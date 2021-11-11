بدلا من الكرنفال.. كولونيا تنظم مسيرة سلام وضد غزو أوكرانيا

خرجت مظاهرة حاشدة نظمها كرنفاليون في مدينة كولونيا اليوم (28 فبراير/ شباط 2022) على شكل مسيرة سلام على طول الطريق المخطط ضمن فعاليات "روزنمونتاغ" (اثنين الورود) حيث خاطبت فيها عمدة المدينة هنرييت ريكير (مستقلة) المشاركين وقالت "لدي إعجاب لا حدود له بكل الروس الشجعان الذين خرجوا إلى شوارع بلادهم منذ يوم الجمعة"، في إشارة إلى المظاهرات المناوئة للحرب والغزو الروسي لأوكرانيا.

ورد الجمهور بتصفيق حاد لعدة دقائق. وشملت الأغاني التي بثت في المسيرات أغنية "كل البشر أخوة" و"كلنا مجرد بشر".. وبحسب لجنة مهرجان كرنفال كولونيا، كان الهدف من المسيرة "إرسال إشارة واضحة ضد الأعمال العدوانية في أوكرانيا". وقال متحدث باسم الشرطة إن المزيد والمزيد من المشاركين يتدفقون للمشاركة في المسيرة.

مشاهدة الفيديو 01:49 "اثنين الورود"ـ أجواء احتفالية في كرنفال كولونيا

ونظمت المسيرة على في مقطع يبلغ أربعة كيلومترات يمر عبر وسط مدينة كولونيا. ووفقًا لتقرير لصحيفة "كولنر شتات أنتسايغر" المحلية، أن من المتوقع أيضا مشاركة رئيس وزراء ولاية شمال الراين ويستفاليا هندريك فوست الذي أوضح أن تنظيم هذه المسيرة السلمية بدلا من الكرنفال يعتبر رسالة قوية.

ووفق اللجنة المنظمة، لم تكن مسيرة السلام هذه بأي حال من الأحوال موكب كرنفال كما جرت عليه التقاليد، لذلك تم الاستغناء عن "العناصر النموذجية للموكب مثل العربات أو توزيع الحلويات والهدايا". غير أن المسيرة لم تخلو من الحيوية والحركة "الملونة وبصوت عالٍ".

في مسيرة سلام أخرى نظمت في برلين أمس الأحد، خرج أكثر من مائة ألف شخص إلى الشوارع من أجل السلام. كما خرج المتظاهرون ضد الحرب في العديد من المدن الأخرى عبر العالم.

ح.ز/ ع.ج.م (د.ب.أ)