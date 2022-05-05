بدلات جديدة مرنة لرواد الفضاء

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اختارت ناسا ملابس جديدة لرواد الفضاء الذين سيهبطون في المستقبل على سطح القمر. ومن شأن هذه البدلات التي تم تطويرها على مدى عشر سنوات أن توفر لهم حماية أفضل ومزيدًا من حرية الحركة عند قيامهم بجمع العينات من على سطح القمر.
أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) وفاة آخر رائد فضاء من طاقم أول رحلة فضائية مأهولة من سلسلة أبولو التي دارت حول الأرض لمدة 11 يوما عام 1968. وتوفي والتر كانينغهام في هيوستن عن عمر يناهز 90 عاما.
بعد قضاء ستة أشهر في الفضاء والعديد من المغادرات المؤجلة، عاد طاقم من أربعة رواد فضاء، إلى الأرض، أمريكيان وروسي وياباني، وغادر الرواد محطة الفضاء الدولية على متن كبسولة من شركة سبيس إكس المملوكة لإيلون ماسك.
من مركز كنيدي للفضاء في فلوريدا، انطلق طاقم مكون من أربعة رواد فضاء إلى محطة الفضاء الدولية. الطاقم يضم رائد فضاء إماراتي وروسي بالإضافة إلى اثنين من أفراد إدارة الطيران والفضاء الأمريكية ناسا.
بعد نحو شهر في الفضاء وإتمام رحلتها حول القمر، هبطت كبسولة "أوريون" غير المأهولة قبالة ساحل المكسيك، لتختتم المهمة الأولى لبرنامج أرتميس الاستكشافي بعد 50 عاما من آخر هبوط لمهمة أبولو على سطح القمر.
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