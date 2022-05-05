المستقبل الآن

بدلات جديدة مرنة لرواد الفضاء

اختارت ناسا ملابس جديدة لرواد الفضاء الذين سيهبطون في المستقبل على سطح القمر. ومن شأن هذه البدلات التي تم تطويرها على مدى عشر سنوات أن توفر لهم حماية أفضل ومزيدًا من حرية الحركة عند قيامهم بجمع العينات من على سطح القمر.