن البحث عن لاعب يكون أكثر وضوحًا منه فيما يخص الناحية الدفاعية. فالنزعة الهجومية لدى كيميش أكبر بكثير من الرغبة في أن يكون لاعب وسط مدافع حقيقي، يفسد ويقطع هجمات الفريق المنافس ويفتك الكرة من المنافسين ويغلق المساحات أمام خط دفاع فريقه.

فلاعب الارتكاز مسؤول عن "إخراج الكرة من الخلف، وفي معظم الأحيان يكون متحكماً في الربط بين الخط الخلفي وخط الوسط، وتنقسم أدواره إلى نصفين متساويين ما بين الدفاع والهجوم.."، بحسب ما ذكر  رامي جرادات بموقع "arabic.sport360.com"

ويوضح جرادات أن مهمة لاعب الارتكاز "تختلف مع طبيعة المدرب الذي يشرف على تدريبه وغالباً ما يكون لاعب الارتكاز يتمتع بقوة بدنية عالية... فإنه يقطع مسافات كبيرة ويكون أنشط لاعبي الفريق". ويؤكد الصحفي المتخصص في كرة القدم العالمية أنه "لا يوجد الكثير من لاعبي الارتكاز البارعين في العالم ويمكننا ذكر سيرجيو بوسكيتس، كاسيميرو، نغولو كانتي، خافي مارتينيز، وفي السابق كان هناك ماكيليلي وتشابي ألونسو وباتريك فييرا ..الخ".

بايرن "عينه على" ديكلان رايس

وبالنسبة لبايرن ميونيخ فإن اللاعب الذي يفي بمواصفاتهم لهذا المركز ويضع المسؤولون بقيادة المدرب توماس توخل أعينهم عليه هو نجم إنجلترا ديكلان رايس (24 عاما). فبحسب موقع بيلد، فإنه يقوم بمهام لاعب الارتكاز حاليا في فريقه ويستهام يونايتد والمنتخب الإنجليزي ويتحكم في إيقاع المباراة هناك "وما يؤيد (ملائمة) رايس هو أنه قوي جسديًا، وطوله 188 سم وأنه صلد" البنية، يضيف "بيلد".

ديكلان رايس (يمين الصورة) يصافح ميسون ماونت بعد تسجيل ماونت هدفا في شباك ألمانيا بدوري الأمم الأوروبية في ملعب ويمبلي (26/9/2023)، ويظهر بينهما المدافع كايلي ووكر، مدافع إنجلترا ومانشستر سيتي.

لاعب خط وسط إنجلترا وفريق ويستهام ديكلان رايس (يمين الصورة) يتميز بالطول الفارع والقوة الجسدية والصلابة. إنه لاعب ارتكاز حقيقي.

رغم هذا فهناك عقبات في سبيل التعاقد مع رايس مثل القيمة الباهظة للمبلغ المالي المطلوب لتنازل ويستهام عنه، حيث يقدر موقع "ترانسفير ماركت" قيمته السوقية حاليًا بنحو 80 مليون يورو. كما أن رايس ما يزال لديه عقد مع ويستهام حتى عام 2024، مع إمكانية تمديده على الأرجح لعام آخر حتى 2025. "وما يزيد من صعوبة سعي بايرنلضم اللاعب هو أن تشيلسي وأرسنال مهتمان أيضًا برايس، يضيف "بيلد"، ويقول إن رغبة بايرن في التعاقد معه تعود للمدرب توماس توخل. 

ص.ش

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    حسن حسن صالحميدزيتش

    مبارياته الأولى في الدوري الألماني خاضها حسن حسن صالحميدزيتش الملقب بـ "برازو" ابتداء من 1995 في صفوف فريق هامبورغ. وخلال حرب البوسنة في عام 1992 أرسل الوالدان الطفل البالغ من العمر 15 عاما آنذاك إلى أقارب في هامبورغ. وفي 1998 انتقل إلى بايرن ميونيخ ثم بعدها إلى يوفنتوس قبل أن ينهي مشواره الرياضي في 2012 مع فولفسبورغ. وفي الدوري الألماني يعرف اليوم صالحميدزيتش بأنه عضو في مجلس إدارة ميونيخ.

