 بداية جديدة لعائلة أوكرانية في برلين | مراسلون حول العالم | DW | 10.06.2022

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مراسلون حول العالم

بداية جديدة لعائلة أوكرانية في برلين

أكثر من نصف مليون أوكراني فروا إلى ألمانيا. كحال آنيا ووالدتها. لقد هربتا من موطنهما في تشيرنيهيف وتحاولان الآن بدء حياة جديدة في ألمانيا، لكنهما تواجهان تحديات وصعوبات في ذلك.

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