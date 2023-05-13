بديلا لكيميش؟ .. بايرن يضع عينه على لاعب ارتكاز من الدوري الإنجليزي

مع اقتراب بايرن من موسم خسر فيه الكثير (كأس ألمانيا ودوري الأبطال مثلا) تخطط إدارة الفريق من الآن مع المدرب الجديد توماس توخل من أجل الاستعداد للموسم المقبل وتدعيم الفريق بلاعبين في مناطق ظهر أن فيها نقصا أو خللا.

وبصرف النظر عن مركز حراسة المرمى، هناك مركز لاعب الارتكاز أو لاعب خط الوسط المدافع، الذي يقوم بمهام لا غني لأي فريق.

ويفترض في أي وافد جديد سواء لهذا المركز أو لغيره أن تكون لديه صفتان أساسيتان هما "الروح (القتالية العالية) والنهم" لأجل الفوز، بحسب ما كتب موقع صحيفة بيلد الألمانية.

مهام لاعب الارتكاز

يشغل الألماني يوزوا كيمش (28 عاما) هذا المركز في بايرن حاليا، لكن يجري الآن البحث عن لاعب يكون أكثر وضوحًا منه فيما يخص الناحية الدفاعية. فالنزعة الهجومية لدى كيميش أكبر بكثير من الرغبة في أن يكون لاعب وسط مدافع حقيقي، يفسد ويقطع هجمات الفريق المنافس ويفتك الكرة من المنافسين ويغلق المساحات أمام خط دفاع فريقه.

فلاعب الارتكاز مسؤول عن "إخراج الكرة من الخلف، وفي معظم الأحيان يكون متحكماً في الربط بين الخط الخلفي وخط الوسط، وتنقسم أدواره إلى نصفين متساويين ما بين الدفاع والهجوم.."، بحسب ما ذكر رامي جرادات بموقع "arabic.sport360.com"

ويوضح جرادات أن مهمة لاعب الارتكاز "تختلف مع طبيعة المدرب الذي يشرف على تدريبه وغالباً ما يكون لاعب الارتكاز يتمتع بقوة بدنية عالية... فإنه يقطع مسافات كبيرة ويكون أنشط لاعبي الفريق". ويؤكد الصحفي المتخصص في كرة القدم العالمية أنه "لا يوجد الكثير من لاعبي الارتكاز البارعين في العالم ويمكننا ذكر سيرجيو بوسكيتس، كاسيميرو، نغولو كانتي، خافي مارتينيز، وفي السابق كان هناك ماكيليلي وتشابي ألونسو وباتريك فييرا ..الخ".

بايرن "عينه على" ديكلان رايس

وبالنسبة لبايرن ميونيخ فإن اللاعب الذي يفي بمواصفاتهم لهذا المركز ويضع المسؤولون بقيادة المدرب توماس توخل أعينهم عليه هو نجم إنجلترا ديكلان رايس (24 عاما). فبحسب موقع بيلد، فإنه يقوم بمهام لاعب الارتكاز حاليا في فريقه ويستهام يونايتد والمنتخب الإنجليزي ويتحكم في إيقاع المباراة هناك "وما يؤيد (ملائمة) رايس هو أنه قوي جسديًا، وطوله 188 سم وأنه صلد" البنية، يضيف "بيلد".

لاعب خط وسط إنجلترا وفريق ويستهام ديكلان رايس (يمين الصورة) يتميز بالطول الفارع والقوة الجسدية والصلابة. إنه لاعب ارتكاز حقيقي.

رغم هذا فهناك عقبات في سبيل التعاقد مع رايس مثل القيمة الباهظة للمبلغ المالي المطلوب لتنازل ويستهام عنه، حيث يقدر موقع "ترانسفير ماركت" قيمته السوقية حاليًا بنحو 80 مليون يورو. كما أن رايس ما يزال لديه عقد مع ويستهام حتى عام 2024، مع إمكانية تمديده على الأرجح لعام آخر حتى 2025. "وما يزيد من صعوبة سعي بايرنلضم اللاعب هو أن تشيلسي وأرسنال مهتمان أيضًا برايس، يضيف "بيلد"، ويقول إن رغبة بايرن في التعاقد معه تعود للمدرب توماس توخل.

ص.ش