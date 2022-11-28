بدون نيمار.. البرازيل إلى ثمن نهائي المونديال بهدف يتيم لكازيميرو

ضمن المنتخب البرازيلي تأهله إلى دور الستة عشر (ثمن النهائي) من بطولة كأس العالم لكرة القدم، بعد فوزه على نظيره السويسري 1 / صفر، اليوم الاثنين (28 تشرين الثاني/ نوفمبر 2022)، ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة السابعة بالبطولة.
ورفع المنتخب البرازيلي رصيده إلى ست نقاط في المركز الأول، بفارق ثلاث نقاط عن المنتخب السويسري صاحب المركز الثاني، وبفارق خمس نقاط عن الكاميرون وصربيا صاحبا المركزين الثالث والرابعفي المجموعة على الترتيب، مع تبقي جولة واحدة على نهاية دور المجموعات.
وسجل كازيميرو هدف المباراة الوحيد للمنتخب البرازيلي في الدقيقة 82. ويلتقي المنتخب البرازيلي في ختام دور المجموعات مع نظيره الكاميروني يوم الجمعة المقبل، فيما يلعب المنتخب السويسري مع نظيره الصربي في اليوم ذاته.
وبدأت المباراة بضغط من جانب المنتخب البرازيلي الذي سعى منذ البداية إلى هز شباك الحارس يان زومر، فيما كان الدفاع السويسري أكثر حذرا، وحاول مراقبة مفاتيح اللعب في البرازيل والمتمثلة في المهاجم ريتشارلسون وفينسيوس جونيور ورافينيا. وفي الدقيقة 26 أضاع فينسيوس جونيور فرصة تسجيل هدف التقدم للمنتخب البرازيلي، بعدما تلقى كرة عرضية من زميله رافينيا، ليسددها بالوضع طائرا، لكن الحارس السويسري يان زومر تصدى لها ببراعة وحولها إلى ضربة ركنية لم تأت بجديد.
الفوز بغياب نيمار
ومر الشوط الأول بدون خطورة برازيلية أو سويسرية، حيث غلب الأسلوب الحذر على لعب الفريقين حتى أطلق الحكم صافرة نهايته بالتعادل السلبي. ومع بداية الشوط الثاني، دخل المنتخب البرازيلي محاولا تسجيل هدف التقدم على حساب سويسرا، لكن دون جدوى في ظل تألق الحارس يان زومر.
كازيميرو منح هدف الفوز وبطاقة التأهل للبرازيل إلى دور ثمن النهائي رغم غياب نجم الفريق نيمار
وفي الدقيقة 63 سجل فينسيوس جونيور هدف التقدم للبرازيل، لكن الحكم ألغى الهدف بداعي التسلل. وتألق الدفاع السويسري وأبعد أكثر من هجمة خطيرة من المنتخب البرازيلي، ولجأ المدرب تيتي إلى دكة البدلاء ليقوم بإدخال كل من أنتوني وعابرييل خيسوس بدلا من رافينيا وريتشارلسون على الترتيب. وفي الدقيقة 82 نجح المنتخب البرازيلي في تسجيل هدف التقدم عن طريق كازيميرو، الذي استغل تمريرة بين فينسيوس ورودريغو، ليسدد كرة في شباك زومر الذي اكتفى بالنظر إليها وهي تتابع طريقها نحو الشباك. ولم تشهد باقي دقائق الشوط الثاني أي جديد، ليطلق الحكم صافرة نهايته بفوز البرازيل 1 / صفر.
ويواصلنيمار، ضحية التواء في الكاحل الأيمن الخميس ضد صربيا، بروتوكول العناية المركزة، حيث يأمل نجم باريس سان جرمان الفرنسي في العودة إلى التشكيلة للالتحاق برفاقه في ثمن النهائي. وبغياب نيمار دفع المدرب تيتي لاعب خط الوسط لوكاس باكيتا للعب في مركز أعلى، وزج بفريد أساسياً وإيدر ميليتاو بدلاً من دانيلو.
ع.ج/ ع.ج.م (أ ف ب، د ب أ)
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على رأسهم ميسي ورونالدو.. المونديال الأخير لهؤلاء النجوم
ليونيل ميسي (35 عاما)
لمح الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي عن احتامل اعتزاله اللعب دوليا بعد مونديال قطر 2022. نجم باريس سان جيرمان، قال في تصريحات تناقلتها وسائل إعلام مختلفة إنه بعد المونديال "سيعيد النظر في عدة أمور"، وهو ما فهم منه أن ميسي سيعتزل بعد البطولة، التي تنقص خزائنه المرصعة بالكثير من الألقاب الفردية والجماعية.
