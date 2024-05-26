بدون نوير.. المنتخب الألماني يبدأ استعداداته ليورو 2024

بدون حارس المرمى مانويل نوير، دخل المنتخب الألماني في معسكر تدريبي استعدادا لبطولة كأس أمم أوروبا. ولم يلعب نوير مع المنتخب الألماني منذ كأس العالم 2022 في قطر، حيث تعرض لكسر في ساقه أثناء إجازته بعد المونديال.

يبدأ المنتخب الألماني استعداداته لبطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم (يورو 2024) دون مانويل نوير، حارس مرمى فريق بايرن ميونخ الألماني. ولم يتمكن نوير من مقابلة زملائه، اليوم الأحد (26 مايو/ أيار 2026)، خلال معسكر الفريق بمنطقة بلانكنهاين في ولاية تورينغن بوسط ألمانيا كما كان مخططا بسبب إصابته بعدوى في الجهاز الهضمي.

وذكر الاتحاد الألماني لكرة القدم أن نوير سيسافر إلى بلانكنهاين في أقرب وقت ممكن، فيما لا يزال مدرب منتخب الماكينات يوليان ناغلسمان يعتزم في الوقت الحالي إشراك الحارس المخضرم في التشكيلة الأساسية لمنتخب ألمانيا أمام أوكرانيا وديا في 3 حزيران/ يونيو المقبل.

ولم يلعب نوير مع المنتخب الألماني منذ كأس العالم 2022 في قطر، حيث تعرض لكسر في ساقه أثناء إجازته بعد المونديال وغاب عن الملاعب لمدة عام تقريبا. وكان من المتوقع أن يعود نوير في آذار/ مارس الماضي للمشاركة في مباراتين وديتين مع منتخب ألمانيا ضد فرنسا وهولندا، لكنه اضطر لمغادرة معسكر الفريق بعد تعرضه لإصابة أثناء التدريبات، حيث تولى حارس برشلونة الإسباني مارك أندريه تير ستيغن حراسة عرين منتخب "الماكينات" في المباراتين.

ويبدأ منتخب ألمانيا معسكره بدون ثنائي بوروسيا دورتموند نيكلاس فولكروغ ونيكو شلوتربيك بالإضافة إلى ثنائي ريال مدريد الإسباني المكون من توني كروس وأنطونيو روديغر. ويلتقي دورتموند مع ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا يوم السبت القادم، ولن ينضم لاعبو منتخب ألمانيا الذين يشاركون في المباراة إلى المعسكر التدريبي في بلانكنهاين.

يسعى المنتخب الألماني للظفر بلقب بطولة يورو 2024 التي تقام على أرضه صورة من: Tom Weller/dpa/picture alliance

في غضون ذلك، سيصل ثلاثي فريق باير ليفركوزن فلوريان فيرتز ويوناتان تاه وروبرت أندريتش، خلال الساعات المقبلة للمعسكر، عقب فوز ناديهم على كايزرسلاوترن في نهائي كأس ألمانيا أمس السبت، واحتفالهم اليوم الأحد بموسمهم الرائع، والذي تضمن أيضا التتويج بلقب الدوري الألماني.

كما سيغيب تير ستيغن وإلكاي غوندوغان عن حصة التدريب العامة غدا الاثنين، حيث سيلعب كلاهما المباراة الختامية للموسم في الدوري الإسباني اليوم مع برشلونة.

ومن المقرر أن ينتقل المنتخب الألماني إلى مقر إقامته بأمم أوروبا في 31 أيار/مايو الجاري، إلى منطقة هيرتسوغناوراخ بولاية بافاريا. ويلعب المنتخب الألماني مباراة ودية أخرى ضد نظيره اليوناني في السابع من حزيران/ يونيو المقبل، قبل أن يلاقي منتخب اسكتلندا في المباراة الافتتاحية للمسابقة القارية في 14 من نفس الشهر.

وأعلن ناغلسمان القائمة المبدئية لمنتخب ألمانيا، التي تضمنت 27 لاعبا، فيما يتعين عليه تقديم القائمة النهائية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) بحلول السابع من الشهر القادم.

ع.ش/ ع.ج.م (د ب أ)