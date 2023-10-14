بداية رائعة للمدرب ناغلسمان - ألمانيا تفوز على أمريكا بثلاثية

حقق المنتخب الألماني فوزه الأول تحت قيادة مدربه الجديد يوليان ناغلسمان، وذلك على حساب نظيره الأمريكي 3 1/، في مباراة دولية ودية السبت (14 أكتوبر/ تشرين الأول 2023).

وتولى ناغلسمان قيادة المنتخب الألماني في أول مباراة بعد تعيينه خلفا لهانزي فليك الذي جرت إقالته في أعقاب خسارة الفريق الثقيلة أمام اليابان برباعية، وديا الشهر الماضي، وكذلك بعد العروض المخيبة للفريق تحت قيادته ومنها الخروج من دور المجموعات بكأس العالم 2022 في قطر. وأصبح فليك أول مدرب ألماني يُقال بعد سلسلة من خمس مباريات من دون فوز، تلت خروجه المحبط للمرة الثانية توالياً من دور المجموعات في كأس العالم.



تعيين ناغسلمان مدربا لمنتخب ألمانيا لكرة القدم خلفا لهانزي فليك

وتقدم المنتخب الأمريكي عن طريق كريستيان بولسيتش في الدقيقة 27، قبل أن يدرك إلكاي غوندوغان التعادل للمنتخب الألماني في الدقيقة 39. وفي الدقيقة 58 سجل نيكلاس فولكروغ االهدف الثاني للمنتخب الألماني، فيما اختتم جمال موسيالا الثلاثية في الدقيقة 61.

وهذا هو الفوز الثاني تواليا لألمانيا بعد الأول على حساب فرنسا وصيفة مونديال قطر 2-1 عندما أشرف على إدارتها الفنية مؤقتا نجمها السابق رودي فولر.

يوليان ناغلسمان في أولى مبارياته كمدرب لمنتخب ألمانيا في مواجهة أمريكا الودية (14/10/2023)



وسيواجه المنتخب الألماني نظيره المكسيكي في فيلادلفيا يوم الأربعاء المقبل في آخر تجاربه الودية في الشهر الحالي، قبل مواجهة تركيا والنمسا في تشرين الثاني / نوفمبر المقبل، في إطار الاستعدادات لخوض منافسات كأس أمم أوروبا التي ستقام في ألمانيا صيف العام المقبل.

بينما ستلعب الولايات المتحدة في المباراة المقبلة مع غانا وديا في ناشفيل يوم الثلاثاء.

ف.ي/ص.ش (د ب أ، أ ف ب، رويترز)