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على رأسهم ميسي ورونالدو.. المونديال الأخير لهؤلاء النجوم
كريستيانو رونالدو (37 عاما)
لم يكشف النجم البرتغالي موعد اعتزاله اللعب دوليا، إلا أن مونديال قطر سيكون الأخير في مسيرة رونالدو بنسبة كبيرة. ويصعب على لاعب مانشستر يونايتد مواصلة اللعب على أعلى مستوى بسبب التقدم في السن، وتراجع مستواه بشكل ملحوظ. ويرغب الهداف البرتغالي الفوز بهذه البطولة، التي لم تفز بها البرتغال من قبل.
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على رأسهم ميسي ورونالدو.. المونديال الأخير لهؤلاء النجوم
نيمار (30 عاما)
يرى النجم البرازيلي نيمار أن مونديال قطر قد يكون الأخير له مع "السيليساو". وقال نجم باريس سان جيرمان في تصريحات لقناة "غلوبو" البرازيلية "سأخوض كأس العالم القادمة وكأنها الأخيرة لي...بصراحة لا أضمن مشاركتي في كأس عالم أخرى". الموهوب البرازيلي عانى من إصابات كثيرة خلال مسيرته الكروية، ويأمل أن يكون مونديال قطر فرصة لتخليد اسمه في تاريخ كرة القدم.
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على رأسهم ميسي ورونالدو.. المونديال الأخير لهؤلاء النجوم
مانويل نوير (36 عاما)
بنسبة كبيرة، يستعد الحارس الألماني مانويل نوير لخوض آخر مونديال له برفقة المنتخب الألماني لأنه سيكون بعمر الـ 40 في المونديال المقبل. حارس عرين ألمانيا كان له دور بارز في الفوز بمونديال البرازيل 2014، ويرغب في تكرار نفس الإنجاز فوق الأراضي القطرية.
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على رأسهم ميسي ورونالدو.. المونديال الأخير لهؤلاء النجوم
لويس سواريز (35 عاما)
القناص الأوروغوياني لويس سواريز سيلعب بنسبة كبيرة جدا المونديال الأخير له مع الأورغواي. هداف برشلونة السابق فقد الكثير من بريقه بسبب التقدم في السن، لكنه مازال قادرا على إزعاج دفاعات الخصوم، وقلب نتيجة المباريات من نصف فرصة فقط.
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على رأسهم ميسي ورونالدو.. المونديال الأخير لهؤلاء النجوم
روبرت ليفاندوفسكي (34 عاما)
تبدو حظوظ روبرت ليفاندوفسكي لخوض مونديال آخر أمر صعبا نوعا ما. ويرى مراقبون أن ماكينة الأهداف البولندية سيلعب آخر مونديال له قبل أن يعتزل اللعب الدولي رسميا، ويركز على مواصلة تحطيمه الأرقام القياسية مع الأندية سواء مع برشلونة حاليا، وربما مع فرق أخرى في المستقبل.
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على رأسهم ميسي ورونالدو.. المونديال الأخير لهؤلاء النجوم
تياغو سيلفا (38 عاما)
تعد مشاركة تياغو سيلفا مع المنتخب البرازيلي المشاركة في مونديال قطر بالأمر المذهل. صخرة دفاع تشيلسي حافظ على مستواه الكبير رغم عامل السن، بيد أن هذا النسخة ستكون من دون تأكيد الأخيرة في مسيرته مع البرازيل لأنه سيبلغ الـ 42 في مونديال 2026، ما يعني أن مشاركته في تلك النسخة صعبة إن لم تكن مستحيلة.
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على رأسهم ميسي ورونالدو.. المونديال الأخير لهؤلاء النجوم
لوكا مودريتش (37 عاما)
يعد مونديال قطر 2022 الأخير بالنسبة للساحر الكرواتي لوكا مودريتش. نجم ريال مدريد يأمل في مواصلة اللعب مع كرواتيا حتى بطولة الأمم الأوروبية القادمة في 2024، غير أن فرص مشاركته في كأس العالم 2026 شبه منعدمة نظرا لعامل السن.
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على رأسهم ميسي ورونالدو.. المونديال الأخير لهؤلاء النجوم
سيرجيو بوسكيس (34 عاما)
شكل حضور سيرجيو بوسكيس في قائمة المنتخب الإسباني المشاركة في مونديال قطر مفاجأة كبيرة. وتراجع مستوى متوسط ميدان برشلونة بشكل كبير للغاية، وخفت توهجه بشكل لافت. ويبدو مونديال 2022 الأخير في مسيرة بوسكيس مع منتخب إسبانيا، الذي يأمل في الصعود إلى منصة التتويج مرة أخرى. إعداد: ر.م
الكاتب: مهدوي رضوان