 بدراجاتهن .. نساء مصريات يحاربن الأفكار النمطية ويحصدن الإعجاب | عالم المنوعات | DW | 12.11.2018

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

منوعات

بدراجاتهن .. نساء مصريات يحاربن الأفكار النمطية ويحصدن الإعجاب

لاقت منشورات صفحة مصرية تهتم برياضة النساء تفاعلا واسعا على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك". بفكرة بسيطة حاولت هؤلاء النساء محاربة روتين حياتهن اليومية والحد من تعبهن النفسي.

Frauen in Ägypten (Mona Al Akad)

في خطوة مبتكرة حاولت نساء مصريات الخروج عن المعتاد في حياتهن اليومية، وذلك عن طريق الرياضة. اخترن الدراجة الهوائية والمشي لمحاربة الأفكار النمطية السائدة حول المرأة وللحد من روتينهن اليومي. الفكرة لاقت استحسانا على مواقع التواصل الاجتماعي.

على "فيسبوك" أنشأت صاحبة الفكرة، منى العقاد، صفحة للمبادرة وهكذا بدأت تتقاسم الأنشطة التي تقوم بها رفقة الفريق. DWعربية اتصلت بصاحبة الفكرة وقالت إن فكرة الرياضة وبالخصوص ركوب الدراجة استوقفتها حين استأنفت عملها بالقاهرة الجديدة التي يوجد بها شوارع بمساحات كبيرة.

ولكن، ما الهدف من المبادرة؟

"لبدنك عليك حق" هكذا تقول منى العقاد، متحدثة عن الأسباب التي دفعتها لخوض هذه المغامرة. السيدة تقول إن سفرها لدول أوروبية، مثل ألمانيا، جعلها تفكر في نقل ثقافة الدراجة الهوائية إلى بلدها من خلال هذه المبادرة.

"لا يمكن أن تتخيلي كم السعادة الذي تشعر به هؤلاء النساء" تقول صاحبة الفكرة. مشيرة إلى أن المبادرة لا تقتصر على هدف التوعية الصحية، بل تتجاوزه إلى الترويح عن النفس، وتغيير الأفكار النمطية السائدة عن النساء، والعادات الغذائية السيئة عندهن. إذ يحاولن الإكثار من شرب الماء وتناول الفواكه الطازجة خلال جولاتهن.

تفاعل وإقبال واسع!

ومن خلال مواقع التواصل الاجتماعي تشجعتُ كثيرا للانخراط في المبادرة. بعض المصريات جلبن أبناءهن الصغار للمشاركة في جولات المشي وركوب الدراجات، كما أكدت منى في تصريحها.

ولم تعد المشاركات في المبادرة يأتين من مصر الجديدة فقط، وإنما انضمت إليهن نساء أخريات من مناطق مختلفة، كالمعادي ومصر القديمة والفسطاط والمنيل المصرية. ويُشارك في المبادرة نساء من مختلف الأعمار، كما أن بعضهن محجبات.

يُشار إلى أن منشورات المبادرة التي تتقاسمها النساء تلقى تفاعلا كبيرا.

مريم مرغيش

  • default

    "ست الحيطة" .. المرأة على جدران الشارع المصري

    "ست الحيطة"، الذي جاء كجزء من مهرجان وسط البلد للفنون المعاصرة، أعطي فنانات الشارع مساحة للتعبير عن أنفسهم وللسيدات المارات فرصة رؤية مشاعرهن على الحائط في الشارع يومياً.

  • default

    "ست الحيطة" .. المرأة على جدران الشارع المصري

    المشاركات في هذا المشروع قدمن من بلدان مختلفة وبدأن العمل على ارتفاعات ما بين عشرة أمتار وخمسة عشر متراً. إحدى الفنانت، سلمى زكريا، تقول إنها تعبر عن الضغوط التي تتعرض لها المرأة في كل مكان.

  • default

    "ست الحيطة" .. المرأة على جدران الشارع المصري

    حياة شعبان فنانة من لبنان تخطّ أشعاراً حول المرأة. قد تبدو رسومها طلاسم، إلا أن رسالتها واضحة. وتقول شعبان: "أحاول أن أدفع المارة إلى التساؤل حول ما هو مكتوب، وهو بالطبع عن المرأة".