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    ديدي

    ليس هناك لاعب محبوب لدى جمهور دورتموند مثل البرازيلي ديدي الحامل لرقم 17. ومن 1998 حتى 2011 شغل ديدي الجناح الأيسر وفاز مع ناديه الألماني دورتموند في 2002 و 2011 بلقب البطولة الألمانية. وخاص ديدي مباراة واحدة في صفوف المنتخب البرازيلي.

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    اوله بچورنموس

    المهاجم الدنماركي اوله بچورنموس التحق في 1966 بالدوري الألماني ومكث فيه 11 عاما. وبعد خمسة مواسم في صفوف فيردر بريمن انتقل في 1971 إلى هامبورغ الذي فاز معه في 1976 بالكأس الألماني وفي 1977 بالكأس الأوروبية للأندية البطلة. وبعد عودته إلى الدنمارك اشتغل ككهربائي. وحتى 2008 ـ عامان بعد وفاته ـ ظل اللاعب الأجنبي بأكبر عدد من المباريات في البوندسليغا.

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    سيرغي بارباريس

    بين 1996 و 2008 خاض البوسني سيرغي بارباريس مبارياته في صفوف أربع فرق. فبعد وجوده في روستوك ودورتموند انتقل بارباريس في عام 2000 إلى هامبورغ حيث صار بسرعة أفضل لاعب لدى الجماهير. وفي 2001 ضمن بتسديده 22 هدفا مقدمة الهدافين. وعندما لم يتم تمديد عقده في هامبورغ في 2006 انتقل إلى ليفركوزن حيث أنهى مشواره الرياضي في عام 2008.

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    رافينيا

    اهتمت النوادي الأوروبية بالبرازيلي رافينيا ابتداء من 2005 أثناء بطولة العالم في هولندا وانتقل في العام نفسه إلى شالكه. وعندما اختاره المدرب فيليكس ماغات بعد خمس سنوات انتقل المدافع الأيمن إلى إيطاليا ليعود بعدها بسنة إلى الدوري الألماني. ومع بايرن ميونيخ فاز بالطولة الألمانية سبع مرات وأربع مرات بالكأس الألمانية وفاز في 2013 بالبطولة الأوروبية.

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    لوكاس بيتشيك

    لقد ظل لوكاس بيتشيك لاعبا مميزا في جناح الدفاع الأيمن لفريق بوروسيا دورتموند الذي لعب في صفوفه من 2010 إلى 2021. لكن مبارياته الأولى خاضها البولندي لوكاس بيتشيك في قميص هيرتا برلين الذي نزل معه قبل انتقاله إلى دورتموند إلى الدرجة الثانية. ومع فريق دورتموند فاز بيتشيك مرتين بالبطولة الألمانية وثلاث مرات بالكأس الألمانية.

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    زي روبيرتو (بالأبيض)

    زي روبرتو الذي كان يلعب في صفوف ريال مدريد انتقل في 1998 من فلامينغو ريو دي جانيرو إلى باير ليفركوزن. وفي 2002 جاءت الخطوة التالية بانتقاله إلى بايرن ميونيخ الذي فاز معه ببعض الألقاب. وفي 2009 ـ حيث كان عمره يناهز 35 عاما ـ حصل على عقد لمدة سنتين مع فريق هامبورغ. وفي 2011 غادر زي روبيرتو ألمانيا وظل حتى نهاية مشواره الرياضي بعمر يناهز 43 عاما لاعبا محترفا. (في الصورة بالأبيض)

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    نجوم أجانب تألقوا في الدوري الألماني وحطموا أرقاما قياسية

    فداد إبيزفيتش

    خطواته الأولى في الدوري الألماني خاضها البوسني انطلاقا من 2006 في قميص ألمانيا آخن. وبعدها انتقل هذا المهاجم إلى هوفنهايم وشتوتغارت وهرتا برلين حيث أحرز 127 هدفا في الدوري الألماني. والتزامه الأخير انتهى مع شالكه في نوفمبر 2020: وبعد خلاف مع مساعد مدرب شالكه نالدو تم التخلي عن إبيزفيتش.

