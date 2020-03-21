 بدون أدوية.. إيطالية سنها 95 عاما تنتصر على فيروس كورونا! | منوعات | نافذة DW عربية على حياة المشاهير والأحداث الطريفة | DW | 24.03.2020

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منوعات

بدون أدوية.. إيطالية سنها 95 عاما تنتصر على فيروس كورونا!

وسط الأخبار الحزينة التي لا تنقطع من إيطاليا، هزمت عجوز عمرها 95 عاما فيروس كورونا، لتعطي للإيطاليين أملا في القضاء على المرض الذي يحصد حياة الألف حول العالم. لكنها ليست الأكبر سنا بين من انتصروا على كورونا في العالم..

تخطى عدد الوفيات في إيطاليا بسبب كورونا عدد الوفيات في الصين، مركز الوباء الأصلي.

تعتبر إيطاليا مركز تفشي وباء كورونا في القارة الأوروبية وتخطى عدد الوفيات فيها عدد الوفيات في الصين، مركز الوباء الأصلي.

بسبب فيروس كورونا المستجد، لا تنفك الأخبار السيئة عن التوقف في إيطاليا، ليأتي خبر شفاء سيدة إيطالية تبلغ 95 عاما عقب إصاباتها بالفيروس فيعطي للجميع أملا في إمكانية النجاة.

مختارات

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السيدة ألما كلارا كورسيني هي أول مريضة يتم السماح لها بالخروج من المستشفى بمقاطعة مودينا الإيطالية بعد تعافيها من الفيروس.

وبالرغم من أن تعداد سكان بلدتها يصل إلى 2000 شخص، حظيت حالة ألما كلارا تحديدا باهتمام الجميع وفي مقدمتهم عمدة بلدتها ليرحب بعودتها، عبر صفحته على موقع فيسبوك، قائلا: "أخبار سعيدة تعطينا الأمل. مرحبا بك يا ألما، أنت رائعة".

وكانت كحة خفيفة قد ظهرت على ألما كلارا بدون أي أعراض أخرى، ولكن لكبر سنها تم اصطحابها فورا للمستشفى للاطمئنان عليها ليتم الكشف هناك عن إصابتها بفيروس كورونا.

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فيروس كورونا يحكم قبضته على إيطاليا

ونقل موقع "تي أونلاين" الألماني عن صحيفة غازيتا دي مودينا الإيطالية، تقريرا يتحدث عن أنه بالرغم من تطور حالة ألما كلارا للأسوأ، لم يجرؤ أي من الأطباء على إعطائها أدوية مضادة للالتهاب خوفا من كبر سنها، لتتعافى السيدة وحدها ولا تحتاج لأجهزة طبية للحصول على أكسجين للتنفس.

وقالت السيدة للصحيفة الإيطالية: "بالرغم من عدد سنين عمري، مازلت محاربة جيدة".

ولا يقتصر الأمر على إيطاليا فقط، إذ تفيد تقارير من دول مختلفة حول العالم بتعافي حالات من الإصابة بفيروس كورونا رغم كبر سن المرضى. فوفقا لوكالة الأنباء الإيرانية فارس، تعافى رجل يبلغ من العمر 101 عاما خلال الأيام القليلة الماضية وتم السماح له بالخروج من المستشفى.

وليس هذا المريض هو الأكبر سنا بين من تعافوا من فيروس كورونا، فوفقا لوسائل إعلام إيرانية، نجت سيدة يصل عمرها إلى 103 أعوام من الفيروس وخرجت من المستشفى لتعود سالمة لمنزلها.

د.أ./ ص.ش

  • Drei Carabinierei mit Mundschutz vor einem Ortsausgangsschild (Reuters/G. Mangiapane)

    كورونا: حجر صحي وإلغاء مباريات وكرنفال في شمال إيطاليا

    نقاط العبور مغلقة

    تم في المجموع عزل 52 ألف نسمة في إحدى عشرة بلدة ومدينة في شمال ايطاليا. فمن يريد الدخول أو الخروج من المناطق المغلقة، يحتاج لترخيص خاص. وقوى الأمن تعمل على التزام المواطنين بذلك. ومن يحاول خرق الحظر وتحاشي الحواجز يعرض نفسه للملاحقة القانونية.

  • Leere Außensitze einer Gastronomie in einer menschenleeren Straße (picture-alliance/Zumapress/C. Furlan)

    كورونا: حجر صحي وإلغاء مباريات وكرنفال في شمال إيطاليا

    شوارع خالية

    جميع الحانات والمحلات في مركز مدينة "كودوغنو Codogno" التي يقطنها 15 ألف نسمة مغلقة. وإلى حد الآن ليس معروفا من جلب الفيروس إلى شمال ايطاليا. وحسب رئيس الحكومة جوزيبي كونتي، يبقى سريان الحجر الصحي مستمرا لأسبوعين في خطوة أولى. وهذا يتطابق مع فترة حضانة الفيروس الذي يسبب المرض.

