بداية جديدة لعائلة أوكرانية في برلين

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أكثر من نصف مليون أوكراني فروا إلى ألمانيا. كحال آنيا ووالدتها. لقد هربتا من موطنهما في تشيرنيهيف وتحاولان الآن بدء حياة جديدة في ألمانيا، لكنهما تواجهان تحديات وصعوبات في ذلك.
تشير التقديرات إلى خروج ستة ملايين لاجئ من أوكرانيا هرباً من الغزو الروسي. قوبل الأوكران بالترحاب في وسط أوروبا وغربها. ترغب جمهورية التشيك في الاستفادة الاقتصادية من وجودهم، بيد أن صعوبات تقف في الطريق.
في زيارتها الثانية إلى العاصمة الأوكرانية كييف، أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين عن نيتها دعم أوكرانيا في طلبها الانضمام للاتحاد الأوروبي. وتطالب أوكرانيا بـ"التزام قانوني" ملموس من الأوروبيين.
يشتكي عدد من الأفارقة الفارين من الحرب في أوكرانيا من تعرضهم للتمييز بعد وصولهم إلى ألمانيا، ما ضاعف من معاناتهم عقب تعرضهم للعنصرية خلال رحلة الفرار من المعارك في أوكرانيا.
عقوبات ضد روسيا وأسلحة لأوكرانيا، ولكن مع التزام أقصى درجات ضبط النفس حتى لا تصبح طرفا في الحرب. الحكومة الألمانية تسير على خيط رفيع بما يخص الحرب الدائرة في أوكرانيا، فهل ستثبت هذه الاستراتيجية نجاعتها؟.
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