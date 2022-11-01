 بداية العد العكسي لافتتاح مونديال 2022 | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 20.11.2022

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أخبار

بداية العد العكسي لافتتاح مونديال 2022

بعد انتظار دام 12 عاماً، حلّ اليوم المنتظر لقطر التي تفتتح كأس العالم لكرة القدم، على وقع شكوك وجدليات ومزاعم وتكهنات لم تنقطع منذ منحها حق الاستضافة، خلطت عالم الرياضة بالسياسة والأعمال والبيئة وحقوق الإنسان.

Katar Fußball-WM 2022

على استاد البيت في مدينة الخور الشمالية الذي يبعد نحو خمسين كيلومتراً شمال العاصمة الدوحة والمستوحى من الخيمة التقليدية التي سكنها أهل البادية، تفتتح قطر اليوم الأحد (20 تشرين الثاني/نوفمبر 2022) البطولة المقامة مرّة كل أربع سنوات بمواجهة الإكوادور، أمام ستين ألف متفرّج يتقدمهم أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الذي سيلقي كلمة بالمناسبة.

مختارات

تعرّضت محاولة فرنسا للدفاع عن لقبها في كأس العالم لكرة القدم لصفعة موجعة مع الإعلان عن انسحاب مهاجمها المخضرم كريم بنزيمة، أفضل لاعب في العالم، من مونديال قطر 2022 لإصابة بفخذه.

تتباين الأرقام حيال وفيات مزعومة لعمال وافدين حدثت في قطر وترتبط باستضافتها لنهائيات كأس العالم. بيد أنه من الصعب الخروج برقم محدد. ورغم ذلك، انتشرت بعض أرقام أكثر من غيرها. DW تحقق في أسباب ذلك؟

بعد الجدل حول بيع المشروبات الكحولية، كشف الرئيس التنفيذي لبطولة كأس العالم قطر2022 عن الطريقة التي سيتم التعامل بها مع المشجعين المخمورين، كما أجاب بصراحة عن الأسئلة المتعلقة بالتعامل مع "مجتمع الميم".

منذ أعوام تحضر قطر منتخب بلادها الذي لم يتأهل ولا مرة إلى مونديال بالتصفيات. حظوظ المنتخب "العنابي" ليست سيئة بحسب خبراء وأول لقاء أمام الأكوادور ربما يحدد مصيره في البطولة، لكن قطر في مواجهة السنغال وهولندا.

وسيتنفس القطريون الصعداء بعد صافرة البداية لأول مونديال في الشرق الأوسط ودولة عربية كلّف أكثر من 200 مليار دولار وفق تقديرات مختلفة، بعد انتقادات لاذعة للدولة الخليجية الغنية بالغاز، بسبب مواضيع شتّى تتراوح من شراء الأصوات، مناخ الإمارة الحارّ ومجتمعها المحافظ إلى سجلّها في مجال الحريّات وحقوق الإنسان وخصوصاً التعامل مع العمال المهاجرين من جنوب القارة الآسيوية ومجتمع الميم.

وفيما خطف الأنظار إعلان الاتحاد الدولي (فيفا) الخميس حظر الكحول للمشجعين في محيط ملاعب البلد المسلم المحافظ، حيث يخضع بيعها لرقابة صارمة، بدأ توزيعها السبت في منطقة المشجعين في حديقة البدع بدءا من الساعة السابعة مساء بالتوقيت المحلي.

رئيس الفيفا يدافع عن قطر

وعشية انطلاق منافسات المجموعة الأولى التي تضم أيضاً هولندا والسنغال اللذين يلتقيان الإثنين على ملعب الثمامة المستوحى من القحفية التقليدية، شنّ رئيس فيفا السويسري جاني إنفانتينو حملة "دفاعية" في وجه الانتقادات الغربية لمنح قطر الاستضافة، وقال السبت من المركز الإعلامي في مركز قطر الوطني للمؤتمرات "أنا هنا ليس لاعطائكم دروساً في الحياة، لكن ما يحصل في الوقت الحالي هنا ليس عادلاً على الاطلاق. الانتقادات المتعلقة بكأس العالم تنم عن نفاق".

