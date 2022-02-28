 بدعم روسي.. مجلس الأمن يفرض حظر للسلاح على الحوثيين | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 28.02.2022

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بدعم روسي.. مجلس الأمن يفرض حظر للسلاح على الحوثيين

أصدر مجلس الأمن الدولي، بضغط من الإمارات ودعم من روسيا، قرارا يوسّع الحظر على إيصال الأسلحة إلى اليمن ليشمل جميع المتمرّدين الحوثيين بعدما كان مقتصرا على أفراد وشركات محددة.

مقاتلون حوثيون في صنعاء (24.11.2016)

مجلس الأمن الدولي يصدر قرارا يوسّع الحظر على إيصال الأسلحة إلى اليمن ليشمل جميع المتمرّدين الحوثيين.

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تشكّل الطائرات المسيرة الصغيرة الحجم والقادرة على الطيران لمئات الكيلومترات تهديدا لدولة الإمارات التي استهدفها المتمردون الحوثيون خلال الأسبوعين الماضيين مرتين، وأودى الهجوم الأول بحياة ثلاثة أشخاص.

على هامش مؤتمر "الأنظمة غير المأهولة" وجهت الإمارات دعوة لحلفائها لإقامة "درع" يحول دون خطر الطائرات المسيرة بعد تعرضها لأكثر من هجوم بصواريخ ومسيرات مفخخة من قبل الحوثيين مؤخراً.

فرض مجلس الأمن الدولي اليوم الاثنين (28 فبراير/ شباط 2022) حظرا على توريد الأسلحة لجماعة الحوثي اليمنية بعد أن تبنت الحركة عدة هجمات بطائرات مسيرة وصواريخ على الإمارات والسعودية خلال هذا العام.

ويوسع القرار، الذي اقترحته الإمارات، حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على العديد من قادة الحوثيين ليشمل الحركة بأكملها. وأقر المجلس القرار بعد موافقة 11 صوتا عليه، بينما امتنع أعضاء المجلس الأربعة الباقون- أيرلندا والمكسيك والبرازيل والنرويج- عن التصويت.

وفسّر دبلوماسيون تصويت روسيا، المقرّبة من إيران التي تدعم الحوثيين، لصالح القرار على أنه ثمرة "اتفاق" بين موسكو وأبوظبي هدفت موسكو من خلاله إلى ضمان امتناع الإمارات عن التصويت في مجلس الأمن ضد الغزو الروسي لأوكرانيا.

ع.ش/ أ.ح (أ ف ب، رويترز)

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