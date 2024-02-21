بدون حدود.. رياح التغيير تهب قريبا على بايرن ميونيخ

باستثناء أربعة نجوم فقط، يبدو أن رياح التغيير تهدد معظم لاعبي فريق بايرن ميونيخ الألماني. الفريق البافاري يمر بأزمة نتائج، ويواجه خطر الخروج خاوي الوفاض عند إسدال الستار على الموسم الكروي الحالي.

من خسارة إلى أخرى. هذا هو حال بايرن ميونيخ في الآونة الأخيرة. ويُعاني حامل لقب "البوندسليغا" في السنوات الأخيرة من أزمة نتائج واضحة. ويُواجه الفريق البافاري خطر الخروج خاوي الوفاض نهاية هذا الموسم.

فقد ودع الفريق البافاري مسابقة كأس ألمانيا في وقت مبكر. وتعرض لخسارة مفاجئة أمام لاتسيو الإيطالي بهدف دون رد في دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا. فضلا عن ابتعاده بـ8 نقاط كاملة عن بايرن ليفركوزن، مُتصدر ترتيب الدوري الألماني لكرة القدم.

ويبدو أن رياح التغيير ستهب بقوة على بايرن ميونيخ وبمجرد إسدال الستار عن الموسم الكروي الحالي. فقد كشفت مجلة "فوكوس" الألمانية أن بايرن ميونيخ مُقبل على عملية إعادة بناء كبيرة، وقد لا يسلم منها إلا أربعة نجوم في تشكيلة الفريق البافاري.

وأوضحت "فوكوس" بالاعتماد على معلومات مُستقاة من شبكة "سكاي" أن مسؤولي بايرن ميونيخ لا يشعرون بالرضا عن تشكيلة الفريق الحالية. وأضافت أنه لا توجد قيود على الأفكار فيما يتعلق باللاعبين.

وتابع المصدر ذاته أن هاري كين، مانويل نوير، توماس مولر وجمال موسيالا هم وحدهم النجوم، الذين لا يُمكن المساس به في بايرن ميونيخ. أما بقية اللاعبين، فهم قيد المراجعة والتقييم.

وأردف نفس المصدر أن الكثير من لاعبي بايرن ميونيخ يبدون غير متحمسين ولا يملكون الحافز حاليا. وأضاف أن المشكلة الرئيسية هي أن العديد من لاعبي الفريق البافاري مثل كيميتش، وغوريتسكا وغنابري وكومان وساني لديهم عقود طويلة الأمد نوعا ما مع الفريق، وذات قيمة مالية مرتفعة.

وأشارت "سكاي" أن ماكس إيبرل المُدير المُتوقع للرياضة في بايرن ميونيخ تنتظره عملية تغيير شاملة، مضيفة أن صاحب الـ 50 يتوقع أن يبدأ عمله رسميا في شهر مارس القادم.

ولفت المصدر ذاته أن ماكس إيبرل سيتحتم عليه القيام بعملية إعادة بناء فعالة، لاسيما وأن الفريق البافاري فقد في السنوات الأخيرة مجموعة من اللاعبين الكبار مثل دافيد ألابا، وتياغو وروبرت ليفاندوفسكي. وأضاف أن بايرن ميونيخ لم يتمكن في بعض الأحيان من تعويض رحيل هؤلاء النجوم بشكل مناسب.