وفيما دعا في وقت سابق للتركيز على كرة القدم فقط، قال السويسري "بالنسبة إلينا كأوروبيين ما قمنا به على مدار 3 آلاف سنة سابقة، يتعيّن علينا الاعتذار عنه على مدار 3 آلاف سنة مقبلة قبل أن نعطي دروساً للآخرين. هذه الدروس الأخلاقية تنمّ عن النفاق". وعن حظر تناول الجعة، قال "إذا لم تشرب الجعة على مدى 3 ساعات بامكانك أن تعيش. الأمر سيان في فرنسا، إسبانيا واسكتلندا".

وتتوقع قطر التي يقطنها نحو 3 ملايين نسمة بينهم 90% من الأجانب، حضور أكثر من مليون مشجع إلى البلاد على مدار البطولة التي تستمر لـ29 يوماً، لكن تساؤلات كثيرة طُرحت في الأشهر الأخيرة حول قدرتها على استيعاب هذا العدد. سيمكث مشجّعون كثر في فنادق أو شقق أو مخيمات في الصحراء أو على متن سفن، مقابل أسعار متفاوتة.

يسعى المنتخب القطري الى تجنب تجربة جنوب إفريقيا التي أصبحت عام 2010 أول دولة مضيفة تودّع من الدور الأول

يسعى المنتخب القطري الى تجنب تجربة جنوب إفريقيا التي أصبحت عام 2010 أول دولة مضيفة تودّع من الدور الأول

حظوظ منتخب البلد المضيف؟

ستة ملاعب تتسع لنحو أربعين ألف متفرّج هي خليفة الوحيد المعاد تجديده، 974 (راس بوعبود سابقاً)، أحمد بن علي (الريان)، الجنوب (الوكرة سابقاً)، الثمامة والمدينة التعليمية، مقابل ستين ألف متفرج لاستاد البيت وأكثر من ثمانين ألفاً لاستاد لوسيل الذي يستضيف المباراة النهائية في 18 كانون الأول/ديسمبر في اليوم الوطني لقطر، ويتوقع أن يتابعها مليار متفرّج حول العالم.

وخلافاً للنسخ السابقة من المونديال الذي انطلق عام 1930 في الأوروغواي، انتقلت المنافسة من فصل الصيف إلى مشارف الشتاء، بسبب درجات الحرارة الملتهبة في الخليج صيفاً، ما أثار حنق البطولات الأوروبية الكبرى المجبرة على تجميد منافساتها لمدة شهر على الأقل.

فنياً، يسعى المنتخب القطري الى تجنب تجربة جنوب إفريقيا التي أصبحت عام 2010 أول دولة مضيفة تودّع من الدور الأول. بهذا الهدف، حصل منتخب قطر على إمكانات هائلة في السنوات الماضية، من خلال رعاية اللاعبين في أكاديمية أسباير المترفة، وتخصيص جهاز فني بقيادة الإسباني فيليكس سانشيس الذي ترعرع في أكاديمية لا ماسيا التابعة لنادي برشلونة الإسباني وقام بعزله خمسة أشهر في أوروبا بعيداً عن أعين "المتطفلين". لكن المستوى المتدني للدوري القطري، حيث يلعب جميع أفراد "العنّابي"، مقارنة بالبطولات الأوروبية الكبرى، يطرح تساؤلات حيال إمكانية مواجهة منتخبات الصفوة في العالم، وبينها هولندا مثلاً التي تواجه قطر الجمعة المقبل.

وأكد سانشيس السبت أن لاعبيه قدموا "تضحيات" على مدى السنوات الـ12 الماضية، واعداً بأن ثمار تلك الجهود ستظهر في أرض الملعب "بالطبع لم يكن لدينا بداية الكثير لنعمل به، كان لدينا لاعبون في الدوري المحلي ونحن قرّرنا أن إحدى إمكانيات تقوية المنتخب الوطني هو أن تكون هناك فترات أطول للعب كي يتأهلوا إلى كادر المنتخب".