  • default

    "ست الحيطة" .. المرأة على جدران الشارع المصري

    إحدى الفنانات تشرح بعض الرسوم لأحد المارة، الذي يرى أن خروج النساء للتعبير عن أنفسهن على الجدران خطوة إيجابية نحو تمكين المرأة، ولكنه يحذر من أن "بعض النساء يقفن ضد حقوق النساء".

  • default

    "ست الحيطة" .. المرأة على جدران الشارع المصري

    الفنانة السورية الروسية دينا سعدي تتخذ من القلوب طابعاً لرسوماتها، وتقول إن العربيات عموماً يعانين نفس الهموم ويجب على المرأة التتحرر من قيودها وإطلاق العنان لأحلامها، وهو ما تعبر عنه برسومها.

  • default

    "ست الحيطة" .. المرأة على جدران الشارع المصري

    أبرز أعمال المشروع يصور الفنانة المصرية هند رستم وبجانبها كلمة "WOW"، وهي اختصار عنوان الورشة "Women On Wall". أحمد عبد الله، صاحب العمل الفني، يقول إن هند رستم بالنسبة له مثال للمرأة المصرية.

  • default

    "ست الحيطة" .. المرأة على جدران الشارع المصري

    داخل الحرم اليوناني، غطت إحدى الفنانات جداراً ضخماً بألوان تشبه ألوان فستانها وكلمات مثل "فؤاد" و"القلب"، وتعتبر الجدار لوحتها التي سيتذكرها من خلالها العاملون هناك.

  • default

    "ست الحيطة" .. المرأة على جدران الشارع المصري

    يعد شارع محمد محمود من المناطق "المقدسة" لرسوم الغرافيتي منذ الثورة المصرية عام 2011، وهو أحد الشوارع المحيطة بالحرم اليوناني للجامعة الأمريكية الذي أقيم عليه مشروع "ست الحيطة". إعداد: وفاء البدري - القاهرة

    الكاتب: وفاء البدري - القاهرة


 

مختارات

"ست الحيطة" .. المرأة على جدران الشارع المصري

"ست الحيطة" مشروع لرسوم الغرافيتي التي تعبر عن المرأة يشجع فنانات الشارع المصريات ويعطيهن مساحة للتعبير. هذا العام تقام الورشة ضمن فعاليات مهرجان "دي كاف - مهرجان وسط البلد للفنون المعاصرة"، التي استمرت لمدة أربعة أيام. (09.04.2015)  

مواضيع ذات صلة

arabisch Kolumnistin Rasha Hilwi

رشا حلوة: تحديد النسل، كخطوة أساسية نحو بناء مجتمعات قوية؟ 17.10.2018

في مقالها لـ DW عربية تنطلق الكاتبة الصحفية رشا حلوة من الجدل في تونس حول مسألة تحديد النسل، لتطرح الموضوع الأكثر تعقيدا في حالة دول عربية أخرى ذات كثافة سكانية عالية.

Australien Sarkophag in der Universität Sydney

هوية صاحبة مومياء "التاتوو" المصرية تبقى غامضة! 17.10.2018

يحاول العلماء الكشف عن هوية مومياء "التاتوو" المصرية، وهي أكثر مومياء تحمل رسوما لحيوانات على جسد يتوقع أن صاحبته عاشت قبل نحو ثلاثة آلاف عام. العلماء واثقون من أن لصاحبة المومياء شأن ديني كبير.

مسائيةDW: هل تكفي دعوة الأزهر للقضاء على التحرش الجنسي؟ 29.08.2018

الأزهر يدعو إلى تشديد عقوبات التحرش الجنسي وسط تقارير عن استفحال هذه الظاهرة في مصر ودول عربية أخرى.. ما أسباب العجز في مكافحة التحرش؟ وهل تكفي دعوة الأزهر للقضاء عليه؟

إعلان
Themenbild Facebook

 