بداية "هوليوودية".. ميسي يحسم الفوز لانتر ميامي بالوقت القاتل

سجل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي أول أهدافه مع فريق إنتر ميامي الأمريكي، في الوقت بدل الضائع، وقاد الفريق إلى تحقيق فوز صعب على مضيفه كروز أزول المكسيكي 2 / 1 في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء الجمعة/صباح اليوم السبت 22/7/2023 ضمن منافسات دور المجموعات في بطولة "كأس الدوريات" التي تضم فرقا من أمريكا والمكسيك وكندا.

كان إنتر ميامي متقدما بهدف نظيف سجله روبير تايولر في الدقيقة 44، عندما شارك ميسي، ثم تعادل كروز أزول في الدقيقة 65 بتوقيع أورييل أنتونا، ولكن ميسي أنقذ الفريق بهدف رائع.

ونال النجم الأرجنتيني، الفائز بكأس العالم قبل أشهر قليلة والحائز على الكرة الذهبية سبع مرات، فرصا متباعدة بعد نزوله في الدقيقة 54، لكنه أظهر براعته حين هز شباك الحارس أندريس جودينو بركلة حرة .

وقبل انتهاء المباراة بلحظات، احتسب الحكم ركلة حرة لفريق إنتر ميامي إثر خطأ من لاعبي كروز أزول خارج منطقة جزاء الخصم بخطوات قليلة. وسدد ميسي الكرة بقدمه اليسرى الساحرة في الزاوية اليسرى العلوية لتعانق الشباك، ليحرز هدف الفوز لفريقه في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

وقال ميسي ، الذي يتذيل فريقه ترتيب القسم الشرقي بالدوري الأمريكي لكنه نال عطلة طويلة للمشاركة في هذه البطولة السنوية بين أندية من الولايات المتحدة والمكسيك "كنت أعرف أنها الفرصة الأخيرة للتسجيل".

وأضاف لشبكة (إي.إس.بي.إن) "حاولت التسديد بإتقان كما أفعل عادة ولحسن الحظ لم يتمكن الحارس من التصدي للكرة". وتابع "إنه انتصار مهم لأن الفريق ليس في وضع جيد في الدوري، أعرف أنها بطولة أخرى لكن الفوز يساعدنا في رفع معنوياتنا".

في البداية جلس ميسي، الذي أنتقل مؤخرا من برشلونة الأسباني إلى إنتر ميامي ، على مقاعد اللاعبين الاحتياطيين لعدم جاهزيته التامة لخوض 90 دقيقة لكن الجمهور بدأ يهتف باسمه منذ الدقيقة 20 مطالبا المدرب الأرجنتيني خيراردو مارتينو باشراكه، الذي أنزله في الدقيقة 54. وقد أشعل حماس الجميع فوز نزوله إلى أرض الملعب، وصنع عدة فرص للتسجيل قبل أن يسجل الهدف الأكثر إثارة في تاريخ هذا النادي، الذي لايزال حديثا، قبل انتهاء المباراة بلحظات.

حضر المباراة ليبرون جيمس، لاعب فريق لوس أنجليس ليكرز الأمريكية لكرة السلة، وأسطورة التنس سيرينا وليامز، ونجمة تليفزيون الواقع كيم كارديشان، وتوا تاجوفايولا لاعب كرة القدم الأمريكية بفريق ميامي دولفينز، والمغنية اللاتينية بيكي جي.

ع.ج.م/خ.س (د ب أ، رويترز، أ ف ب)