عشية افتتاح كأس العالم أعلن عن غياب كريم بنزيمة عن تشكيلة المنتخب الفرنسي

عشية افتتاح كأس العالم أعلن عن غياب كريم بنزيمة عن تشكيلة المنتخب الفرنسي

مانيه وبنزيمة يغيبان  

وبعد ثلاثة أيام من انسحاب السنغالي ساديو مانيه، افضل لاعب إفريقي ووصيف أفضل لاعب في العالم، لاصابة تعرّض لها مع فريقه بايرن ميونيخ الألماني، تعرّضت فرنسا حاملة اللقب لصفعة قوية، تمثلت بانسحاب مهاجمها المخضرم كريم بنزيمة. عانى مهاجم ريال مدريد من اصابة في العضلة رباعية الرؤوس لفخذه الأيسر، ستبعده عن الملاعب ثلاثة أسابيع، بعد موسم مميز قاد خلاله فريقه الإسباني إلى لقبي دوري أبطال أوروبا والليغا المحلية.

وتوزّعت المنتخبات الـ32 المشاركة على ثماني مجموعات، قبل رفع العدد إلى 48 في مونديال 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وسيذكّر حفل الافتتاح بدورات الألعاب الأولمبية "يمزج بين التقاليد القطرية والثقافة العالمية" ويتصدره أحد أعضاء فرقة البوب الكوري الشهيرة "بي تي إس".

قطر.. ما المتوقع من أول نسخة عربية للمونديال؟

حضور رفيع المستوى لحفل الافتتاح

وستكون رسالة الحفل الذي يستغرق 30 دقيقة بمثابة دعوة إلى العالم أجمع كي يأتي إلى قطر، وتتمحور حول التقارب بين كل شعوب البشرية والتغلب على الاختلافات. ويشمل الحفل برنامجاً مكوناً من سبع فقرات يحييها فنانون عالميون وتمزج بين التقاليد القطرية والثقافة العالمية.

ومن المنتظر أن يشارك عدد من رؤساء الدول والحكومات بينهم ولي عهد المملكة العربية السعودية الأمير محمد بن سلمان، والرؤساء الفلسطيني محمود عباس والجزائري عبد المجيد تبون والرواندي بول كاغامي.

وسيحضر أيضا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ورئيس اللجنة الأولمبية الدولية الألماني توماس باخ. ومن المتوقع أن يصل وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الإثنين في زيارة تستغرق يومين للإمارة.

خ.س/ح.ز (أ ف ب)

  • الساحر موسيالا

    بالصور: مواهب شابة ستجلب الأنظار في مونديال قطر

    جمال موسيالا 19 عاما (ألمانيا)

    أصبح موسيالا الوجه الجديد للمنتخب الألماني والفائز بكأس العالم في أربع مرات. وبالرغم من صغر سنه، يستعد نجم بايرن ميونيخ للعب دور رئيسي في مونديال قطر. ويتميز موسيالا بقدرته على المراوغة بالقدمين، وتسجيل الأهداف وإبداعه فوق المستطيل الأخضر.

  • المتألق غابي

    بالصور: مواهب شابة ستجلب الأنظار في مونديال قطر

    غابي 18 عاما (إسبانيا)

    غابي أصغر لاعب دولي في تاريخ إسبانيا. وجعله تألقه عنصرا لاغنى عنه في تشكيلة المنتخب الإسباني. ويتميز نجم برشلونة بقدرته على المراوغة وتمرير الكرة، ما جعله يدخل في خانة المقارنات مع عظماء اللعبة الإسبان على غرار إنييستا وتشافي، والذين فازوا بكأس العالم سنة 2010. ويعد غابي القائد الجديد للجيل الحالي من المنتخب الإسباني وينتظر منه أن يقوده للقمة مجددا.

  • الزئبقي ساكا.

    بالصور: مواهب شابة ستجلب الأنظار في مونديال قطر

    ساكا 21 عاما (إنجلترا)

    شارك ساكا في أول بطولة دولية له مع المنتخب الإنجليزي في يورو 2020. وأهدر ساكا ركلة جزاء حاسمة ضد المنتخب الإيطالي في المباراة النهائية. رغم ذلك، أصبح ساكا أكثر ثقة أمام المرمى وتأثيرا على الرغم من الهجمات العنصرية التي تعرض لها لاحقا. ويعد نجم أرسنال من الشباب الموهوبين في المنتخب الإنجليزي.

