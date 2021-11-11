 بدلا من الكرنفال.. كولونيا تنظم مسيرة سلام وضد غزو أوكرانيا | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 28.02.2022

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أخبار

بدلا من الكرنفال.. كولونيا تنظم مسيرة سلام وضد غزو أوكرانيا

نزل عشرات الآلاف من الأشخاص إلى شوارع مدينة كولونيا الألمانية في تظاهرة شبه كرنفالية من أجل السلام في أوكرانيا. ويرى المنظمون أن مسيرة سلمية ضد غزو أوكرانيا بدلا من الكرنفال يعد رسالة قوية لمن يعنيهم الأمر.

lمشهد من مسيرة السلام ضد الحرب في أوكرانيا (كولونيا 28 فبراير 2022)

lمشهد من مسيرة السلام ضد الحرب في أوكرانيا (كولونيا 28 فبراير 2022)

 

خرجت مظاهرة حاشدة نظمها كرنفاليون في مدينة كولونيا اليوم (28 فبراير/ شباط 2022) على شكل مسيرة سلام على طول الطريق المخطط ضمن فعاليات "روزنمونتاغ" (اثنين الورود) حيث خاطبت فيها عمدة المدينة هنرييت ريكير (مستقلة) المشاركين وقالت "لدي إعجاب لا حدود له بكل الروس الشجعان الذين خرجوا إلى شوارع بلادهم منذ يوم الجمعة"، في إشارة إلى المظاهرات المناوئة للحرب والغزو الروسي لأوكرانيا. 

ورد الجمهور بتصفيق حاد لعدة دقائق. وشملت الأغاني التي بثت في المسيرات أغنية "كل البشر أخوة" و"كلنا مجرد بشر".. وبحسب لجنة مهرجان كرنفال كولونيا، كان الهدف من المسيرة "إرسال إشارة واضحة ضد الأعمال العدوانية في أوكرانيا". وقال متحدث باسم الشرطة إن المزيد والمزيد من المشاركين يتدفقون للمشاركة في المسيرة.

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"اثنين الورود"ـ أجواء احتفالية في كرنفال كولونيا

 ونظمت المسيرة على في مقطع يبلغ أربعة كيلومترات يمر عبر وسط مدينة كولونيا. ووفقًا لتقرير لصحيفة "كولنر شتات أنتسايغر" المحلية، أن من المتوقع أيضا مشاركة رئيس وزراء ولاية شمال الراين ويستفاليا هندريك فوست الذي أوضح أن تنظيم هذه المسيرة السلمية بدلا من الكرنفال يعتبر رسالة قوية.

 ووفق اللجنة المنظمة، لم تكن مسيرة السلام هذه بأي حال من الأحوال موكب كرنفال كما جرت عليه التقاليد، لذلك تم الاستغناء عن "العناصر النموذجية للموكب مثل العربات أو توزيع الحلويات والهدايا". غير أن المسيرة لم تخلو من الحيوية والحركة "الملونة وبصوت عالٍ".

في مسيرة سلام أخرى نظمت في برلين أمس الأحد، خرج أكثر من مائة ألف شخص إلى الشوارع من أجل السلام. كما خرج المتظاهرون ضد الحرب في العديد من المدن الأخرى عبر العالم.

ح.ز/ ع.ج.م (د.ب.أ)

  • Karnevalsauftakt in Köln (picture-alliance/Geisler-Fotopress/C. Hardt)

    الكرنفال للمبتدئين: ما يجب أن تعرفه عن الكرنفال

    اشترك في الغناء حتى دون حفظ النص

    يعرف من يعيش في ألمانيا، أنه من غير المألوف أن يضع أحدهم يده على كتفك أو حتى يدخل معك في حديث طويل دون سابق معرفة، أمور تتغير تماما في الكرنفال، فإذا فوجئت بيدين على كتفيك، فقد صرت على الأرجح عضوا في مجموعة غنائية، يمكنك التمايل معهم أو الغناء حتى دون دراية بكلمات الأغاني.

