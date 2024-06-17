بداية مخيبة: بلجيكا تتعرض لخسارة مفاجئة أمام سلوفاكيا

البداية في ألمانيا تشبه النهاية في قطر: المنتخب البلجيكي المتخم بالنجوم يتعرض لهزيمة مفاجئة أمام سلوفاكيا في افتتاح مشوار الفريقين بيورو 2024. والمهاجم لوكاكو كان سيء الحظ إذ تسببت تقنية الفيديو في إلغاء هدفين له.

فاز المنتخب السلوفاكي على نظيره البلجيكي 1 / صفر، اليوم الاثنين (17 يونيو/ حزيران 2024)، ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الخامسة ببطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم المقامة حاليا في ألمانيا.

وحقق الفريق السلوفاكي مفاجأة كبيرة بتحقيقه الفوز على نظيره البلجيكي المرشح، ليس فقط لتصدر المجموعة، بل وللفوز بالبطولة.

وسجل إيفان سكرانز هدف المباراة الوحيد لمنتخب سلوفاكيا في الدقيقة السابعة من المباراة.

وكانت مباريات الجولة ذاتها بالمجموعة قد بدأت بمواجهة بين رومانيا وأوكرانيا، وفازت رومانيا بثلاثية نظيفة.

وبدأت المباراة بضغط مبكر من جانب المنتخب البلجيكي، الذي أراد تسجيل هدف في شباك مارتن دوبرافكا حارس سلوفاكيا منذ اللحظات الأولى. على الجانب الآخر، سعى المنتخب السلوفاكي، بقيادة مدافع ميلان سكرينيار، للتصدى بكل قوة لمحاولات المنتخب البلجيكي، وعدم السماح لهجومه المكون من روميلو لوكاكو ولياندرو تروسارد بهز شباك دوبرافكا.

وعلى عكس سير المباراة، نجح منتخب سلوفاكيا في تسجيل الهدف الأول عن طريق إيفان سكرانز في الدقيقة السابعة، حيث تابع كرة مرتدة من تسديدة زميله يوراي كوتشكا والتي تصدى لها الحارس البلجيكي كاستيليس، ليسددها في شباكه مجددا.

وبعد الهدف بحث المنتخب البلجيكي عن التعادل، وهاجم بكل قوته محاولا هز شباك مارتن دوبرافكا حارس سلوفاكيا، لكن دون جدوى.

وفي الدقيقة 20 كاد ليوناردو تروسارد أن يسجل هدف التعادل للمنتخب البلجيكي، حينما خطف دي بروين الكرة من الحارس دوبرافكا، لتصل إلى تروسارد الذي حاول تسديد الكرة في المرمى الخالي، لكن الكرة علت العارضة.

وتصدى كوين كاستيليس، حارس مرمى بلجيكا، لفرصة خطيرة من المنتخب السلوفاكي في الدقيقة 40، حيث سدد صاحب الهدف سكرانز كرة قوية، لكن الحارس أبعدها إلى ضربة ركنية لم تسفر عن جديد.

وبعد ذلك بدقيقة أهدر روميلو لوكاكو فرصة تسجيل هدف التعادل، حينما تلقى تمريرة طولية رائعة من زميله يانيك فيريرا كاراسكوا، لكنه لم يحسن التصرف بالكرة في انفراده بمرمى دوبرافكا.

لم تكتمل فرحة لاعبي بلجيكا بهدف لوكاكو إذ سرعان ما ألغاه الحكم بعد الرجوع لتقنية الفيديو. صورة من: Vincent Kalut/IMAGO

إلغاء هدفين بتوقيع لوكاكو

وفي الدقيقة 55 سجل لوكاكو هدفا لبلجيكا، لكن الحكم ألغاه بداعي التسلل، بعد التأكد من تقنية حكم الفيديو المساعد (فار).

وأصبح المنتخب السلوفاكي هو المتحكم الأول في الكرة في وسط الملعب، وحرم الفريق البلجيكي من الاستحواذ عليها وأبعده عن منطقة جزاءه، ونجح في تحجيم خطورة لوكاكو ودي بروين.

وألغى الحكم هدفا آخر لبلجيكا في الدقيقة 86 عن طريق لوكاكو، حيث لجأ الحكم إلى تقنية (فار) ليقرر عدم احتساب الهدف بسبب لمسة يد على لويس أوبيندا الذي مرر للوكاكو الكرة التي جاء منها الهدف.

ولم تشهد باقي دقائق الشوط الثاني أي جديد، ليطلق الحكم صافرة نهايته والمباراة بفوز سلوفاكيا 1 / صفر.

خ.س/ أ.ح (د ب أ)