  • المبدع كوبو.

    بالصور: مواهب شابة ستجلب الأنظار في مونديال قطر

    كوبو 21 عاما (اليابان)

    يلقب بـ"ميسي اليابان" ويتمتع بقدم يسرى ساحرة. كوبو نجم المنتخب الياباني ولاعب فريق ريال سوسيدا من اللاعبين الذين يستمتع المشاهد بمتابعتهم رغم أنه ليس فعالا دائما، ويحتاج إلى تسجيل المزيد من الأهداف. ويأمل المنتخب الياباني أن تساعده عبقرية كوبو في تخطي مجموعة صعبة في كأس العالم تضم: إسبانيا، ألمانيا وكوستاريكا.

  • المحارب كامافينغا.

    بالصور: مواهب شابة ستجلب الأنظار في مونديال قطر

    كامافينغا 20 عاما (فرنسا)

    رأى كامافينغا النور في مخيم للاجئين في أنغولا لأبوين كونغوليين، لكنه انتقل إلى فرنسا وهو في الثانية من عمره. يشغل مركز وسط الميدان ويتميز بقدرته على المراوغة والتمرير. كما أنه فاز مع ريال مدريد بلقب دوري أبطال أوروبا 2022. ويتوقع أن يلعب كامافينغا دورا رئيسا مع منتخب فرنسا الساعي للحفاظ على لقبه.

  • الفنان رودريغو

    بالصور: مواهب شابة ستجلب الأنظار في مونديال قطر

    رودريغو 21 عاما (البرازيل)

    يعتبر رودريغو أحد أهم المواهب الهجومية الشابة في البرازيل. رغم أن اللاعب الشاب قد يجد صعوبة في ضمان اشتراكه مع منتخب مليء بخيارات هجومية رائعة، إلا أن رودريغو قادر على تقديم إضافة خاصة: عين ثاقبة فوق الملعب وخلق فرص للتسجيل. أما في حال حصول لاعب ريال مدريد عى فرصته باللعب، فإنه يصعب سحبه مع أرضية الملعب.

  • الأنيق رينا.

    بالصور: مواهب شابة ستجلب الأنظار في مونديال قطر

    جيو رينا 20 عاما (الولايات المتحدة)

    إيرليينغ هالاند، الذي لم يتأهل مع المنتخب النرويجي إلى كأس العالم، أشار إلى زميله السابق في بوروسيا دورتموند جيو رينا بأنه "الحلم الأمريكي". ويوصف رينا باللاعب الأنيق ويضفي الكثير من التنوع على خط الوسط الهجومي للولايات المتحدة. باستثناء الإصابات، التي عانى منها كثيراً، فإن رينا سيكون عنصرا أساسيا في كتيبة المنتخب الأمريكي في كأس العالم بقطر.

  • السريع جيان.

    بالصور: مواهب شابة ستجلب الأنظار في مونديال قطر

    فيليكس أفينا جيان 19 عاما (غانا)

    قدم جيان مستويات رائعة ساعدته على حجز مكانة له مع روما الإيطالي في الموسم الماضي. واستطاع المهاجم الغاني أن يترك بصمته مع فريقه السابق اعتمادا على سرعته الكبيرة التي تزعج المدافعين، وسرعة تفكيره واتخاذ القرار فوق ملعب المباراة.

  • المميز أنيس.

    بالصور: مواهب شابة ستجلب الأنظار في مونديال قطر

    أنيس بن سليمان 21 عاما (تونس)

    أنيس لاعب خط وسط شاب متعدد الاستخدامات، وسيعتمد عليه المنتخب التونسي لدعم خط الهجوم. مثل أنيس سابقا منتخب الدنمارك في فئة أقل من 19 عاما، لكنه اختار اللعب مع المنتخب التونسي سنة 2019. يتميز لاعب بروندبي بابداعه ويطمح لمساعدة تونس على تجاوز دور المجموعات، التي أوقعت "نسور قرطاج" مع فرنسا، أستراليا والدنمارك. إعداد: لولادي أديوجي/ ر.م


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