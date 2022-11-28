بدون نيمار.. البرازيل إلى ثمن نهائي المونديال بهدف يتيم لكازيميرو

ضمن المنتخب البرازيلي تأهله إلى دور الستة عشر (ثمن النهائي) من بطولة كأس العالم لكرة القدم، بعد فوزه على نظيره السويسري 1 / صفر، اليوم الاثنين (28 تشرين الثاني/ نوفمبر 2022)، ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة السابعة بالبطولة.

ورفع المنتخب البرازيلي رصيده إلى ست نقاط في المركز الأول، بفارق ثلاث نقاط عن المنتخب السويسري صاحب المركز الثاني، وبفارق خمس نقاط عن الكاميرون وصربيا صاحبا المركزين الثالث والرابعفي المجموعة على الترتيب، مع تبقي جولة واحدة على نهاية دور المجموعات.

وسجل كازيميرو هدف المباراة الوحيد للمنتخب البرازيلي في الدقيقة 82. ويلتقي المنتخب البرازيلي في ختام دور المجموعات مع نظيره الكاميروني يوم الجمعة المقبل، فيما يلعب المنتخب السويسري مع نظيره الصربي في اليوم ذاته.

وبدأت المباراة بضغط من جانب المنتخب البرازيلي الذي سعى منذ البداية إلى هز شباك الحارس يان زومر، فيما كان الدفاع السويسري أكثر حذرا، وحاول مراقبة مفاتيح اللعب في البرازيل والمتمثلة في المهاجم ريتشارلسون وفينسيوس جونيور ورافينيا. وفي الدقيقة 26 أضاع فينسيوس جونيور فرصة تسجيل هدف التقدم للمنتخب البرازيلي، بعدما تلقى كرة عرضية من زميله رافينيا، ليسددها بالوضع طائرا، لكن الحارس السويسري يان زومر تصدى لها ببراعة وحولها إلى ضربة ركنية لم تأت بجديد.

الفوز بغياب نيمار

ومر الشوط الأول بدون خطورة برازيلية أو سويسرية، حيث غلب الأسلوب الحذر على لعب الفريقين حتى أطلق الحكم صافرة نهايته بالتعادل السلبي. ومع بداية الشوط الثاني، دخل المنتخب البرازيلي محاولا تسجيل هدف التقدم على حساب سويسرا، لكن دون جدوى في ظل تألق الحارس يان زومر.

كازيميرو منح هدف الفوز وبطاقة التأهل للبرازيل إلى دور ثمن النهائي رغم غياب نجم الفريق نيمار

وفي الدقيقة 63 سجل فينسيوس جونيور هدف التقدم للبرازيل، لكن الحكم ألغى الهدف بداعي التسلل. وتألق الدفاع السويسري وأبعد أكثر من هجمة خطيرة من المنتخب البرازيلي، ولجأ المدرب تيتي إلى دكة البدلاء ليقوم بإدخال كل من أنتوني وعابرييل خيسوس بدلا من رافينيا وريتشارلسون على الترتيب. وفي الدقيقة 82 نجح المنتخب البرازيلي في تسجيل هدف التقدم عن طريق كازيميرو، الذي استغل تمريرة بين فينسيوس ورودريغو، ليسدد كرة في شباك زومر الذي اكتفى بالنظر إليها وهي تتابع طريقها نحو الشباك. ولم تشهد باقي دقائق الشوط الثاني أي جديد، ليطلق الحكم صافرة نهايته بفوز البرازيل 1 / صفر.

ويواصلنيمار، ضحية التواء في الكاحل الأيمن الخميس ضد صربيا، بروتوكول العناية المركزة، حيث يأمل نجم باريس سان جرمان الفرنسي في العودة إلى التشكيلة للالتحاق برفاقه في ثمن النهائي. وبغياب نيمار دفع المدرب تيتي لاعب خط الوسط لوكاس باكيتا للعب في مركز أعلى، وزج بفريد أساسياً وإيدر ميليتاو بدلاً من دانيلو.

ع.ج/ ع.ج.م (أ ف ب، د ب أ)