بداية واعدة لألمانيا بثوبها الجديد بعد التعادل مع صربيا

تعادل منتخبا ألمانيا مع ضيفه منتخب صربيا 1 / 1 في ساعة متأخرة مساء الأربعاء (20 مارس/ آذار 2019)، في مباراة دولية ودية استعدادًا لتصفيات كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020" لكرة القدم.

تغييرات كثيرة وتشكيلة واعدة

أجرى المدرب يوآخيم لوف في مباراة الليلة ستة تغييرات على التشكيلة التي تعادلت مع هولندا 2-2 في منتصف تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي في دوري أمم أوروبا، فمنح ظهير لايبزيغ الشاب لوكاس كلوسترمان (22 عاما) مباراته الدولية الأولى، فيما خاض زميله في لايبزيغ الظهير الأيسر مارسيل هالستنبرغ مباراته الثانية مع ألمانيا والأولى منذ 2017.

وفي ظل الإبعاد الجدلي للثنائي الدفاعي ماتس هوملس وجيروم بواتنغ، فضلا عن المهاجم توماس مولر، ألقى لوف بمهام قلب الدفاع على الشابين نيكلاس زوليه (23 عاما) وجوناثان تاه (23)، فيما دفع في الوسط بالمراهق كاي هافيرتز (19) مع يوسوا كيميش وايلكاي غوندوغان، فجلس ماركو رويس وطوني كروس وليون غوريتسكا على مقاعد البدلاء.

وفي الشوط الثاني، دفع لوف بمارك أندريه تير شتيغن حارس برشلونة بدلا من مانويل نوير، وماركو رويس نجم بوروسيا دورتموند بدلا من هافيرتز، ثم عزز وسطه بغوريتسكا لحساب يوليان براندت.

تجربة مهمة قبل لقاء هولندا

تقدم لوكا يوفيتش لصربيا في الدقيقة 11، لكن ليون غوريتسكا سجل هدف التعادل للمنتخب الألماني في الدقيقة 68.

ولم ينجح المنتخب الألماني الذي لعب الليلة على ملعب فولفسبورغ في تحقيق أول فوز دولي له منذ تشرين الثاني/ نوفمبر، حينما فاز على روسيا 3 / صفر وديًا. وكان منتخب صربيا قد أكمل المباراة بعشر لاعبين بعد طرد لاعبه بافكوف في الدقيقة الثالثة من الوقت محتسب بدل ضائع.

وتعد ودية صربيا بداية واعدة للمنتخب الألماني الشاب وتحضيرا لانطلاق تصفيات كأس أوروبا 2020 على أرض الجارة القوية هولندا، حيث يسعى المانشافت إلى الثأر لخسارته أمام "منتخب الطواحين" صفر-3 في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي في أمستردام (تعادلا في ألمانيا إيابا 2-2) في دوري الأمم.

وأوقعت قرعة تصفيات كأس أوروبا هولندا وألمانيا في مجموعة واحدة (الثالثة) إلى جانب إيرلندا الشمالية وإستونيا وبيلاروسيا، وتشهد قمة مرتقبة الأحد بين الجارتين هولندا والمانيا.

ص.ش/أ.ح (رويترز، د ب أ، أ ف ب)