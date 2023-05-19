بدعوتها زيلينسكي والأسد.. ما الرسالة التي أرادت السعودية إيصالها؟

خلال قمّة جامعة الدول العربية الجمعة (19/5/2023) في جدّة، جمعت السعودية الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ونظيره السوري بشار الأسد، حليف موسكو، في القاعة نفسها، في إشارة قوية إلى الطموحات الدبلوماسية العالمية للمملكة.

فالأوّل يحظى باحترام كبير لدى الدول الغربية لوقوفه في وجه الغزو الروسي لبلاده. أما الثاني فلطالما تعرّض لانتقادات لاذعة بسبب الفظائع المرتكبة بحق شعبه في نزاع جعله يعتمد على موسكو.

إبراز لنفوذ بن سلمان؟

يرى محللون أن تواجد الرجلين بشكل غير متوقع في المدينة المطلّة على البحر الأحمر، بدا وكأنّه يهدف لإبراز نفوذ ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الذي كان قبل أقلّ من خمس سنوات معزولًا دوليًا على خلفية قتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في اسطنبول.

ويقول الباحث في معهد بيكر بجامعة رايس، كريستيان أولريتشسن: "يتمثل الهدف الرئيسي للقيادة السعودية في تصوير ولي العهد على أنه شخصية أساسية في المشهد الجيوسياسي المتغيّر". ويضيف أن الحرب في أوكرانيا "أنهت بالتأكيد" عزلة ولي العهد المرتبطة بقضية خاشقجي والسعوديين يسعون حاليًا "لإثبات أنهم قادرون على سدّ فجوات، لا يحلم آخرون" بجسرها.

رغم أن قمّة جدّة لم تفضِ إلى أية قرارات مهمة، إلا أنّ بإمكان السعودية التباهي بأنها تمكّنت من استضافة اجتماع جرى بشكل سلس وتمّ خلاله إخفاء التوتر الناجم عن وجود الأسد وزيلينسكي في آنٍ، على الأقلّ ليوم واحد.

الأسد.. حضور رغم رفض البعض!

جاءت زيارة الأسد إلى السعودية بعد سلسلة أحداث تمهيديّة: ففي الأسابيع الأخيرة تبادل وزيرا الخارجية السعودي والسوري الزيارات وأعلنا عزمهما على إعادة فتح البعثات الدبلوماسية المغلقة منذ عام 2012، حين قطعت الرياض علاقاتها بسوريا على خلفية النزاع.

ويعود الاحتضان الإقليمي الأوسع إلى عام 2018، عندما استأنفت الإمارات علاقاتها بدمشق وقادت الحملة لإعادة الأسد إلى محيطه العربي.

ورغم ذلك، بقيت هناك مخاوف بشأن مدى قبول حضور الأسد الجمعة، نظرًا إلى وجود تحفّظات من جانب بعض القادة العرب بشأن عودته إلى الحاضنة العربية.

أشاد الأسد بالأمير محمد بن سلمان، الحاكم الفعلي للمملكة التي سبق أن وصفته بأنه "آلة قتل".

يقول الخبير في شؤون الشرق الأوسط حسين إبيش إن "الأمر كله يتعلق ببشار الأسد". ويضيف "إذا كان متعاونًا ولم يلُمهم (العرب)، فإن إعادة قبول نظامه المنتصر، وهو أمر حتميّ مهما كان مقيتًا، سيستمرّ 'بشكل طبيعي'".

في نهاية المطاف، أشاد الأسد بالأمير محمد بن سلمان، الحاكم الفعلي للمملكة التي سبق أن وصفته بأنه "آلة قتل".

وفي وقت أكد على أهمية أن ترتّب كل دولة شؤونها بدون "تدخّل أجنبي"، لم يثر الأسد غضب قادة جامعة الدول العربية التي سمحت للمعارضة السورية خلال قمّتها في الدوحة عام 2013، بتولي المقعد الرسمي لبلاده.