  • Karnevalsauftakt in Köln (picture-alliance/dpa/O. Berg)

    الكرنفال للمبتدئين: ما يجب أن تعرفه عن الكرنفال

    القبلات مسموحة

    لا داعي للقلق: فتبادل هذه القبلات على الوجنات خلال الاحتفالات لا تهدف سوى للتعبير عن السعادة وخلق الأجواء الاحتفالية. فإذا طبعت إحدى المحتفلات قبلة على جبينك، فتأكد أن الأمر لا يتجاوز حدود الاحتفال والود وليس له علاقة بالإعجاب.

  • Weiberfastnacht (picture-alliance/dpa/O. Berg)

    الكرنفال للمبتدئين: ما يجب أن تعرفه عن الكرنفال

    أطلق لخيالك العنان

    يستثمر عشاق الكرنفال الكثير من الوقت في ابتكار الأزياء التنكرية المختلفة والمبهرة، بعيدا عن أشكال التنكر التقليدية المعروفة، أما من لا يحب فكرة التنكر الكامل، فربما يكفيه الابتكار في القبعات وتلوين الوجه.

  • Weiberfastnacht, Köln (picture-alliance/Fotostand/Metzemacher)

    الكرنفال للمبتدئين: ما يجب أن تعرفه عن الكرنفال

    وداعا للهدوء!

    على عكس الهدوء الذي يسود شوارع ألمانيا عادة، تتعالى أصوات الطبول في الشوارع إذ تتجول الفرق الموسيقية في الشوارع لتجد المارة يرقصون بشكل تلقائي.

  • Weiberfastnacht in Köln (picture-alliance/R. Goldmann)

    الكرنفال للمبتدئين: ما يجب أن تعرفه عن الكرنفال

    الحذر واجب

    إلى جانب الموسيقى والأجواء الاحتفالية التي تبعث على السعادة، يزيد استهلاك الكحوليات بين المحتفلين، أمر ربما ستراه في الشوارع بوضوح خلال الكرنفال، لاسيما تلك التي تنتشر فيها الحانات والتجمعات الكبرى.

  • Weiberfastnacht in Köln (picture-alliance/dpa/H. Kaiser)

    الكرنفال للمبتدئين: ما يجب أن تعرفه عن الكرنفال

    معايشة الأجواء عن كثب

    أما إذا كنت ترغب في معايشة أجواء الكرنفال عن قرب، فحانات مدينة كولونيا هي المكان الأمثل لك. لا تحتاج هنا للذهاب إلى الحانات الموجودة في مركز المدينة المزدحم، فجميع أحياء كولونيا تحتفل بالكرنفال على أعلى درجة. المميز هنا أن طوابير الانتظار قبل الدخول لها أجواء خاصة، يتبادل فيها الزوار الدعابة والحوارات المسلية، بعيدا عن جمود الحياة اليومية.

  • Rosenmontag in Koeln (picture-alliance/dpa Themendienst/H. Kaiser)

    الكرنفال للمبتدئين: ما يجب أن تعرفه عن الكرنفال

    قواعد خاصة داخل الحانات

    لا توجد فرصة للجلوس داخل الحانات خلال الكرنفال، كما أنك لا تطلب مشروبك ولكن هو الذي يأتي إليك. الأطعمة المتوفرة هنا في معظم الأحيان عبارة عن وجبات باردة ومعظم الحانة مستغلة كمسرح للرقص. آنا تيرمتشي/ ا.ف


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"كرنفال للمبتدئين": شرح قواعد الكرنفال بأسلوب احتفالي

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نساء كولونيا – كوابيس ليلة رأس السنة

لا يزال الشارع الألماني مصدوما بسبب الاعتداءات وأعمال التحرش التي تعرضت له العديد من النساء خلال ليلة رأس العام في كولونيا. فمتى تستعيد النسوة الشعور بالأمن خصوصا أنّ كرنفال المدينة الشهير على الأبواب.  

رابطة كرنفالية للمسلمين في ألمانيا تحت عنوان "إكسبرس الشرق الغرب"

كما توجد رابطة كرنفالية يهودية، أنشئ في مدينة دوسلدورف نادٍ سُمي "إكسبرس الشرق الغرب" أطلقه رجل مسلم، ويعرّف النادي نفسه بأنه مفتوح لجميع الناس.  

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