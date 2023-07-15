بدل أن يطلبا تاكسي ادعيا المرض واتصلا بسيارة إسعاف.. لكن حيلتهما كُشفت
ماذا ستفعل وأنت في الريف ولا تملك وسيلة نقل ولا تمر بجانبك أيّ خطوط للنقل العام؟ شابان في إيطاليا وقعا في هذا المأزق، لكن الحل الذي نفذاه خلق لهما مأزقاً أكبر.
هل ستنادي على سيارة إسعاف إذا لم تجد وسيلة نقل؟
تظاهَر شابان إيطاليان لا يملكان وسيلة نقل بأن أحدهما يعاني وعكة صحية لكي يجعلا سيارة إسعاف تتولى نقلهما إلى المكان الذي كانا يقصدانه: إلى هنا سارت الأمور على ما يرام. ولكنهما صوّرا وقائع خدعتهما وبثّاها على شبكات التواصل الاجتماعي، على مأ أفادت الشرطة الجمعة.
وانتشر مقطع الفيديو الذي صوّراه، على نطاق واسع عبر "تيك توك"، في يوم واحد وحظيَ بأكثر من 50 ألف مشاهَدَة، وقد أرفقاه بتعليق ،يؤكد خدعتهما بصورة قاطعة، جاء فيه: "عندما تكون في الريف ولا توجد وسائل نقل عام".
وما يشكّل تأكيداً إضافياً أن أحدهما قال في مستهل المقطع "نحن تائهان في وسط الريف، والآن نحلّ المشكلة". وما كان منهما إلا أن اتصلا بهيئة خدمات الإنقاذ ادّعيا في اتصالهما أن أحدهما أغمي عليه بسبب ضربة شمس، فيما بدا وهو يضحك خلال المكالمة.
وصوّر الشابان كل وقائع عمليتهما الاحتيالية، من طلبهما النجدة إلى رحلتهما بسيارة الإسعاف إلى بلدة ريتشوني الساحلية في إميليا رومانيا (شمال شرق إيطاليا). وانتهت رحلتهما في وحدة الطوارئ في أحد المستشفيات التي ما لبثا أن غادراها طبعاً بعد بضع دقائق، وفقاً لوكالة أنسا.
وتمكنت شرطة ريتشوني من التعرّف بفضل مقطع الفيديو على الشابين اللذين يبلغ أحدهما التاسعة عشرة والثاني العشرين. وبناء على الدعوى التي رفعتها عليهما الهيئة المسؤولة عن الصحة في إميليا رومانيا، وُجهت إليهما تهمتا "التسبب بإعاقة خدمة عامة" وإعطاء "إنذار كاذب".
وأقرّ أحد الشابين بالخطأ الذي اقترفه في تصريح لصحيفة "إل رستو دل كارلينو" المحلية، وقال "أنا معتوه، ما كان يجب أن أفعل ذلك".
ع.ا/ف.ي (أ ف ب)
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البحر والشمس والطبيعة ـ جولة في بعض أجمل شواطئ الأحلام بأوروبا
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البحر والشمس والطبيعة ـ جولة في بعض أجمل شواطئ الأحلام بأوروبا
كوريشه نيرونغ ـ ليتوانيا
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البحر والشمس والطبيعة ـ جولة في بعض أجمل شواطئ الأحلام بأوروبا
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