وأفادت وسائل الإعلام السورية الرسمية أن الأسد صافح وتحدث مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، المعارض الشرس للأسد والذي دعت حكومته إلى محاسبة دمشق على "جرائم حرب" ارتُكبت بحق الشعب السوري. غير أنّ كل هذه الخطوات لا تعني أن الأزمة السورية انحلّت، خصوصًا إذا لم تعالج إعادة دمج الأسد القضايا المتعلقة باللاجئين السوريين وتجارة الكبتاغون.

"ترحيب احتفالي"

وتعتبر الخبيرة بمركز الأهرام للدراسات السياسية في القاهرة رابحة سيف علام أن "الترحيب العربي بسوريا احتفالي أكثر من انه يُبنى عليه شيء ملموس". وتضيف أن "الإجراءات والخطوات القادمة مع سوريا لها حسابات أخرى لأن مطالب الدول العربية لا تتعلق بالديموقراطية أو بالحوكمة بل تتعلق بالأمن الإقليمي والمخدرات وعودة اللاجئين والإرهاب".

وترى الباحثة في معهد دول الخليج العربية بواشنطن كريستين ديوان، أن "إعادة الأسد إلى الحاضنة العربية أحدثت خلافات، أبرزها مع قطر". وتضيف "لكن السعودية ستستمتع بأخذ زمام الأمور وفرض إجماع عربي".

حضور يُفسد الفرحة!

كان زيلينسكي في قمّة جدّة أكثر مواجهةً، إذ اتّهم بعض القادة العرب بـ"غضّ الطرف" عن المعاناة التي تشهدها بلاده على أيدي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وتقول رابحة سيف علام إن "حضور زيلينسكي أفسد على الأسد فرحته بالقمة لأنه ذكّر الحاضرين بجرائم روسيا في أوكرانيا".

قال وزير الخارجية السعوديإن قرار الرياض دعوة زيلينسكي يعكس "الانفتاح على سماع جميع الأطراف وجميع الاصوات"

في مؤتمر صحافي في ختام القمّة، قال وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان إن قرار الرياض دعوة زيلينسكي يعكس "الانفتاح على سماع جميع الأطراف وجميع الاصوات ... دون أن نسمع وجهات النظر (كافة) لن نستطيع أن نكون مساهمين فاعلين في إيجاد حل".

غير أنّ السوريين على الأقلّ كانوا غير مهتمّين إطلاقًا بسماع خطاب زيلينسكي. فقد صمّ الوفد السوري آذانه لكلمة الرئيس الأوكراني، ممتنعًا عن وضع سماعات الترجمة، وفق صحيفة الوطن السورية، المقربة من الحكومة.

لكن هذا النوع من ردود الفعل لا يعني على الأرجح الكثير بالنسبة للسعوديين، الذين قد يكونون مهتمّين أكثر بتغيير الانطباع بأنهم قريبون جدًا من روسيا الذي يشكل مصدر قلق بالنسبة لواشنطن. وتعتبر ديوان أن "دعوة زيلينكسي تتعارض مع هذا الانطباع وكذلك تنبّه روسيا من أن إعادة دمج الأسد لا يمنحها مطلق الحرية في المنطقة".

ويقول الخبير في السياسات السعودية بجامعة برمنغهام عمر كريم إن ذلك يتوافق مع الصورة التي تقدّمها الرياض عن نفسها على أنها "جسر دبلوماسي وربما اقتصادي بين اللاعبين الدوليين المختلفين". ويرى أن "دعوة زيلينسكي تُظهر أن الرياض لا تريد أن تكون لاعبًا إقليميًا فحسب بل لاعبًا دوليًا وأن تخلق لنفسها مكانة دبلوماسية خاصة في نظام عالميّ متغيّر متعدد الأقطاب".

ع.ح./ع.ج.م. (أ ف ب)