شتاينماير في قطر: الرئيس الألماني ينتظر نصف ساعة في الطائرة

لما يقرب من نصف ساعة تقريبا، انتظر الرئيس الألماني شتاينماير في الطائرة قبل أن ينزل منها لبدء زيارته لقطر. انتشرت على مواقع التواصل لقطات لشتاينماير عند باب الطائرة وعلامات استفهام حول سبب فترة الانتظار الطويلة.

موقف غير معتاد تعرض له الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير لدى وصوله إلى قطر، إذ انتظر شتاينماير في الطائرة لنحو نصف ساعة تقريبا قبل أن يغادرها. وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي لقطات لشتاينماير وهو يقف عند بابا الطائرة، ضاما ذراعيه فوق بعضهما البعض.

وفي هذه الأثناء كانت السجادة الحمراء في انتظار الضيف الألماني كما كان سفير برلين في الانتظار أيضا، ليلتحق به بعد ذلك ممثلا عن قطر لاستقبال الضيف الألماني. ولم يتم الإعلان حتى الآن عن السبب وراء تأخر شتاينماير في النزول من الطائرة، إلا أن تقارير صحفية أشارت إلى أن طائرة شتاينماير هبطت أبكر قليلا من الموعد المحدد في برنامج الزيارة.

و بحث أمير قطر والرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير خلال لقائهما تطورات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية. ووفق وكالة الأنباء القطرية ( قنا)، استعرض الطرفا ، خلال جلسة المباحثات التي عقدت بالديوان الأميري ،اليوم، أبرز القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية الراهنة، إضافة إلى العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف مجالات التعاون المشترك. وشدد الأمير تميم، على "أهمية التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار، وحماية المدنيين، وإيصال المساعدات الإنسانية لأهالي القطاع، وإيجاد حلول تضمن قيام الدولتين وفق القرارات الدولية والأممية". وكان الأمير تميم والرئيس شتاينماير عقدا لقاء ثنائيا، ناقشا خلاله عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

ويختتم شتاينماير اليوم الأربعاء 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2023، جولته الشرق أوسطية في قطر التي تلعب دور الوساطة المحوري في الحرب الدائرة بالمنطقة. وشملت جولة شتاينماير إسرائيل وعمان وقطر وركزت على جهود الإفراج على الرهائن الذين تحتجزهم حماس، التي يصنفها الاتحاد الأوروبي وألمانيا ودول أخرى كمنظمة إرهابية.

ا.ف/ ح.ز (د.ب.أ + وكالات)