  • Eine Person wird von zwei weiteren Personen in Schutzkleidung zu einem Krankenwagen geführt (picture-alliance/Photoshot)

    كورونا: حجر صحي وإلغاء مباريات وكرنفال في شمال إيطاليا

    انتشار سريع

    في البداية كان عدد الإصابات على مستوى ايطاليا حوالي ثلاث حالات. ثم تم كشف الفيروس لدى مريض يبلغ من العمر 38 عاما في عيادة بمدينة كودوغنو ثم لدى عدد أكبر من الناس في محيط هذا الرجل. وحتى والدا الرجل تم وضعهما تحت الرقابة الطبية (الصورة). وحتى يوم الأحد (23 شباط/ فبراير 2020) تم إحصاء أكثر من 130 مصابا في المنطقة، وثلاثة فارقوا الحياة.

  • Gut 30 Personen warten mit leeren Einkaufswagen in einer Reihe (Reuters/G. Mangiapane)

    كورونا: حجر صحي وإلغاء مباريات وكرنفال في شمال إيطاليا

    إجراءات وقائية

    الوقوف في طابور أمام سوبر ماركت في بلدة "كازابوسترلينغو Casalpusterlengo" المغلقة. يتم إدخال الزبائن السوبر ماركت في مجموعات تضم 40 شخصا. "كل شخص سيأتي دوره، نريد فقط تفادي الفوضى وتأمين حماية كافية"، يحاول أحد العاملين تهدئة الوضع. لكن ليس جميع الزبائن يتفهمون الإجراءات.

  • Ein handgeschriebener Zettel hängt an einer Eingangstür zu einer Apotheke (picture-alliance/Zumapress/M. Alpozzi)

    كورونا: حجر صحي وإلغاء مباريات وكرنفال في شمال إيطاليا

    كل شيء نفد

    حتى في المدن الكبرى القريبة في شمال ايطاليا يزداد الخوف من عدوى الإصابة بفيروس كورونا. مواد التعقيم وواقيات الفم نفدت في هذه الصيدلية في تورينو، كما تكشف عن ذلك البطاقة الملصقة بالباب. والواقيات الرقيقة التي تُستعمل مثلا في غرف العمليات لا تقدم إلا حماية محدودة ضد الفيروسات ويجب استبدالها باستمرار.

  • Zwei Personen mit dekorativen Gesichtsmasken sowie Atemschutzmasken (Reuters/M. Silvestri)

    كورونا: حجر صحي وإلغاء مباريات وكرنفال في شمال إيطاليا

    قناع مزدوج

    هذا الشخصان المقنعان يمكن ملاحظة خيبة الأمل في عيونهم: فالكرنفال الشهير في البندقية تم تعليقه ووقاية الفم الإضافية لا تنفع في شيء. ويُعد هذا الحفل تقليدا يعود لعدة قرون ويجذب لسياح الذين يتعرفون على الملابس الجميلة والأقنعة الخيالية.

  • Drei Personen mit einem Karton voller Gesichtsmasken vor dem Schriftzug Armani (Reuters/A. Garofalo)

    كورونا: حجر صحي وإلغاء مباريات وكرنفال في شمال إيطاليا

    موضة رغم كورونا

    تبعد ميلانو فقط 60 كيلومترا عن بلدة كودوغنو التي انتشر فيها الفيروس. لكن رغم ذلك تم إقامة أسبوع الموضة الشهير ميلانو. ودار الازياء "جيورجيو أرماني Giorgio Armani" قدمت عروضها في قاعة خالية بسبب انتشار فيروس كورونا ولكن تم نقلها عبر انترنيت. وجميع عروض الأزياء الأخرى تمت كما كان مخططا لها.

  • Ein Fußballfan in einem Trikot vor einem geschlossenen Stadion (Reuters/D. Mascolo)

    كورونا: حجر صحي وإلغاء مباريات وكرنفال في شمال إيطاليا

    إغلاق ملاعب وإلغاء مباريات

    في الوقت الذي حددت فيه دور الأزياء تواريخ العروض، تم إلغاء جميع الفعاليات الرياضية في منطقتي لومبارداي والبندقية حتى الأول من مارس/ آذار على أقل تقدير. وبهذا تريد السلطات الايطالية احتواء انتشار للفيروس. ومن بين اللقاءات الرياضية الملغاة مقابلة كرة القدم بين انتر ميلانو وسامبدوريا جنوة.


مختارات

كورونا: حجر صحي وإلغاء مباريات وكرنفال في شمال إيطاليا

باتت ووهان موجودة وسط أوروبا أيضا، فعدد الإصابات بفيروس كورونا في شمال إيطاليا يزداد بسرعة، ما دفع السلطات إلى إغلاق بلدات وإلغاء كرنفال البندقية واتخاذ إجراءات أخرى لمنع انتشار المرض الذي يزاد الخوف من اتساع رقعته. (26.02.2020)  

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