بدائل السكر مواد تضاف للأغذية لتحليتها بدلا من السكر العادي، تتميز هذه المحليات بانخفاض سعراتها الحرارية، ولبدائل السكر أنواع مختلفة، بعضها طبيعي وبعضها يتم تصنيعه وتعرف بالمحليات الصناعية.

يلجا مرضى السكري الذين يعانون من سوء تنظيم مستوى السكر في الدم أو أولئك الذين يرغبون بتخفيف وزنهم والمحافظة على أسنانهم إلى استخدام بدائل السكري. فهي تمد الجسم بالطاقة، فضلا عن أن بعض البدائل تستقلب في الجسم بشكل بطيء ما يساعد على استقرار مستويات السكر في الدم. وتعد عشبة الستيفيا واحدة من أقدم بدائل السكر الطبيعية المعروفة. لكن خبراء الصحة يحذرون من الإكثار من استخدام محليات السكر، فتناول جرعات زائدة منها وباستمرار قد يؤدي إلى خلل في عملية الاستقلاب.