بداية مخيبة لمزراوي مع بايرن ميونيخ

رغم أن عجلة الدوري الألماني عادت للدوران منذ نحو ثلاثة أسابيع فقط، إلا أن بداية بعض اللاعبين في "البوندسليغا" لم تكن جيدة جداً مثلما كان منتظرا منها، لاسيما وأن فرق "البوندسليغا" فتحت خزائنها بشكل كبير هذا الموسم على أمل تحقيق نتائج جيدة.

ويبدو أن نصير مزراوي الظهير الأيمن لفريق بايرن ميونيخ قد دخل بدوره خانة اللاعبين الذيم قدموا بداية مخيبة في "البوندسليغا". فقد ذكر موقع "فوسبال ترانسفير" الألماني أنه مع وصول مزراوي إلى الفريق البافاري بدا أن مشاكل الظهير الأيمن قد تم حلها في الفريق، إلا أن الأمور لم تسر حتى الآن مثلما كان منتظرا.

وأوضح موقع "فوسبال ترانسفير" أن الدولي المغربي نصير مزراوي يمتاز بقدرته على تقديم الدعم للفريق في الجانب الهجومي، بيد أنه أظهر نقاط ضعف واضحة فيما يخص الجانب الدفاعي بالخصوص.

وتابع نفس المصدر، نقلاً عن مجلة "كيكر" الألمانية الشهيرة أن على مزراوي اكتساب وعي أكبر بالعمل الدفاعي، مضيفا أن الجانب الدفاعي ليس الوحيد الذي يحتاج فيه إلى التحسن بل أيضا ضرورة الالتزام والحزم فوق المستطيل الأخضر.

وواصل المصدر ذاته أن الفريق البافاري سيمنح نصير مزراوي مزيدا من الوقت من أجل تحسين نفسه وفرض نفسه في الفريق، لاسيما وأن مدرب الفريق ناغلسمان ينتظر الكثير من نصير مزراوي.

وما يزيد من صعوبة مهمة نصير مزراوي مع بايرن ميونيخ هو تألق اللاعب بينيامين بافارد، الذي يقدم بداية أكثر من رائعة، وفرض على نصير مزراوي الجلوس على دكة البدلاء والحصول على دقائق لعب قليلة.

يشار إلى أن نصير مزراوي (24 عاما)، انتقل إلى بايرن ميونيخ بداية هذا الموسم قادما من فريق أياكس أمستردام الهولندي. ويرتبط الدولي المغربي بعقد مع الفريق البافاري يمتد حتى صيف 2026، وفق موقع "ترانسفر ماركت" المتخصص في الأخبار الرياضية.