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    نجوم أجانب تألقوا في الدوري الألماني وحطموا أرقاما قياسية

    ليفان كوبيشفيلي

    في نهاية التسعينات شكل كوبيشفيلي (يسار) في فرايبورغ مع محترفين جورجيين آخرين ينتهي اسمهم بـ "فيلي" مجموعة "فيليس" الذين احتفلوا مع المدرب فولكر فينكه ببعض النجاحات. ولعب كوبيشفيلي بعدها في صفوف شالكه وهرتا برلين. ويعد هو اللاعب المحترف الذي حصل في 2012 على أطول توبيخ: سبع سنوات ونصف بسبب ضرب حكم مباراة.

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    نجوم أجانب تألقوا في الدوري الألماني وحطموا أرقاما قياسية

    خليل ألتينتوب

    لاعب المنتخب التركي خليل ألتينتوب من مواليد 1982 في غيلزنكيرشن الألمانية ويحمل أيضا الجنسية الألمانية. وبين 2003 و 2017 كان مهاجما لصالح كايزرسلاوترن وشالكه وفرانكفورت وأوغسبورغ وأحرز في المجموع 67 هدفا في الدوري الألماني. وشقيقه التوأم حميد ظل هو الآخر لاعبا محترفا حتى عام 2018.

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    نجوم أجانب تألقوا في الدوري الألماني وحطموا أرقاما قياسية

    نالدو

    أول فريق احتضن رونالدو أبارسيدو رودريغس، واختصارا نالدو، كان فريق بريمن ابتداء من 2005. وبعدها انتقل لاعب جناح الدفاع إلى صفوف فولفسبورغ وشالكه. وتحول نالدو لدى جماهير شالكه إلى أسطورة عندما أحرز في نوفمبر 2017 في الدربي هدف التعادل في الوقت الإضافي. وقد فاز نالدو بالكأس الألمانية مرة مع فولفسبورغ ومرة أخرى مع بريمن.

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    ماكوتو هاسيبي

    الياباني ماكوتو هاسيبي هو من بين المحترفين القلائل الذين أحرزوا البطولة الألمانية ولم يلعبوا في صفوف بايرن أو دورتموند. وفي 2009 فاز في موسمه الثاني في البوندسليغا باللقب مع فولفسبورغ. وفي 2014 انتقل إلى نورنبيرغ وبعدها بسنة إلى أينتراخت فرانكفورت حيث فاز في 2018 بالكأس الألمانية وبات قائد الفريق.

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    نجوم أجانب تألقوا في الدوري الألماني وحطموا أرقاما قياسية

    دانييل كاليغوري

    لاعب الوسط يحمل الجوازين الإيطالي والألماني وولد كاليغوري وترعرع في جنوب ألمانيا. هناك في صفوف فرايبورغ تحول في 2007 إلى لاعب محترف. وبعد محطات عند فولفسبورغ وشالكه يلعب اليوم كاليغوري البالغ من العمر 34 عاما في صفوف أوغسبورغ منذ عام 2020 .

  • Robert Lewandowski lacht und hält beim Jubeln drei Finger hoch

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    روبرت ليفاندوفسكي

    يعتبر البولندي من أهم هدافي الدوري الألماني إلى جانب غيرد مولر. وفي 2010 انتقل ليفاندوفسكي من بوزن إلى دورتموند وبعدها بأربع سنوات التحق ببايرن ميونيخ. وفي ميونيخ تحول ليفاندوفسكي ليس فقط بأهدافه الكثيرة إلى معلمة في البوندسليغا إلى أن انتقل تحت جدل واسع في صيف 2022 إلى فريق برشلونة.

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    كلاوديو بيزارو

    بين 1999 و 2020 لعب البيروفي لصالح فيردر بريمن وبايرن ميونيخ وكولونيا، وأحرز في ذلك 197 هدفا. بيزارو الذي تحول في المجموع خمس مرات إلى بريمن وفي صيف 2020 أنهى هناك مشواره الرياضي، أحرز ست مرات لقب البطولة الألمانية وست مرات فاز بالكأس الألمانية. وخمس مرات فاز بالبطولة والكأس الألمانيتين في صفوف ميونيخ.


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